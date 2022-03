Vidéo : il apprend à son chat à ouvrir la porte, des millions d'internautes sont subjugués par leur complicité

Une vidéo d'un chat entraîné à ouvrir la porte d'entrée de l'appartement de son maître fait actuellement un grand buzz sur la toile. L’enregistrement partagé sur TikTok par l’utilisateur répondant au pseudo de « earringuk » a déjà été vu plus de 37 millions de fois.

Crédit : earringuk / TikTok

À voir aussi

Les chats sont traditionnellement considérés comme des animaux indépendants, contrairement aux chiens qui sont plus souvent aux côtés de leurs maîtres. Toutefois, cela ne signifie pas que les chats ne peuvent pas développer une complicité forte avec les humains, tout comme leurs homologues canins. En justement, récemment, Mikel Delgado, chercheur postdoctoral à l'école de médecine vétérinaire de l'université de Californie, a montré au monde entier que les chats pouvaient également être dressés et apprendre des tâches quotidiennes.

Voici la vidéo :

Le jeune homme, passionné par les animaux en général et par les chats en particulier, a confié à nos confrères de National Geographic qu'il y avait « de réels avantages à apprendre des choses à son chat et que ce n'était pas aussi difficile qu’on le pense. » Selon lui, la clé pour dresser efficacement un chat est de « récompenser une bonne attitude et d'ignorer ce que vous n'aimez pas » car le gronder pour un comportement mauvais ou incorrect lui donne par inadvertance de l'attention, ce qui, dans son esprit, est quelque chose de positif.

Un chat qui ouvre les portes seul

Dans la vidéo, tournée sur plusieurs jours, on voit le dresseur montrer patiemment à son chat comment exercer une pression sur la poignée de leur porte d'entrée pour qu'elle s'ouvre. C'est un processus lent, certes, mais qui finit par porter ses fruits puisque l’on peut voir que le chat réussit à appuyer sur la poignée et que la porte s'ouvre. Vers la fin de l’extrait devenu viral sur les réseaux sociaux, on remarque Mikel Delgado très fier quand son chat accompli la tâche sans aide.

Impressionnant, n’est-ce pas ?