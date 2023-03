15 formules de politesse à mettre dans une lettre

Voici 15 formules de politesse à intégrer dans vos lettres. Elles varient selon le contexte et selon le destinataire de votre courrier.

Les formules de politesse : essentielles à toute lettre

Écrire une lettre n’est pas toujours évident. Il est nécessaire de choisir les bons mots et le bon ton, en fonction du destinataire. Il faut aussi que la lettre soit assez courte pour capter l’attention de l’interlocuteur, mais assez longue pour que le message lui parvienne. Bien que le contenu puisse varier, il existe une chose commune à toute lettre : elle doit contenir au moins une formule de politesse. Qu’il s’agisse d’une lettre écrite à la main ou d’un email, il est nécessaire de clore la lettre avec l’une de ces expressions.

Les formules de politesse sont ces phrases ou ces mots utilisés pour clore une lettre. Elles équivalent en quelque sorte à « Au revoir, on se reparle bientôt », mais dit d’une manière plus distinguée.

Le contenu dépend du contexte. Par exemple, vous n’allez pas dire « Bisous, madame », si vous envoyez une lettre à votre directrice de stage. Et si la destinataire de la lettre est votre amoureuse, il serait étrange, voire impensable d’ écrire « veuillez agréer l’expression de mes sentiments. » Il est donc important d’adapter la formule de politesse à utiliser.

Il existe plusieurs types de formules de politesse.

Si vous envoyez une lettre de motivation pour un stage ou dans n’importe quel but professionnel, votre ton et la formule se doivent d’être adaptés à la situation. Souvenez-vous que lorsque vous envoyez une lettre de candidature, votre interlocuteur doit sentir que vous lui accordez votrerespect. Il s’agit d’une manière de rester professionnel et, justement, de montrer votre motivation quant à votre désir de décrocher l’emploi auprès du recruteur.

Dans une autre situation, envoyer une lettre à une personne relativement proche ne nécessite pas de formalisme. Néanmoins, malgré cette proximité, il convient de rester poli en toute situation. Encore une fois, il s’agit d’une marque de respect envers votre interlocuteur.

Pour faire plus simple, une formule de politesse est exactement ce qu’elle est : une expression destinée à une personne pour se montrer poli et respectueux. Il est complètement impossible de clore une lettre manuscrite ou un courrier électronique par « Merci, au revoir ». Sachez qu’à travers votre lettre, votre interlocuteur peut sonder le genre d’individu ou de professionnel que vous êtes. Manquer de cette qualité essentielle qu’est la politesse ne peut que vous éloigner de votre but, quel qu’il soit. Les formules de politesse sont donc à utiliser avec intelligence, et doivent être choisies minutieusement.

15 formules de politesse à mettre dans une lettre

Comme il a été susmentionné, il est nécessaire d’adapter la formule de politesse à utiliser à son interlocuteur. Voici quelques exemples de formules que vous pouvez mettre à la fin d’une lettre. Elles sont classées par catégories, vous permettant de les utiliser selon la situation :

Les formules de politesse formelles ;

Les formules de politesse classiques ;

Les formules intimes et amicales.

5 formules de politesse formelles

Les formules de politesse formelles sont à utiliser professionnellement. Elles vous permettent de faire bonne impression lorsque votre interlocuteur est quelqu’un d’un certain statut. Il peut être question d’un responsable de stage ou d’un entretien pour un emploi, d’un recruteur, d’un président d’une société, ou du président de la République.

Ce type de formule de politesse est à intégrer dans une lettre de motivation, si vous déposez votre candidature pour un emploi, ou si vous vous adressez à votre directeur pour une demande d’augmentation ou une demande de congé.

Outre le fait d’adresser votre respect à votre interlocuteur, mettre une formule de politesse permet de le « caresser dans le sens du poil ». Vous ne connaissez pas forcément le destinataire de votre courrier, mais lui adressez vos salutations distinguées. De ce fait, il n’est pas impossible que votre interlocuteur soit touché par cette attention. Certes, il s’agit d’une formule relativement plate et même redondante, mais elle accorde de l’importance au destinataire. Il s’agit d’une certaine façon d’assurer que vous atteignez votre objectif.

Malgré tout, il faut savoir rester professionnel. Cela signifie que faire trop de formules de politesse, aussi respectueuses qu’elles soient, ne joue en aucun cas en votre faveur. Prenons l’exemple de la formule « Veuillez accepter, madame/monsieur, l’expression cordiale de mes sentiments distingués ainsi que mes respectueuses pensées qui accompagneront vos nuits et qui font également office de salutations pour votre famille, ainsi que pour toute personne travaillant dans votre entreprise ». Ce genre de phrase absurde vous fait passer pour quelqu’un d’étrange qui montre un excès de motivation et de zèle absolument inutile. Si vous terminez une lettre professionnelle par ce genre d’expression, ne vous attendez pas à recevoir de réponse. En parallèle, clore ce genre de lettre par « Salutations » peut être vu comme un manque de considération, voireun manque de respect. Encore une fois, aucune réponse ne vous sera envoyée.

