Un chasseur d'aurores boréales immortalise l'apparition d'une étrange spirale bleue dans le ciel

En Alaska, un chasseur d’aurores boréales a immortalisé le passage d’une mystérieuse spirale bleue dans le ciel.

Samedi 15 avril, Todd Salat a été le témoin d’une étrange scène. Ce chasseur d'aurores boréales s’est rendu près de la ville de Delta Junction, en Alaska, pour admirer le ciel. Soudain, il a vu une mystérieuse spirale bleue se former au-dessus de sa tête, et l'a immédiatement prise en photo.

Sur l’image, on peut voir la grande spirale bleue, au milieu d’une aurore boréale verte. La spirale grandissait au fur et à mesure qu’elle se déplaçait dans le ciel.

“C’est devenu de plus en plus gros et je n’avais absolument aucune idée de ce que c’était. C’était une belle œuvre d’art dans le ciel, je dirais que c’est peut-être la chose la plus bizarre que j’aie jamais vue de ma vie”, a confié Todd Salat.

À voir aussi

Les gaz d’une fusée

Après quelques recherches, Todd Salat a trouvé l’origine de la spirale qui proviendrait d’une fusée de la société SpaceX qui transportait des dizaines de satellites. Lors du lancement de la fusée, le premier étage de l’appareil s’est décroché dans le but d’être réutilisé dans d’autres missions par la suite. À cet instant, des restes de carburant se sont évacués dans l’atmosphère, et la vapeur d’eau contenue dans les gaz s’est congelée pour se transformer en petits cristaux qui ont réfléchi la lumière.

Crédit photo : iStock

Une hypothèse confirmée par Don Hampton, professeur agrégé de recherche à l’Institut géophysique Fairbanks de l’Université d’Alaska.

“Après avoir fait quelques recherches en ligne, ce phénomène semble être l’échappement d’un moteur de fusée d’une mission SpaceX Transporter-7 qui a été lancée sur la Falcon 9 environ trois heures plus tôt en Californie. La vapeur d’eau dans les gaz d’échappement du moteur du deuxième étage gèle et capte la lumière du soleil à haute altitude, brillant efficacement et créant cette galaxie spirale”, a expliqué Don Hampton.

Un phénomène qui n'a donc aucune origine extraterrestre et qui pourrait apparaître de plus en plus souvent au-dessus de nos têtes, en raison de l’augmentation des lancements d'engins spatiaux dans le ciel.