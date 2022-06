Envie d’une bonne dose d’humour pour agrémenter la journée ? Ce top 50 des meilleures images drôles va vous faire plus que sourire. C’est parti !

Le meilleur des images drôles pour votre bonne humeur

Des mèmes les plus populaires aux photos d’animaux drôles, en passant par les blagues postées par les internautes, les citations ou les répliques de bande dessinée, le Web recèle de photos et animations amusantes qui feront rire plus d’un. Certains contenus décrivent une situation délicate, d’autres relèvent de la pure blague. Découvrez notre top 50 des meilleures images amusantes pour une bonne dose d’humour.

1 – Image drôle d’un éléphant en train de prendre un bain de boue

Un éléphant dans la boue Crédit : Vicki Jauron / Comedywildlifephoto.com

Quelle joie de se batifoler dans la boue pour se rafraîchir sous le soleil ardent ! Cette image de la collection « Amazing Internet Portfolio Award » séduit le jury et remporte le concours Comedy Wildlife Photography Awards de l’année 2021. Elle montre un jeune éléphant jouant joyeusement dans la boue sur fond d’arbres. Et aussi peut-être poser fièrement devant le photographe ?

2 – L’humour au restaurant : des tables cloisonnées

Des tables cloisonnées dans un restaurant Crédit : Images-droles.com

La pandémie n’a pas seulement changé nos habitudes, elle nous a aussi donné des idées. Et si les restaurateurs pouvaient accueillir plus de clients à table en optant pour les cloisons ? Pas très esthétique certes, mais puisqu’il faut bien que les affaires reprennent…

3 – Image montrant une feuille morte sur la tête d’un pigeon

Un pigeon avec une feuille sur la tête Crédit : John Speirs / Comedywildlifephoto.com

Toujours dans la catégorie des images d’animaux, le jury du concours Comedy Wildlife Photography Awards a également ajouté à sa collection cette photo amusante, prise exactement au moment où une feuille atterrit sur la tête du pigeon.

4 – Chien et humour : le chien aux lunettes

Un chien portant des lunettes Crédit : Damedeeso

Les photos d’animaux insolites et pleines d’humour feront toujours un carton sur Internet, à l’instar de ce chien portant des lunettes. « Pensez-vous que j’ai l’air plus intelligent comme ça devant mon ordinateur ? ».

5 – Bande dessinée drôle : le contrôle d’alcoolémie

Une illustration drôle sur le contrôle d’alcoolémie Crédit : Dessin-humoristique.fr

Quand on a un peu trop bu, on ne sait plus ce qu’on répond aux questions, ni à qui on a affaire, comme le montre cette illustration.Attention, un délit de fuite vous coûtera plus qu’une simple amendeet vous mettra dans une situation délicate !

6 – Style décoratif original

Une décoration originale Crédit : Rigolotes.fr

À première vue, une vase avec des fleurs séchées. Avez-vous remarqué quelque chose d’anormal ? On peut bien compter une, deux, trois, quatre boules blanches, sauf que…

7 – Un intrus en toile de fond

Crédit : Micheline / Pinterest.fr Un intrus en toile de fond

Vous permettez que je pose avec ces 4 garçons dans le vent ? Après tout, on a les mêmes chevelures. Seulement, ne dites rien…

8 – Portrait d’une bataille des entre kiwis

Des kiwis mangeant des kiwis Crédit : Wattpad / Pinterest.fr

Alors, il y a kiwi et kiwi. Sur cette image, il paraît qu’on assiste à une scène de cannibalisme unique en son genre, mais qui mange quiau fait ?

9 – Gens négatifs, ne cherchez pas de problèmes aux solutions

Un dessin humoristique Crédit : Dessin-humoristique.fr

Il existe toujours quelque chose de négatif à espérer dans la vie ! Vous avez raison de dire que pour une fois, vous n’avez pas envie d’être positif, en tout cas pour cette journée.

10 – Trouvez-lui un nom moins célèbre s’il vous plaît

Gros plan d’un chat Crédit : Jokes-de-papa.com

C’est vrai qu’il n’a pas l’air gentil ce chat, mais je l’ai adopté. Je ne lui ai pas encore trouvé un nom. Quelqu’un peut-il me suggérer un nom ? Qui soit tout de même plus original.

11 – Photo insolite d’un singe sur un câble

Un singe coincé sur un câble Crédit : Comedywildlifephoto.com

Ceci n’est pas une mauvaise blague ! Cette photo remporte le concours du Comedy Wildlife Photography Awards de l’année 2021. Même s’il est dans une posture agressive, ce singe photographié en Chine par Ken Jensen se trouve dans une situation qui n’en est pas moins délicate et douloureuse. Le pauvre.

