12 jours après son mariage, il découvre avec stupeur que son épouse est... un homme

Un jeune marié indonésien est tombé de haut en découvrant, non sans stupeur, la réelle identité de celle qu'il venait d'épouser.

C'est une histoire qui a fait grand bruit en Indonésie.

Moins de deux semaines après s'être marié, un homme a découvert que son épouse n'était pas une... femme.

Oui, oui, vous avez bien lu. Cette histoire, relayée par le South China Morning Post, est bien réelle et se déroule dans la région de Naringgul, en Indonésie.

Région de Naringgul (Indonésie). Crédit photo : iStock

Après 12 jours de mariage, il découvre que sa femme est un... homme

C'est dans cette ville, située sur l'île de Java, que vit un certain AK, Indonésien de 26 ans qui s'est retrouvé, bien malgré lui, à la Une de certains journaux locaux, après avoir été victime de cette incroyable imposture.

Tout avait pourtant commencé comme dans un rêve pour lui. En 2023, le jeune homme rencontre la femme de ses rêves, prénommée Alinda, après avoir fait sa connaissance sur les réseaux sociaux. Très vite, le courant passe entre les deux tourtereaux, tous deux musulmans. Alinda - elle aussi âgée de 26 ans - porte d'ailleurs un traditionnel niqab qui lui couvre entièrement le visage et explique à son prétendant qu'elle est une musulmane pratiquante. Une dévotion qui plaît au jeune homme, tout heureux d'être tombé sur une femme pieuse.

Après plusieurs mois, marqués par une complicité toujours plus forte, AK et Alinda décident de se marier. Le jour du mariage, le 12 avril 2023, les deux fiancés s'unissent devant une poignée d'invités au cours d'une cérémonie modeste, organisée au domicile du marié. Seuls les proches de ce dernier sont présents, car Alinda n'a plus de famille, du moins c'est ce qu'elle prétend. Un détail étonnant qui aurait dû mettre la puce à l'oreille du jeune homme, mais il faut croire que l'amour rend aveugle.

Mais après quelques jours de mariage, AK commence à avoir de sérieux doutes sur les intentions de celle qu'il vient d'épouser. Il faut dire que l'attitude d'Alinda s'avère étonnante, pour ne pas dire plus. Elle refuse catégoriquement d'ôter son niqab, y compris lorsque le couple se retrouve dans l'intimité, et trouve une excuse à chaque fois que son mari l'approche pour avoir des relations sexuelles. Alinda refuse également de communiquer avec sa belle-famille, ce qui s'avère suspect aux yeux de cette dernière.

Face à ce comportement étrange, AK devient de plus en plus suspicieux et commence à enquêter sur sa femme. Moins de deux semaines après leur union, il finit par obtenir l'adresse initiale d'Alinda et découvre qu'elle vivait chez... ses parents, alors qu'elle lui avait juré qu'ils étaient décédés.

Parti à leur rencontre, AK va alors tomber des nues en écoutant les révélations incroyables du couple. Le père et la mère lui apprennent ainsi qu'Alinda s'avère être en réalité un... homme, prénommé ESH, qui se travestit depuis 3 ans. Les parents lui expliquent ensuite qu'ils ignoraient que leur fils était en couple, en tant que femme. Pour le jeune homme, c'en est trop. Trahi, déçu et humilié, il accuse le coup et décide bien évidemment de mettre fin à ce mariage, dont l'acte officiel n'avait pas encore été enregistré.

Visages floutés d'ESH. . Crédit photo : DR

Arrêté par la police, ESH a depuis reconnu les faits qui lui étaient reprochés, expliquant avoir voulu dérober les biens d'AK et sa famille. Les autorités locales ont par ailleurs précisé qu'il avait pu berner son « fiancé », grâce à sa douce voix, presque féminine.

Accusé de fraude, il risque jusqu'à quatre an de prison.