Une maman souhaite donner le prénom de son chat décédé à leur futur enfant, son mari se met en colère

Le choix d’un prénom pour un nouveau-né peut être un vrai casse-tête. En pleine période de chamboulement, une maman a suggéré un prénom qui n’a pas du tout plu à son mari.

Sur le forum Reddit, une maman a raconté son histoire après une dispute avec son mari au sujet du prénom de leur troisième enfant.

Alors qu’elle était enceinte de leur futur garçon, une maman a traversé la douloureuse expérience du deuil lorsque son chat bien-aimé est décédé. « Mon mari et moi avons récemment eu notre troisième enfant. Un mois avant sa naissance, mon chat est décédé. Il était très vieux mais nous avions un lien très fort, parce que je l'avais depuis qu'il était chaton. J'ai pleuré pendant des heures, parfois au point de ne plus avoir de larmes. J'ai eu l'impression d'avoir perdu une grosse partie de ma vie car il était toujours là pour moi », écrit-elle sur le forum.

Sa douleur n’est cependant pas passée auprès de son mari lorsque la maman lui a suggéré de donner le nom de son chat pour leur enfant.

Un prénom à l’origine d’une forte mésentente

C’est juste après la naissance de leur fils que la maman a fait part de son idée à son mari. Elle lui suggère le prénom Jack, qui était celui de son défunt chat. En colère, le jeune papa n’a rien voulu entendre et a quitté les lieux en claquant la porte.

« J'ai proposé Jack car c'est un joli prénom et que je pensais qu'il lui irait bien. Cependant, cela a irrité mon mari car il ne voulait pas que le prénom de notre fils soit le même que celui de notre chat », indique la maman. Elle suggère alors de le donner en deuxième prénom. Une proposition qui a fait bondir son mari.

Quelque temps plus tard, alors qu’elle parvient à le joindre par téléphone, le papa toujours pas remis de ses émotions a indiqué à sa femme qu'elle était « immature et bizarre ». « Une partie de moi voulait me souvenir de mon chat, qui était une part si importante de ma vie. En plus, je pense toujours que c'est un joli prénom et qu'il n'est pas inhabituel du tout ».

Finalement, tout est rentré dans l’ordre lorsque le papa a accepté de donner comme second prénom Jack et « nous avons décidé de lui donner le prénom Matthew en premier », comme elle a raconté en mettant à jour son histoire. Les internautes donnaient raison au papa et certains sont même allés jusqu’à insulter la jeune maman pour son choix.