Voici donc 5 formules de politesse à intégrer à une lettre professionnelle :

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mon profond respect ; Veuillez croire, cher Monsieur, à mes sentiments cordiaux et respectueux ; Je vous prie de recevoir, Madame la Directrice, mes respectueuses salutations ; Je vous prie d’agréer, Madame, mes respectueux hommages ; Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

5 formules de politesse classiques

Les lettres ne sont pas toujours professionnelles. Il existe plusieurs situations où vous êtes amené à en envoyer une. L’un des exemples les plus concrets est lorsque vous envoyez un email à un collaborateur ou à un collègue de travail. Sachez que même si vous ne faites qu’envoyer un courriel sans contenu, mais avec un objet rattaché, il est important de faire preuve de respect et de politesse. D’où l’importance de ces formules.

Lesformules classiquespeuvent être considérées comme des formules communes pouvant être intégrées à toute lettre standard. D’ailleurs, si vous envoyez un email, il existe une fonction vous permettant d’intégrer ce genre de formule de politesse automatiquement. Ainsi, vous n’aurez plus besoin de réécrire cette expression habituelle. Toutefois, le caractère courant des formules de politesse classiques n’enlève rien à leur côté respectueux.

En fin de compte, les formules classiques vous permettent d’adresser vos respects à votre interlocuteur, tout en faisant preuve d’un certain détachement. Cela signifie que vous lui accordez votre considération, sans pour autant montrer de la proximité, au risque de donner une fausse impression amicale. Voici 5 exemples de formules de politesse classiques pour des lettres standard :

Cordialement ; Sincèrement ; Bien à vous ; En vous souhaitant cordialement une excellente journée ; Avec mes salutations.

5 formules de politesse intimes et/ou amicales

Pour terminer, parlons des formules de politesse à intégrer dans l’une de ces lettres que vous adressez à une personne qui vous est proche. Pour reprendre ce qui a été mentionné en amont, la proximité que vous avez avec votre destinataire influe sur la tonalité et les expressions que vous adoptez dans votre lettre. Par exemple, si vous êtes en voyage et que vous décidez d’envoyer une carte postale à votre mère, vous n’adopterez pas un ton professionnel. Tout ce que vous risquez en faisant cela est un appel téléphonique et un « Je suis ta mère, non le directeur de l’entreprise où tu travailles ! » comme réponse. Pourquoi? Parce que, bien que non conventionnelle, une carte postale est une certaine forme de lettre. Moins longue qu’une lettre de motivation, mais une lettre tout de même.

Le cas est plus ou moins identique si vous vous adressez à une personne qui est chère à votre cœur. Cela peut être madame votre femme, monsieur votre mari, ou la personne que vous souhaitez un jour devenir madame votre femme ou monsieur votre mari. Pour ce type de lettres, vous devez littéralement montrer l’expression de vos sentiments, distingués ou pas. Cependant, il est conseillé de le faire plus directement, et de ne pas utiliser de formule trop implicite. En fait, toujours en prenant en compte le contexte, faire preuve de détachement avec une formule classique peut être considéré comme un manque de considération, surtout si le destinataire de votre lettre ou de votre mail est plus ou moins difficile et aime jouer sur les mots. De plus, une formule de politesse classique peut détoner dans une lettre à un proche. Par exemple, si vous terminez une lettre disant « Comment vont les enfants? Ils me manquent énormément ! » par « Cordialement », vous n’êtes pas cohérent. Il en est de même si vous écrivez « L’attente de te voir est insoutenable, et mes sentiments commencent à me déchirer le cœur ! » et que vous terminez avec une formule du style « Veuillez, mon amour, accepter l’expression de mes salutations distinguées ». Le tout est de garder une certaine logique, tout en faisant preuve de politesse, de considération et de respect.

Précisons que ces conseils valent également pour une lettre envoyée à un ami. Un ami est une personne proche que vous connaissez intimement. Il convient alors de terminer une lettre qui lui est adressée par une formule de politesse qui traduit cette familiarité. Cependant, il faut arrêter son attention sur le fait qu’il existe plusieurs degrés d’amitié, puisque cela entre en considération lors du choix de la formule de politesse.

Au premier degré, il s’agit d’une amitié de longue date, vieille de plusieurs années. Au second degré, il est question d’une amitié de quelques années. Cela signifie que vous vous connaissez assez pour être familiers l’un envers l’autre, mais pas depuis assez longtemps pour partager de trop grande intimité ou de sentiments complexes.

Au troisième degré, il s’agit d’une personne dont vous vous êtes rapprochée récemment. Vous pouvez donc faire preuve d’humour en écrivant « Que Dieu guide tes pas ! » ou « Je me mets à ton entière disposition pour une soirée de beuverie ! », mais ne pas aller trop loin avec une expression comme « Je t’aime » ou « Je t’apprécie plus que de raison ».

Voici 5 formules de politesse pour les lettres à vos proches :

Recevez, cher ami, mes sincères salutations ; Toutes mes amitiés ; Veuillez croire à mon meilleur souvenir ; Dans l’attente de te lire ; Bisous, je t’aime.

Quelques conseils pour choisir la formule de politesse adéquate

Si malgré tout cela vous ne trouvez toujours pas la formule de politesse adaptée pour finir votre lettre, voici quelques conseils :