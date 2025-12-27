Pour Noël, ce patron a offert une prime de 240 millions de dollars à ses 540 employés

Afin de récompenser ses employés, le PDG d’une entreprise a décidé de leur offrir un cadeau de Noël pas comme les autres : une prime de 240 millions de dollars.

Pendant les fêtes de Noël, certaines entreprises organisent des repas ou des “secret santa”, tandis que d’autres se montrent plus généreuses. C’est le cas de cette société qui a versé une grosse prime de 1 880 euros à ses employés, ainsi que cet autre patron qui a offert une prime de 1 000 euros à ses salariés ainsi qu’une augmentation.

Crédit photo : iStock

Ces cadeaux pas comme les autres ont donné des idées à Graham Walker, l’ancien PDG de l’entreprise Fibrebond, spécialisée dans les équipements électriques. Cette année, pour Noël, le patron a versé 240 millions de dollars de prise aux 540 employés de son usine, comme le rapporte le Wall Street Journal.

Une prime exceptionnelle

En effet, cette entreprise a été vendue à un nouvel acquéreur pour une transaction conclue à 1,7 milliard de dollars. Face à ce montant, le patron de l’entreprise a décidé de reverser 15% du produit de la vente de la société à ses employés.

Crédit photo : iStock

Ainsi, chaque employé va percevoir une prime exceptionnelle de 443 000 dollars, soit près de 376 268 euros. Ce montant sera versé sur une période de cinq ans à condition que les salariés restent en poste au sein de la société.

“Près d’un quart de milliard de dollars entre les mains des salariés semblait juste”, a déclaré le patron de l’entreprise, selon des propos rapportés par La Dépêche.

“C’était surréaliste”

Cette décision n’était pas négociable avec le nouvel acquéreur et recevoir cette prime a été un choc pour les salariés, très reconnaissants.

“C’était surréaliste. C’était comme dire aux gens qu’ils avaient gagné à la loterie”, a confié Hector Morena, un cadre de l’entreprise.

Le patron, qui quittera officiellement ses fonctions le 31 janvier prochain, espère que cette prime changera la vie de ses anciens collègues.