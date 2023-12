Pour Noël, des salariés reçoivent des tickets à gratter de leur patronne et gagnent le jackpot

Aux États-Unis, une cheffe d’entreprise a offert des tickets à gratter à ses salariés, faute d’avoir reçu les cadeaux à temps. Un lot de consolation qui a pourtant fait le bonheur de certains !

On dit souvent que la chance se provoque ! Elle peut parfois être le fruit d’un improbable concours de circonstances, surtout quand il s’agit de jouer à la loterie. À Bowling Green, dans le Kentucky, Sheila Colter, cheffe d’équipe au centre médical de la ville, avait décidé d’offrir des cadeaux à ses employés pour Noël.

Elle avait alors commandé des cadeaux en ligne pour ses collègues, sauf que ces cadeaux n’ont pas été livrés dans les temps. Dans l’urgence, afin de combler ce manque, elle leur a donc offert des tickets à gratter.

Un pactole pour Noël !

Les 21 employés reçoivent 30 dollars de tickets à se partager. L’un d’entre eux gratte et empoche 50 dollars (soit environ 45 euros). Plutôt que de garder l’argent, ils décident tous de rejouer la somme. Ils achètent alors un ticket “Millionnaire Club” et doublent la mise.

Crédit photo : Kentucky Lottery

Une telle embellie ne pouvait que se poursuivre. Le lendemain, ils achètent deux nouveaux tickets, chacun à 50 dollars. Et là, c’est le jackpot : 50 000 dollars, soit plus de 45 400 euros. Si on enlève le prélèvement des impôts, le groupe a touché 36 000 dollars, soit plus de 32 000 euros.

La somme a été divisée en 21 parts, incluant la patronne Sheila Colter qui avait initié cet élan improbable, ce qui fait 1750 dollars par personne, soit près de 1600 euros. Un joli gain à l’approche des fêtes de Noël.