12 – Affaires de croisements

Une famille en train de se promener Crédit : Rigolotes.fr

Quand vous réalisez des croisements, vous savez toujours à quoi vous attendre. Que ce soit en termes de couleurs ou de motifs, il n’est pas difficile d’imaginer le résultat.

13 – Singe contre arbre : blague ou loi de la nature ?

Un singe contre un arbre Crédit : Comedywildlifephoto.com

Ce singe fait quoi au juste ? Frotter son nez contre cet arbre ? L’embrasser ? Les arbres ont un rôle à jouer dans la vie des petits primates, comme le témoigne cette image qui fait partie de la collection des photos gagnantes de la finale du concours The Comedy Wildlife Photography Awards.

14 – Humour négatif : l’épuisement éternel

Un chat qui dort Crédit : Rigolotes.fr

Je suis népuisé, c’est pourquoi j’ai besoin de dormir et me reposer toute la journée depuis que je suis chaton. Ne venez surtout pas m’ennuyer et je vous avertis, je n’ai pas le sens de l’humour.

15 – Bande dessinée humoristique

Illustration humoristique Crédit : Pinterest.fr

Puisque je vous le dis, ne rien faire, ça demande du temps. Ne venez pas m’embêter, car je n’ai pas encore fini ce que j’ai commencé.

16 – Garçon aux lunettes ébahi

Un petit garçon ébahi Crédit : BrianAJackson

Qu’est-ce qui a bien pu mettre ce jeune garçon aux grosses lunettes dans cet état ? Quelque chose de choquant à l’écrande son ordinateur l’a mis sans voix, mais quoi ? Une erreur ? Une image effrayante ?

17 – Vacances à la maison : soleil, plage et farniente

Un homme travaillant à la maison pendant l’été Crédit : Demaerre

Ce n’est pas une mauvaise idée ça, passer ses vacances d’été dans sa maison, confortablement installé dans son fauteuil sous le soleil…, enfin, sous la lumière du projecteur. Il ne manque plus que les bruits de l’océan.

18 – Je suis au bureau à tout moment

Un homme d’affaire avec une veste et sans pantalon Crédit : Gorodenkoff

C’est bien l’un des avantages du télétravail. Tout en restant à la maison, on peut être au bureau même sans être entièrement prêt.

19 – Collection chaton mignon

Un chaton qui dort Crédit : IRA_EVVA

Ce chaton de Chine très chou vous fait un petit coucou… « Cheu fais très bien merci » !

20 – Le bon comportement d’un homme d’affaires

Un homme d’affaires avec la tête dans le sable Crédit : Nastco

Dans quelle situation un jeune homme d’affaires adopte-t-il la politique de l’autruche ?

21 – Carte de vœux sur fond rouge pour Noël

Une carte de Noêl Crédit : Beakraus

Voici une nouvelle manière de souhaiter un joyeux Noël avec une carte : des smileys blancs sur fond rouge. Non, ce n’est pas une blague.

22 – Quand l’inflation vous assaille

Un concept de douleur d’inflation Crédit : Wildpixel

Quand les hausses des prix, les taxes, la cherté de la vie et les coûts de tes crédits te frappent droit dans la figure, ça fait mal.

23 – La signification exacte du rejeton

Un petit garçon buvant avec son père Crédit : Rigolotes.fr

Moi je bois comme papa, après tout, je suis son petit garçon, test ADN ou pas.

24 – Le vin ça fait du bien

Un minion avec un verre de vin Crédit : Pinterest.fr

Quand je bois du vin, je suis certain d’aller mieux après ! Vous voyez bien non ? Ce vin rouge c’est du Médoc…

25 – Style Zorro pour chien corgi mignon

Un chien en costume de carnaval Crédit : Nataba

À quelle fête va-t-il assister ce chien corgi déguisé en Zorro ? En matière de style de déguisement, il marque des points, c’est certain.

26 – Ordonnance médicale claire et précise

Une ordonnance médicale médicale sur Facebook Crédit : Vdr-nation.com

Pharmaciens et médecins ont-ils adopté le même langage ? Cette image drôle semble bien le confirmer ! Pas besoin de lunettes pour décrypter le contenu d’une ordonnance.

27 – Code de la route et blague

Blague sur le code de la route Crédit : Vdr-nation.com

Puisque je suis tenu de respecter le Code de la route, je réalise ce que chaque panneau me dit de faire. Vous avez dit glissant ? Non, la route n’était pas glissante, voyez mon exploit !

28 – Drôle d’humour : hiéroglyphes et conjugaison

Illustration drôle Crédit : Vdr-nation.com

Si tu mets le scarabée avant l’œil, alors tu dois placer le participe passé devant le serpent. T’es un spécialiste des hiéroglyphes ou non ?

