Vidéo : le jour de l'ouverture, elle hallucine de voir l'immense queue qui attend devant sa pâtisserie

Pour un chef, l’ouverture d’un nouveau restaurant est toujours un moment stressant. Les clients vont-ils répondre présent ? La cuisine proposée plaira-t-elle ? Heureusement, il y a de temps en temps des surprises très positives !

Crédit : eldesvanbakery_by_lucia / Instagram

Et c’est exactement ce qu’a expérimenté la chef slovaque Lucia Kuráková à l’occasion de l’inauguration de sa nouvelle adresse à Barcelone. La chef avait déjà connu le succès avec plusieurs de ses restaurants par le passé (« El Desván », un restaurant sur thème du burger et « El Desván Vermutéria » ou elle sert des tapas), mais le soutien qu'elle a reçu pour son dernier projet baptisé « El Desván Bakery » l’a fait fondre en larmes.

Cette dernière adresse a été créée pour satisfaire celles et ceux qui adoraient les gâteaux et les biscuits qu’elle mettait déjà à la carte de desserts dans son restaurant de tapas. Grâce à des clients particulièrement fidèles, à sa notoriété sur Instagram et au fait qu’elle offrait tout à 1€ spécialement pour le premier jour de la boutique, Lucia Kuráková s’est retrouvée face à une queue interminable devant son établissement El Desván Bakery.

La vidéo partagée par l'équipe de la pâtisserie est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit la jeune chef ouvrir les portes de son nouveau commerce et s'étonner de la file d'attente impressionnante. En descendant la rue, elle embrasse et serre la main de plusieurs clients. Finalement, devant autant de soutien, elle se met à pleurer et à se prendre le visage dans les mains alors que de nombreux clients l'applaudissent et lui font signe.

Une ouverture riche en émotions

Après ce moment fort en émotion, la chef a souhaité remercier tout le monde sur les réseaux sociaux pour avoir fait de cette ouverture une grande réussite. Sur son compte Instagram, elle a déclaré : « la famille ! Je suis sans voix ! C'est un rêve devenu réalité grâce à vous ! » Sur son profil TikTok, Lucia Kuráková a choisi de mettre en avant son long cheminement vers le succès à travers ses différents projets culinaires : « c’est cinq ans de travail acharné mais avec une récompense inestimable ! Vous êtes incroyables ! »

