15 idées de déguisements drôles pour une soirée costumée

Vous devez vous rendre à une fête costumée entre adultes mais vous ne savez pas quel déguisement choisir ? Découvrez notre sélection de 15 idées de costumes drôles pour une soirée déguisée.

Se rendre à un carnaval, participer au défilé de mardi gras de votre ville, se déguiser pour la fête d’Halloween, faire une fête costumée entre amis ou encore se déguiser le temps d’une soirée à thème entre collègues; autant d’occasions pour revêtir un costume drôle, loufoque et plein d’humour. Catwoman, Spiderman, une licorne, une infirmière sexy, un danseur de disco ou encore un clown drôle; les idées de costumes de fête pour adultes ne manquent pas ! Et vous allez voir qu’il y en a pour toutes les thématiques de fêtes.

Si certains préfèrent miser sur des costumes classiques comme ceux de l’infirmière sexy, du pirate avec son épée et son chapeau, du danseur de disco avec sa perruque, le clown drôle, le clown effrayant ou encore du cowboy, d’autres n’ont pas peur de l’originalité. Après tout, cela ne dure que le temps d’une soirée ou d’une fête donc pourquoi ne pas se laisser aller. Si une soirée déguisée s’approche à grands pas sur votre agenda, avec ou sans thème imposé, et que vous êtes en manque d’inspiration, découvrez notre sélection des costumes pour adultes les plus drôles à porter pour une soirée costumée. Le plus : il y a du stock sur toute notre sélection adulte qui est disponible sur Amazon. Et bonne nouvelle, la livraison est en mode express et parfois même gratuite selon les costumes. Démarrons sans plus attendre !

La combinaison gonflable trompe-l’oeil de l’animal

Parmi les costumes décalés qui font toujours sensation dans une fête costumée, on retrouve ceux des animaux. Mais attention, pas n’importe lesquels. On parle ici de la combinaison “porte-moi” qui apporte une sacrée dose d’humour à la fête. Vous ne connaissez pas ces déguisements ? Il s’agit de costumes trompe-l’oeil qui donnent l’impression que vous êtes sur le dos d’un animal ou d’une personne dont le déguisement serait celui de l’animal en question. Vous voyez le principe ? Composés d’accessoires gonflables inclus ou encore rembourrés en forme, on peut trouver tous les animaux. Mais notre préférence se porte quand même sur certains d’entre eux. Pour un homme, nous vous proposons d’opter pour le dinosaure ou pour le cowboy sur son cheval. Pour une femme, nous vous conseillons la princesse avec sa robe rose sur le dos de sa licorne ou bien le flamant rose.

Pour un homme :

La combinaison gonflable du cowboy sur son cheval

Costume d'enfant de cow boy. Crédit : Istock

La combinaison gonflable à dos de dinosaure

Costume gonfable de dinosaure Tirex. Crédit : Istock

Pour une femme :

Le costume princesse rose licorne

Costume d'enfant de licorne. Crédit : Istock

La combinaison flamant rose

Costume avec un flamant rose. Crédit : Istock

Le costume gonflable animal décalé

Autre idée de costumes pour adultes avec beaucoup d’humour, ceux des animaux décalés. Cette fois-ci, on ne parle pas d’une combinaison gonflable trompe-l’oeil mais bien d’un déguisement d’un animal. Et là, le choix est large, autant pour un homme que pour une femme. Vous pouvez par exemple miser sur le requin rose, le super cochon rose, le combat de coq ou encore le chien qui mord les fesses. Vous poussez le curseur de l’humour très haut avec l’un de ces déguisements pour adultes !

Le déguisement de super cochon

Costume adulte de cochon. Crédit : Istock

Le costume gonflable du requin

Costume gonfable de requin. Crédit : Istock

Le déguisement du coq

Costume adulte de coq. Crédit : Istock

Le costume chien

Costume adulte de chien. Crédit : Istock

La combinaison gonflable en forme de bouteille d’alcool

Pour une soirée costumée décalée, on choisit des costumes inhabituels plein d’humour. Si les invités s’attendent à vous voir débarquer à la fête déguisé en votre héros ou chanteuse, étonnez-les avec une idée encore plus originale. On vous présente le costume adulte en forme de bouteille d’alcool ou le costume adulte en référence à l’alcool. Car on ne va pas se le cacher, vous n’allez pas rester à l’eau pendant toute la fête. Mister Pastis ou I Rhum Man pour un homme; Beerwoman ou Miss Mojito pour une femme, le choix du déguisement pour adulte faisant référence à l’alcool, et où tout est dans les détails, est large !

Pour un homme :

Déguisement I Rhum Man

Costume adulte d'Iron Man. Crédit : Istock

Combinaison avec cagoule Mister Pastis

Choisir un costume avec une cape. Crédit : Istock

Pour une femme :

Déguisement Beerwoman

Un déguisement de femme avec une cape de super-héroïne. Crédit : Istock

Costume Miss Mojito

Choisir n'importe quelle héroïne. Crédit : Istock

La combinaison gonflable drôle des grands classiques

Si vous souhaitez rester dans le style classique tout en étant drôle, nous vous proposons de choisir un déguisement traditionnel avec des détails et accessoires qui le rendront encore plus drôle. Oubliez l’infirmière sexy ou encore le danseur de disco avec son pantalon pailleté et sa perruque. Dites bonjour au costume de gros bébé ou encore au clown gonflable effrayant. Deux idées de costumes qui iront à merveille pour une femme ou pour un homme pour une soirée à thème, un carnaval et pour la fête d’Halloween.

Costume mignon pour bébé

Se déguiser en bébé ou déguiser un bébé. Crédit : Istock

Creepy Clown pour Halloween

Costume adulte de clown. Crédit : Istock

Un déguisement drôle et sans tabou

Pour cette dernière partie de cette sélection de déguisements pour une soirée décalée adultes, pourquoi ne pas choisir un costume totalement drôle et décalé ? Nous avons le déguisement gonflable idéal : les toilettes. Un costume plein d’humour à porter que l’on soit un homme ou une femme.

Déguisement toilettes

Déguisement super-héros des toilettes. Crédit : Istock

Et vous, pour quel déguisement allez-vous craquer ?