Voici à quoi ressemble l'intérieur du plus grand bateau de croisière du monde (et c'est hallucinant)

Vous vous demandez à quoi pourrait bien ressembler le plus grand bateau de croisière du monde ? Fin du suspense, on vous le présente.

Avez-vous déjà entendu parler de l'Icon of the Seas de Royal Caribbean International ? Il s’agit du plus grand bateau de croisière du monde. Avec sa taille de 365 mètres de long, il pèsera environ 250 800 tonnes lorsqu'il sera complètement terminé. Sa mise à l’eau officielle à des fins touristiques est prévue pour le mois de janvier 2024 et le bateau pourra accueillir 5 610 passagers et 2 350 membres d'équipage. Rien que ça !



Crédit : Icon of the Seas de Royal Caribbean

Un bateau gigantesque

En attendant, la construction du bateau est déjà achevée et en juin dernier, le navire gigantesque a été testé en eau libre pour la première fois. Alors qu’une flopée de journalistes était conviée lors de ce premier test, les premiers avis ont été partagés sur ce bateau hors norme.

Crédit : Icon of the Seas de Royal Caribbean

Selon Carly Caramanna de tinybeans.com les piscines et le parc aquatique du navire en sont le véritable atout : "Si vous avez déjà été sur un navire avec des piscines limitées, vous savez à quel point cela peut être pénible car les espaces se remplissent rapidement d'invités – ce ne sera pas un problème sur Icon of the Seas". Elle a ajouté : “Avec l'Icon qui met les voiles vers les Caraïbes, vous pourrez profiter d'un temps parfait depuis les sept piscines et neuf bains à remous”. Et, ce n’est pas tout. Ce bateau possède également le plus grand parc aquatique en pleine mer : "Les accros à l'adrénaline se précipiteront sur Thrill Island, qui se compose de six toboggans aquatiques”, a précisé la journaliste.

Un navire de croisière aux prestations hallucinantes qui promet de faire le bonheur de nombreuses familles en quête d’aventure, de farniente et de luxe. Alors, ça vous tente ?