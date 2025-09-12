Un stage à 30 000 € par mois, l'offre alléchante de cette entreprise fait le tour du monde

Aux États-Unis, l’entreprise XTX Markets a fait le buzz ces derniers jours grâce à son offre de stage qui promet une rémunération mensuelle de 30 000 euros.

Qui a dit que les stages étaient sous-payés ? Il existe des entreprises qui sont tellement à la recherche de la perle rare qu’elles n'hésitent pas à mettre les moyens pour attirer les meilleurs candidats. C’est le cas de XTX Markets, une entreprise américaine basée à New York, spécialisée dans le trading algorithmique.

Au début du mois, cette entreprise a publié une offre pour un stage qui n’est pas passée inaperçue, bien au contraire. L’annonce est même devenue virale grâce à la rémunération conséquente promise par les employeurs.

En effet, XTX Markets propose un salaire à hauteur de 35 000 dollars par mois (environ 30 000 euros) pour un stage au sein de son entreprise. À travers cette offre alléchante, l’entreprise espère attirer les meilleurs talents en intelligence artificielle, tout en s’offrant un coup de pub bienvenu à travers le monde.

Crédit photo : XTX Markets

Un profil très prestigieux

L’offre concerne un stage de trois mois au sein de XTX Labs à New York, une branche créée l’année dernière au sein de l’entreprise dédiée à la recherche. Les heureux élus devront concevoir des modèles d’intelligence artificielle pour renforcer les stratégies d’investissement de la firme. En plus de la rémunération, l’offre propose également un généreux bonus de signature pour couvrir le logement. Une précision qui laisse deviner que le niveau d’exigence sera à la hauteur de la somme promise.

Le profil recherché est effectivement très prestigieux puisque les candidats doivent être titulaires d’un doctorat de préférence (en sciences de l’informatique, génie électrique, apprentissage statistique ou mathématique), posséder de solides compétences en programmation, et avoir des publications reconnues dans le domaine de l’IA.

Crédit photo : XTX Markets

Sans surprise, le processus de sélection s’annonce extrêmement compétitif. Les candidats auront le temps de se préparer au challenge puisque le stage débutera l'été prochain.

Enfin, l’annonce promet de donner leurs chances aux meilleurs stagiaires pour une embauche en CDI à New York ou Londres. Si jamais le stage vous intéresse, il suffit d’y postuler sur le site de XTX Markets où vous pouvez retrouver l’intégralité de l’annonce.