Une plateforme crypto distribue 40 milliards de dollars en bitcoins par erreur

Il y a quelques jours, une plateforme de crypto-monnaie sud-coréenne a fait une grosse erreur lors du transaction puisqu’elle a distribué 40 milliards de dollars en bitcoins.

Avec le temps, les bitcoins peuvent prendre de la valeur. C’est notamment ce qu’a vécu cet homme qui a réactivé son compte de 1 000 bitcoins pour la première fois depuis 12 ans et qui a découvert avec surprise leur montant aujourd’hui.

Crédit photo : iStock

La suite après cette vidéo

Récemment, une plateforme de crypto-monnaie a fait une grosse erreur avec cet argent, qui a eu de graves conséquences.

Elle transfert 620 000 bitcoins

L’entreprise sud-coréenne nommée Bithumb a organisé une campagne promotionnelle. Son but était de distribuer 620 000 wons en bitcoins via un jeu concours aux gagnants, soit environ 362 euros.

Crédit photo : iStock

Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu. A l’issue du concours, au lieu de transférer 620 000 wons en bictoins, la plateforme a fait une grosse erreur et a transféré 620 000 bitcoins… soit l’équivalent de 40 milliards de dollars (33 milliards d’euros). Selon la RTBF, cette somme représente 3% de la totalité des bitcoins existants dans le monde.

Le cours du bitcoin a chuté

Bien sûr, cette entreprise ne possédait pas autant d’argent. Elle a réagi rapidement, 20 minutes après l’incident, et a gelé les comptes affectés par cette transaction. Cependant, son erreur a eu de lourdes conséquences puisque le cours du bitcoin a chuté de 17%.

Depuis cet incident, l’entreprise Bithumb a réussi à récupérer 99,7% des bitcoins envoyés. Cependant, 1 786 bictoins ont rapidement été revendus avant que l’entreprise n’ait eu le temps de réagir. Nul doute qu’elle fera plus attention à ses transactions si elle organise un nouveau jeu concours…