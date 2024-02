À quoi servent les “boîtes à clés” qui fleurissent dans les stations de métro à Paris ?

Si vous prenez régulièrement le métro parisien, vous avez peut-être remarqué de nouvelles installations dans certaines stations : les boîtes à clés. Découvrez à quoi servent ces casiers bien pratiques.

Dans certains cas, il se peut que nous ayons à donner les clés de notre logement à d’autres personnes pendant notre absence. Si vous partez en vacances et que vous avez besoin qu’un proche vienne arroser vos plantes, si vous voulez héberger un ami ou même louer votre appartement, vous avez besoin d’un endroit sûr pour mettre vos clés à l’abri. Pour cela, vous avez peut-être l'habitude de cacher votre trousseau sous votre paillasson ou dans un pot de fleurs.

Mais à Paris, ce temps-là est révolu. Des “boîtes à clés” voient le jour dans les stations de métro de la capitale. Ce nouveau dispositif est proposé par la RATP, en partenariat avec l’entreprise Monkey Locky.

“Ce service urbain a pour but de faciliter votre quotidien et permet de joindre l’utile à l’agréable. Ce service est accessible à l’entrée de la station sans titre de transport”, a précisé la compagnie dans un communiqué.

Échanger ses clés en toute sécurité

Le principe est simple : les boîtes à clés permettent aux Parisiens de déposer leur trousseau de clés dans des boîtes sécurisées. Pour ce faire, vous devez réserver un casier en vous rendant sur le site Monckey Loky. Ensuite, vous recevrez un code secret, que vous pourrez divulguer à la personne qui devra récupérer vos clés. Comme l’explique la RATP, ce service peut être utilisé “pour vos échanges de clés en toute sécurité pour la famille, en solution de dépannage pour des amis, entre étudiants et colocataires ou pour le prêt ou la location de votre appartement”.

Crédit photo : Monkey Locky

À l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, ce système pourrait être très utile aux Parisiens qui s’apprêtent à louer leur appartement aux touristes venus assister à la compétition. Si c’est votre cas, vous pourrez utiliser une boîte à clés pour mettre votre trousseau en lieu sûr pour les transmettre aux visiteurs.

Mais mettre ses clés à l’abri a un prix. Trois forfaits de location de casiers sont disponibles : à la journée, au mois ou à l’année. Les prix varient entre 4,90 euros par jour et 22,90 le mois. Pour le moment, les boîtes à clés ont été installées dans cinq stations de métro parisiennes : Denfert Rochereau (lignes 4 et 6), Montparnasse-Bienvenüe (lignes 4, 6, 12 et 13), Hôtel de Ville (lignes 1 et 11), Etienne Marcel (ligne 4) et Opéra (lignes 3, 7 et 8).

En plus de cela, des boîtes à clés sont présentes dans plusieurs centaines de supermarchés de la ville comme à Carrefour ou Franprix. N’hésitez pas à consulter la carte interactive proposée sur le site Monkey Locky qui répertorie l’ensemble des boîtes à clés installées dans la capitale.