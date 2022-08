Comment consulter mon compte CPF ? Le guide complet

Le CPF est un moyen de financement destiné aux salariés et cadres d’entreprise en reconversion professionnelle. Voici comment consulter votre solde CPF.

Le CPF, c’est quoi ?

Le CPF ou Compte Personnel de Formation est un dispositif mis en place par le gouvernement français en 2019. Il a remplacé le DIF ou Droit Individuel à la Formation. Le Compte Personnel de Formation constitue un moyen de financement permettant à tout travailleur ou demandeur d’emploi de développer ses compétences à travers une formation professionnelle. Pour les travailleurs indépendants, l’accréditation se fait en euros. Pour les salariés dans le secteur public, le solde dépend généralement du nombre d’heures cumulées à partir du début de leur activité professionnelle. Le CPF est accessible dès 16 ans et vous accompagne jusqu’à la retraite. Un retraité pourra réactiver son Compte Personnel de Formation et bénéficier de ses droits s’il souhaite reprendre une activité professionnelle. Faire financer sa formation par le CPF est une occasion d’obtenir un diplôme ou un titre professionnel tout en continuant à exercer son métier.

La Caisse des Dépôts et des Consignations ou CDC alimente le compte CPF chaque année. Cette opération s’effectue chaque premier trimestre suivant l’année travaillée. Pour faire son calcul, la CDC se base essentiellement sur les déclarations de l’employeur ou des travailleurs.

Comment consulter son compte CPF ?

Pour connaître votre éligibilité au CPF, vous pouvez simplement interroger votre employeur. Ce dernier vous donnera toutes les informations nécessaires sur vos droits. Si vous disposez d’un Compte Personnel de Formation, vous pouvez consulter votre solde ainsi que le montant du financement dont vous disposez sur le site moncompteformation.gouv.fr. Sinon, télécharger l’application dédiée sur Google Play ou l’App Store est aussi une option.

Afin d’accéder à votre Compte CPF sur moncompteformation, il suffit de vous connecter, puis de donner les informations demandées. Vous aurez notamment besoin de votre mot de passe et de votre numéro de sécurité sociale. Une fois ces informations validées, vous accéderez à la page d’accueil du site. La connexion au site moncompteformation peut aussi se faire via Franceconnect. Cliquez sur l’option «s’identifier avec FranceConnect» avant de sélectionner la page correspondante.

La consultation de votre compte CPF et de vos droits se fait dans la rubrique « Mes droits à la formation ». En plus du montant exact en euros, vous pourrez connaître toutes les formations éligibles à ce dispositif de financement. La plateforme vous permettra également de vous inscrire instantanément à une formation professionnelle.

Comment créer un compte CPF ?

Si vous ne disposez pas d’un Compte Personnel de Formation, vous pouvez en créer un sur le site moncompteformation. Cette opération ne vous prendra que 5 minutes au maximum. Pour créer un compte, vous devez d’abord vous connecter au site en question. Renseignez ensuite vos informations personnelles (nom, prénom, numéro de sécurité sociale, adresse e-mail, diplôme…). Votre mot de passe sécurité devra contenir au moins 8 caractères et ne le renseignez à personne.

Une fois ces différentes procédures réalisées, il ne vous restera qu’à accepter les conditions générales d’utilisation. Vous recevrez alors un e-mail de confirmation. Cliquez sur le lien inscrit sur ce mail pour activer votre compte CPF. Une fois celui-ci activé, vous pourrez accéder à tous les services proposés sur le site moncompteformation.

Le calcul des heures de CPF

Depuis la fin de l’année 2014, les heures de formation CPF sont tout de suite accordées en euros, soit environ 15 euros par heure. Vous pouvez parfaitement calculer vos heures de CPF vous-même afin de connaître le montant exact de vos droits. En effet, celles-ci dépendent de votre temps de travail et de votre statut. Un salarié à temps plein bénéficie de 24 heures de formation chaque année, soit l’équivalent de 500 euros par an. Une fois qu’il a atteint le plafond maximal qui s’élève à 120 heures, il ne cumule plus que 12 heures de formation par an. La limite maximale passe alors à 150 heures, soit 5000 euros. Si vous êtes un salarié à temps partiel, vos heures de CPF seront calculées en fonction de vos heures travaillées. Vous pouvez utiliser le calcul suivant: 1 heure de travail = 15 euros TTC. Pour les personnes en situation de handicap, le montant des droits à la formation est de 800 euros par an. Le plafond est de 8000 euros.

Les différents congés (congé de maternité, congé de paternité, convalescence...) ne modifient pas les heures que vous cumulerez. Si vous ne souhaitez pas réaliser le calcul vous-même, vous pouvez vous rendre sur le site moncompteformation. Vous aurez alors accès au nombre d’heures disponibles sans vous casser la tête.

