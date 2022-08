Ces 6 prénoms seront les plus populaires en 2023

À l’occasion de la sortie de L’Officiel des prénoms 2023, voici les six prénoms qui seront les plus populaires l’année prochaine.

Comme chaque année, le livre L’Officiel des prénoms dresse la liste des prénoms qui ont été le plus donnés cette année, et qui le seront l’année prochaine. Ce lundi 29 août, l’édition 2023 de cet ouvrage a été publiée, l’occasion d’avoir quelques pronostics.

Chez les filles, le prénom Emma perd des places. Après 16 ans en tête en classement, ce prénom est arrivé à la seconde place des prénoms les plus donnés en 2022, et il pourrait encore perdre une place en 2023.

Les prénoms les plus populaires en 2023

Comme cette année, c’est le prénom Jade qui devrait être le plus donné en 2023, suivi par Louise. Les prénoms qui finissent en « a » vont également refaire leur apparition, comme Léa, Mila ou encore Léna. Dans la suite du classement des prénoms féminins les plus populaires, on retrouvera Ambre, Alice, Alba, Rose, Anna, Romy et Mia.

Chez les garçons, les prénoms en tête de liste seront Gabriel, Léo et Raphaël, comme les années précédentes. Chez les filles comme chez les garçons, les prénoms courts seront privilégiés en 2023.

« Le court continue d’être une composante majeure du succès. On n’a jamais vu autant de prénoms d’une syllabe, comme Louis, Liam, Jules et Paul, ou de trois à quatre lettres comme Léo, Noé et Maël, briller à ce point dans les vingt premiers rangs », ont expliqué Stéphanie Rapoport et Claire Tabarly Perrin, les autrices de l’ouvrage.

Dans la suite du classement masculin, on retrouve les prénoms Arthur, Louis, Jules, Maël, Adam, Gabin et Noah. De quoi donner des idées aux futurs parents qui recherchent des prénoms populaires pour leurs enfants.