Ce bateau de croisière vend des appartements de luxe moins chers que des maisons pour vivre en voyageant

Envie d’évasion ? Ces logements de luxe sur un bateau de croisière peuvent vous plaire. Zoom.

Avis aux amateurs de luxe et de voyage, la société Storylines Cruises, spécialisée dans les bateaux de croisières, a dévoilé son projet fou : un bateau de croisière ultra-luxueux qui proposera des propriétés résidentielles. Ainsi, il sera possible pour les futurs propriétaires d’y séjourner à l’année et ainsi de voyager dans le monde entier. Le rêve, n’est-ce pas ?

Crédit : Storylines

Crédit : Storylines

Une expérience unique

Sur ce bateau, il sera possible d’acheter des logements allant de 875 000 dollars à 8 millions de dollars, soit environ 850 000 euros et 8 millions d’euros. Pour les premiers prix des logements, cela peut s’avérer être donc moins cher qu’une maison. Lorsque l’on découvre les premières images dévoilées par la société de croisière, on voit une décoration intérieure de chaque logement ultra moderne, avec des matériaux luxueux et systématiquement une vue imprenable sur l’extérieur.

Crédit photo : Storylines

Comme le rapporte le média Ladbible, alors que pour certains, vivre sur un bateau de croisière n’est qu’un rêve, d’autres ont déjà sauté le pas. Selon le média américain, Austin Wells, âgée de 28 ans, a décidé de vivre sur un bateau de croisière. Alors qu’il travaille à distance, vivre sur un bateau de luxe est, selon lui, plus économique et très stimulant.

Crédit photo : Storylines

Pour vivre sur un autre bateau de luxe, le MV Narrative, il a déboursé 300 000€ pour un studio qu’il gardera durant 12 ans. Il a bien entendu accès à tous les avantages qu’offre le bateau : “20 restaurants et bars, une microbrasserie, une bibliothèque de 10 000 livres, une salle de cinéma, trois piscines, une salle de sport, un studio d'art et même un médecin à bord.”

Alors, ça vous fait rêver ?

Crédit photo : Storylines



Crédit photo : Storylines