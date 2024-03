VIDÉO - victime d'un vol de portable dans le train, elle reçoit le soutien inattendu des passagers qui démasquent le voleur

La vidéo montrant la solidarité de plusieurs passagers d'un train de banlieue, suite au vol d'un téléphone portable, est devenue virale ces dernières heures.

Tel est pris qui croyait prendre !

Alors qu'il venait de dérober un smartphone dans un RER parisien, un pickpocket a été démasqué immédiatement grâce à la mobilisation des autres passagers.

Immortalisée par un témoin puis partagée sur les réseaux sociaux, la scène a suscité bon nombre de réactions sur la toile, où de nombreuses personnes ont salué la réaction géniale des voyageurs solidaires.

Crédit photo : capture d'écran / X

On lui vole son portable dans le métro, elle le retrouve 2 minutes plus tard dans la poche d'un... passager

La tentative de vol a eu lieu dans la soirée du lundi 18 mars, à bord d'un train du RER D.

Sur la vidéo visionnée plus de 13 millions de fois, on aperçoit d'abord la victime du larcin s'agiter soudainement. Cette dernière vient en effet de s'apercevoir que son téléphone portable a disparu mais elle constate que celui-ci se trouve toujours dans la rame.

Ni une, ni deux, elle le fait savoir à tout le monde, à voix haute.

« De toute façon, il est là parce que ma montre est connectée dessus. Et il n'y a personne qui descend hein », lance-t-elle en direction des autres passagers. Et contre toute attente, ces derniers ne se montrent pas indifférents au sort de la jeune femme et vont même faire preuve de solidarité en proposant leur aide. L'un d'eux lui suggère ainsi de lui donner son numéro de téléphone afin de faire sonner le téléphone, mais elle répond que celui-ci « n'est pas en sonnerie ».

Un voleur s’est fait choper dans le RER C mdrrr pic.twitter.com/ooY9nmgvi9 — ? (@sevengoku) March 19, 2024

Après quelques instants de flottement, la victime du vol communique finalement le numéro à un autre passage qui le compose. Toute la rame se met alors à réclamer le silence pour pouvoir entendre le téléphone vibrer. Tous les passagers semblent alors impliqués. Tous, sauf un individu manifestement peu à l'aise et vers qui les regards inquisiteurs se tournent vite. Celui-ci est rapidement désigné comme le voleur présumé, malgré ses protestations.

Quelques secondes plus tard, le smartphone de la jeune femme tombe par terre, juste à côté du suspect, qui se fait alors tancer par l'ensemble de la rame. L'intéressé a beau clamer son innocence, tout le monde est convaincu qu'il est l'auteur du méfait.

Tout heureuse de récupérer son portable, la passagère remercie alors chaleureusement les autres voyageurs pour leur solidarité.

Contactée par nos confrères de BFM TV au lendemain de l'incident, cette dernière a tenu à remercier de nouveau les personnes qui l'ont aidée.

« Aujourd'hui, d'avoir eu une telle solidarité dans le train, moi qui ne prends jamais les transports en commun, ça fait chaud au cœur. Les gens étaient d'une extrême bienveillance et d'une grande solidarité », a-t-elle ainsi confié au micro de la chaîne d'information.

« Des vols de téléphones et des agressions, ça arrive tous les jours. Et ça se passerait encore mieux si tout le monde faisait preuve d'autant de bienveillance et ça en dissuaderait beaucoup », a-t-elle conclu.

Pas mieux !