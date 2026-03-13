Sa voiture est une épave, il prend le volant en... passant la tête par la fenêtre pour conduire

La scène improbable s’est déroulée récemment et montre un automobiliste peu prudent prendre le volant de sa voiture qui ressemble à une épave. La situation a fait grandement réagir sur les réseaux.

Une voiture en piteux état qui prend la route malgré tout

Il n’y a que dans un bêtisier qu’on aurait pu voir ça, se dirait-on. Et pourtant non, puisque la scène invraisemblable s’est déroulée à Narbonne, dans l’Aude. Dans une vidéo publiée sur la page Facebook Médiabarde11 la semaine dernière, on peut voir un automobiliste prendre le volant de sa voiture, une Peugeot 206 SW.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que la voiture en question est dans un (très) sale état. Le véhicule apparaît accidenté. Comme le soulignent nos confrères de Auto News, le pare-brise est enfoncé, les portières abîmées et la carrosserie déformée. Rien ne laisse suggérer que cette voiture puisse prendre la route.

Une situation qui a bien fait rire les internautes

Crédit photo : Irina Brester/ iStock

Dès lors, quelle n’a pas été leur surprise lorsque les passants de cette rue de Narbonne ont vu le conducteur démarrer le véhicule. À cause de l’état du pare-brise, il était impossible pour le conducteur d'y voir quelque chose. Cependant, cela ne l’a pas empêché de rouler malgré tout… la tête hors de la voiture.

La suite après cette vidéo

C’est ainsi que l’automobiliste a pris la route, comme le montrent les images. On peut également voir que le bas de caisse du véhicule traîne et racle le bitume. Ils sont peu à avoir cru que la voiture pourrait un jour reprendre la route. En effet, la veille de cette scène, déjà, le véhicule avait été aperçu dans une autre rue, atitrant les regards. Vu son état, le véhicule aurait dû être immobilisé pour éviter de rouler de nouveau et risquer un accident. Mais ce ne fut pas le cas.

Sur Facebook, cette scène a fait réagir de nombreux internautes qui se sont amusés de la situation :

« En tout cas elle roule encore » ; « Son rêve : rouler en décapotable » ; « Lui, pas besoin de dépanneuse système D » ; « “Ah ben maintenant elle va rouler moins bien”, jai vu ça dans un film » ; « Narbonne m'épatera toujours », peut-on lire.

L’histoire ne dit pas ce qu’est devenue la voiture ensuite.