Une plateforme crypto distribue 40 milliards de dollars en bitcoins par erreur

Des bitcoins

Il y a quelques jours, une plateforme de crypto-monnaie sud-coréenne a fait une grosse erreur lors du transaction puisqu’elle a distribué 40 milliards de dollars en bitcoins.

Avec le temps, les bitcoins peuvent prendre de la valeur. C’est notamment ce qu’a vécu cet homme qui a réactivé son compte de 1 000 bitcoins pour la première fois depuis 12 ans et qui a découvert avec surprise leur montant aujourd’hui.

Des bitcoins

Récemment, une plateforme de crypto-monnaie a fait une grosse erreur avec cet argent, qui a eu de graves conséquences.

Elle transfert 620 000 bitcoins

L’entreprise sud-coréenne nommée Bithumb a organisé une campagne promotionnelle. Son but était de distribuer 620 000 wons en bitcoins via un jeu concours aux gagnants, soit environ 362 euros.

Un paiement en bitcoins

Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu. A l’issue du concours, au lieu de transférer 620 000 wons en bictoins, la plateforme a fait une grosse erreur et a transféré 620 000 bitcoins… soit l’équivalent de 40 milliards de dollars (33 milliards d’euros). Selon la RTBF, cette somme représente 3% de la totalité des bitcoins existants dans le monde.

Le cours du bitcoin a chuté

Bien sûr, cette entreprise ne possédait pas autant d’argent. Elle a réagi rapidement, 20 minutes après l’incident, et a gelé les comptes affectés par cette transaction. Cependant, son erreur a eu de lourdes conséquences puisque le cours du bitcoin a chuté de 17%.

Depuis cet incident, l’entreprise Bithumb a réussi à récupérer 99,7% des bitcoins envoyés. Cependant, 1 786 bictoins ont rapidement été revendus avant que l’entreprise n’ait eu le temps de réagir. Nul doute qu’elle fera plus attention à ses transactions si elle organise un nouveau jeu concours…

Source : RTBF
