Voici à quoi pourraient bien ressembler les routes du futur !

À quoi pourraient bien ressembler nos futures autoroutes ? Le Memorial Park de Houston aux États-Unis nous donne un avant-goût.

Et si nos futures autoroutes étaient souterraines et construites en cohabitation avec la nature ? C’est le projet innovant proposé par Le Memorial Park de Houston aux États-Unis. Le parc commémoratif de Houston a réalisé un pont terrestre redistribuant les cartes du design urbain.



Crédit : Nelson Byrd Woltz

Crédit : Nelson Byrd Woltz

Un projet innovant

Le cabinet d'architecture Nelson Byrd Woltz, en collaboration avec la ville, a dévoilé une solution audacieuse pour allier la nature à la ville et aux besoins routiers. Et il se pourrait que cela soit considéré comme un nouveau modèle à suivre pour d'autres villes. Le projet réalisé : la création d’un pont terrestre. Comment ? En réalisant un énorme terrassement qui traverserait les six voies de l'autoroute. "Nous avons donc imaginé quatre tunnels en béton qui sont des arcs paraboliques puis nous avons soulevé le sol pour les recouvrir. Le résultat ressemble à la High Line à New York” a expliqué le cabinet lors d’une interview.

Ce projet est non seulement devenu un nouveau lieu de vie en extérieur pour la population, mais aussi un lieu où la faune et la flore peuvent s’épanouir. Les animaux sauvages n’ont plus à tenter de contourner une autoroute à six voies pour errer dans leur habitat. Un large terrain verdoyant, avec des arbres et des espaces naturels, surplombent le pont terrestre et l’autoroute. En clair, c’est la parfaite combinaison pour les routes du futur : un espace où la nature est prioritaire et préservée. Pas mal, non ?

Crédit : Nelson Byrd Woltz

Crédit : Nelson Byrd Woltz

Crédit : Nelson Byrd Woltz

Crédit : Nelson Byrd Woltz

Crédit : Nelson Byrd Woltz