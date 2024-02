Elle mange le piment le plus fort du monde dans un restaurant... et en subit les terribles conséquences

Afin de se lancer un défi qu’elle pensait relever haut la main, une jeune anglaise a voulu tester l’un des piments les plus forts du monde. Une idée qu'elle a amèrement regretté.

Alabama Jackson a raconté son expérience avec les épices dans une publication sur le net. Amatrice de cuisine épicée, la jeune femme n’a pas peur de tester les piments. Alors, lorsqu’elle découvre qu’un restaurant, situé à Manchester, le Zouk, met au défi ses clients d’entrer et de manger « le plat au curry le plus épicé du monde », elle n’hésite pas un instant.

Elle contacte ainsi plusieurs de ses amis pour l’accompagner dans cette mission périlleuse. Seul l’un d’eux accepte. Une table est réservée pour 19 heures et Alabama a déjà hâte. La jeune femme admet avoir été nerveuse plusieurs heures avant l’événement. Ce qui n’allait augurer rien de bon selon elle.

Avant de se rendre dans le restaurant, Alabama a fait des recherches sur le piment servi au Zouk. Il s’agit du célèbre Carolina Reaper, également appelé la « Faucheuse de la Caroline », plus fort piment du monde entre 2013 et 2023 avant d’être détrôné par le Pepper X.

Crédit photo : LADbible

De vives douleurs dans l’estomac

Arrivée au restaurant, Alabama commande le fameux plat curry au Carolina Reaper. Elle raconte que le serveur a ri nerveusement puis lui a fait signer un formulaire : « Je comprends que le Carolina Reaper Karahi Challenge peut causer des blessures/préjudices graves ». Une fois la paperasse faite, Alabama peut enfin déguster son plat.

Crédit photo : LADbible

« Alors que la cuillère touchait ma bouche, des picotements montaient et descendaient sur ma langue et le fond de ma gorge commençait à me piquer d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'avais envie de me lever et de partir, mais j'ai persévéré. J'ai pris huit bouchées supplémentaires avant de réaliser que j'étais allée trop loin », indique-t-elle.

Très vite, la jeune femme se retrouve avec l’estomac en feu, obligée de quitter la table pour se soulager. À son retour des toilettes, elle avale 4 autres bouchées qui lui seront fatales. Maux d’estomac et d'intestins, Alabama est pliée en deux et suscite l’inquiétude des serveurs. Mise en échec par le Carolina Reaper et incapable de finir le redoutable piment, elle quitte le restaurant, honteuse et abattue.

La douleur durera encore quelques heures après le repas. Mais à son grand étonnement, Alabama se sentait très bien au réveil, sans pour autant vouloir retenter l’aventure de sitôt. Ce n'est que quelques heures plus tard que la nature fera son office, forçant la jeune femme a passer une partie de sa journée... aux toilettes.

Seules 15 personnes ont relevé le défi du Zouk. Pour rappel, le Carolina Reaper possède un score de 1,5 - 2,2 millions sur l’échelle de Scoville (qui détermine le degré de "piquance" des piments). Un défi à relever à vos risques et périls donc.

Crédit photo : LADbible