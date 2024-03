Un joueur de tennis attaqué par des milliers d'abeilles en plein match, des images impressionnantes

À Indian Wells, en Californie (États-Unis), un essaim d’abeilles est venu interrompre un match de tennis pendant deux heures dans une scène surréaliste.

L’attaque des abeilles californiennes ! Réputé pour son tournoi de tennis international, Indian Wells a été le théâtre d’une invasion d’abeilles totalement soudaine alors qu’un match était en cours.

Carlos Alcaraz et Alexander Zverev venaient de commencer leur partie sur un bon rythme lorsque, 10 minutes plus tard, le court a été envahi par des abeilles. Au service, l’Espagnol renonce à servir, extrêmement gêné par les abeilles tournant autour de lui. Il se fait alors piquer au front et commence à s’agiter pour faire fuir les insectes.

Sauf qu’il y en a beaucoup trop ! La spider-cam, la caméra qui filme le court en hauteur, est alors totalement prise d’assaut par l’essaim, sous les yeux fascinés des spectateurs et les commentaires amusés de l’arbitre. Pendant ce temps-là, les deux joueurs finissent par rentrer aux vestiaires en trottinant !

Scène complètement folle à #IndianWells pendant Alcaraz-Zverev : une invasion d'abeilles a entraîné l'interruption du match (et ça a bien amusé Bill Gates) pic.twitter.com/HIDU5VXxEl — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 15, 2024

Une interruption de deux heures

Le match est officiellement suspendu pour “invasion d’abeilles”. Les images de la spider-cam transformée progressivement en ruche sont impressionnantes. Une reine s’est sûrement réfugiée en son sein pour voir un tel amas d’abeilles se l’approprier.

Les organisateurs ont alors fait appel à un apiculteur pour remédier à la situation. Un certain Lance Davis, qui s’est plié à la tâche sans aucune protection, à mains nues, armé d’un aspirateur spécial. Deux heures après, le match a pu reprendre dans les meilleures conditions et Carlos Alcaraz a pu s’imposer, malgré sa piqure. Le tennisman espagnol se souviendra très longtemps de ce match : "C'est le match le plus insolite que j'ai joué dans toute ma carrière. Je n'ai jamais rien vécu et rien vu de pareil. Je vais m’en souvenir, sans aucun doute".

Il est notamment revenu sur l'enfer d'avoir des abeilles qui venaient se coller à lui : "J'étais prêt à servir et j'ai vu des abeilles autour de moi, mais je pensais qu'elles n'étaient que quelques-unes. Et soudain, j'ai regardé le ciel et il y en avait des centaines qui volaient, certaines étaient collées à mes cheveux ou se dirigeaient vers moi. C'était fou, une m'a même piqué. J'ai alors essayé de rester à l'écart, mais c'était impossible. (…) Elles me font un peu peur (rires). J'ai essayé de me mettre en sécurité et de courir dans tous les sens."

Héros d’un soir, l'apiculteur qui a volé la vedette aux stars du tennis, s’est confié sur son intervention : “J’ai apporté tout mon équipement, les abeilles étaient sur la spider cam. Et je les ai aspirées dans une cage. Comme ça, je peux les relâcher dans une de mes ruches”.

Heureux d’avoir pu les récupérer, il a expliqué qu’il s’agissait actuellement de la saison d’essaimage : “Elles vont partout, et je suis juste heureux d’être là pour elle pour qu’il n’y ait pas d’incident”. Si les images sont impressionnantes, il s’agissait en réalité d’un petit essaim de 3500 abeilles environ, sachant qu’en moyenne, une ruche comporte environ 30 000 abeilles.