Convertir ses heures DIF en euros sur son compte CPF, est-ce possible ?

Même si le Compte Personnel de Formation a remplacé le Droit Individuel à la formation, les heures que vous avez cumulées avec ce dispositif ne sont pas perdues. Vous pourrez toujours les convertir en euros sur le site moncompteformation.gouv.fr. Pour cela, vous devrez vous connecter à votre compte personnel, ouvrir l’onglet «mes droits à la formation» puis sur «saisir mon DIF». Sur le champ « Mon solde DIF en heures », notez le nombre d’heures que vous avez cumulées ces dernières années. Arrondissez le nombre à l’unité supérieure s’il contient une virgule. En pièce jointe, envoyez votre attestation DIF. Il peut s’agir de l’attestation délivrée par votre ancien ou votre nouvel employeur. En enregistrant votre solde, celui-ci sera tout de suite converti en euros et crédité sur votre compte personnel de formation. Les droits acquis équivalent à 15 euros par heure.

Connaître son solde d’heures DIF

À l’annonce de la fin du DIF en 2014, la plupart des employeurs ont délivré une attestation spécifique à leurs salariés. Si vous n’avez pas reçu cette attestation, vous devrez consulter votre bulletin de salaire de décembre 2014 et de janvier 2015. Les heures que vous avez cumulées y sont certainement mentionnées. Dans le cas où vous auriez perdu votre bulletin de salaire, vous devrez demander une attestation DIF à votre employeur de l’époque.

Pour les demandeurs d’emploi, le solde d’heures se trouve généralement sur le dernier certificat de travail. Il leur sera alors facile de déterminer leurs droits. Si vous avez travaillé pour plusieurs entreprises à la fois, vous devrez additionner toutes les heures DIF mentionnées sur vos attestations. Et si vous avez changé d’employeur au cours d’une année, l’attestation sera le seul document valable pour bénéficier de vos droits.

Même après un chômage prolongé ou un licenciement, vous pourrez toujours compter sur votre solde CPF. D’ailleurs, celui-ci vous aidera à atteindre vos objectifs professionnels, à vous épanouir et à retrouver votre confort de vie.

Quelles sont les formations éligibles au CPF ?

Le CPF a pour objectif de faciliter l’accès aux formations professionnelles. Les salariés, les demandeurs d’emploi et les cadres d’entreprise peuvent l’utiliser pour développer leur compétence dans un domaine précis. Ils peuvent aussi utiliser ce dispositif dans le cadre d’une reconversion professionnelle. Depuis le 1erjanvier 2019, les formations inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et à la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) sont accessibles avec le Compte Personnel de Formation.

Les certifications et les diplômes éligibles à ce dispositif de financement sont regroupés dans une liste spécifique. Cette liste est conforme à l’article L.6323-6 du Code du travail. Voici les différentes formations accessibles avec le CPF:

Les bilans de compétence;

Les formations d’accompagnement et de conseil dispensées par les créateurs et repreneurs d’entreprise;

Les cours de préparation à l’épreuve théorique et pratique du Code de la route;

Les formations préparant un ou plusieurs blocs de compétence;

…

Comment s’inscrire à une formation avec son compte CPF ?

Vous pouvez vous connecter sur le site moncompteformation.gouv.fr et utiliser votre compte CPF pour vous inscrire à une formation. Sur l’onglet «rechercher une formation», tapez tout de suite le type de formation professionnelle que vous souhaitez réaliser. Vous pouvez aussi lancer votre recherche par thème. Plusieurs suggestions suivies des établissements qui les proposent apparaîtront alors. En cliquant sur les résultats associés, vous recevrez une fiche de formation. Toutes les informations essentielles s’afficheront également (date de session, durée de la formation, tarif, lieu…).

Si une formation vous intéresse, la plateforme calculera automatiquement le solde disponible sur votre compte. Une fois le compte réglé, vous pourrez tout de suite commencer votre apprentissage. Si votre solde est insuffisant, le reste à payer sera à votre charge. Vous pouvez aussi demander uneaide financière à Pole Emploi. Le début de votre formation sera alors reporté jusqu’à l’obtention de l’accord de financement. En effet, aucun découvert ne sera possible et tout devra être réglé à l’avance pour le bon déroulement de votre apprentissage.

D’après la Caisse des dépôts, plus de 15.000 comptes CPF ont fait l’objet d’une arnaque depuis l’année 2019. Depuis ces dernières années, les arnaques se font aussi nombreuses et ne sont pas non plus à négliger. Une des raisons pour lesquelles vous devez faire attention et prendre les précautions nécessaires. Par exemple, choisissez soigneusement votre organisme de formation, faites attention aux bons plans sur les réseaux sociaux, ne communiquez pas votre mot de passe à d’autres personnes…