29 – Respectez les étapes de l’illustration

Consignes d’utilisation d’un Photomaton Crédit : Vdr-nation.com

Le port du masque est obligatoire pendant toutes les étapes de l’utilisation du Photomaton de A à Z, comme le montre cette illustration.

30 – Éviter de payer plus pour rien

Une illustration avec un chat Crédit : Yatahonga.com

Ce chat a bien compris ce qu’il fallait faire. Au moins il économise de l’énergie et il se trouve à l’aise dans cette situation.

31 – Photo de fond originale

Une femme qui dort dans un bus Crédit : Jokes-de-papa.com

L’art de faire de la photo, c’est aussi prendre le bon cliché, au bon moment et au bon endroit, pour un portrait réussi.

32 – Qui remporte le plus de suffrages ?

Dessins de squelettes Crédit : Jokes-de-papa.com

D’après vous, quel est le model le plus sexy ?

33 – Mes citations préférées quand je suis au bureau

Une citation avec un minion Crédit : Pinterest.fr

L’une des citations préférées de nombreux travailleurs.

34 – Je m’appelle minion, je suis venu et j’ai bu

Gros plan d’un minion Crédit : Pinterest.fr

Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu… l’une des citations les plus célèbres de Jules César. Êtes-vous d’accord avec cette version revue selon ce minion si mignon ?

35 – La fille s’amuse avec son papa en télétravail

Un homme s’amuse avec sa fille Crédit : Suzi Media Production

Quand un homme accepte de jouer avec sa fille, voilà ce qui arrive.

36 – Il y a générique et générique

Une illustration sur le médicament Crédit : Images-droles.com

Quand vous confondez loi de substitution et tentative d’usurpation…

37 – Ne me raconte pas de salade, pardon, de blague !

Des jeunes femmes mangeant de la salamde Crédit : Vdr-nation.com

Quand une femme rit parce que sa salade lui raconte une blague. Qui raconte quoi au juste ?

38 – Quand un homme essaie de trouver l’origine de toute panne mécanique

Illustration humoristique Crédit : Images-droles.com

Ce qui est clair en tout cas, c’est que la panne de la machine à laver a été provoquée par un élément mécanique extérieur.

39 – Affaires de cadeaux

Le père Noël atterrit dans la mauvaise cheminée Crédit : Images-droles.com

Quand le père Noël atterrit dans la mauvaise cheminée… Ce sont les enfants qui vont être déçus, car il n’y aura pas de cadeaux sous le sapin.

40 – Identification d’un objet blanc longiforme

Une montgolfière faisant semblant de voler Crédit : LUNAMARINA

Vous voyez un drone, une mouette ou un ballon ? Ce qui est sûr, c’est que ça vole bien.

41 – Puisque je vous le dis

Un petit garçon tirant la langue Crédit : Dimafoto

Comme le dit ce petit garçon, puisque vous avez essayé, mais que ça ne marche pas… ce n’est pas la peine d’insister.

42 – Robot et ordinateur

Illustration sur le robot et l’ordinateur Crédit : Vdr-nation.fr

Si un ordinateur ou un automate vous demande si vous n’êtes pas des robots, répondez en leur disant de se regarder d’abord dans le miroir.

43 – Photo d’un poisson sautant

Un poisson qui saute Crédit : Comedywildlifephoto.com

Qui saute le plus haut ? Le Taiwanais Chu han lin a également séduit le jury du Comedy Wildlife Photography Awards avec cette photo, classée dans la liste des finalistes.

44 – Campagne de bombardement… marketing

Le marketing Crédit : Images-droles.com

C’est ce qu’on appelle le marketing direct, rapide et percutant.

45 – Avez-vous vu l’intrus ?

Un animal mangeant des cookies Crédit : Rigolotes.fr

Finalement, faire la différence entre cookies aux pépites de chocolat et cookies nature, ce n’est pas si difficile.

46 – Combat entre maîtres

Des lapins qui se bagarrent Crédit : Rigolotes.fr

Ayyyyaaa ! Tu vas voir comme je te ferai valser avec mon style d’art martial préféré.

47 – Chat alors, vous voyez ce que je vois ?

Un chat enveloppé dans un emballage en papier Crédit : Rigolotes.fr

Un nouveau type de rouleau de printemps a été inventé en Chine, mais on ne sait pas dans quel village. Prenez garde avant de croquer.

48 – Sachez compter vos points

Une femme passant un contrôle routier Crédit : Rigolotes.fr

Histoire de points… Pour éviter d’avoir à les compter, autant ne pas les gagner !

49 – Les règles barrière en version mobilier

Un banc respectant la distance d’un mètre Crédit : Vdr-nation.com

Quand on nous dit de respecter la distance d’un mètre, alors il faut s’adapter.

50 – David et Goliath : quand le courage et la bravoure triomphent

Un chat essayant d’effrayer un aigle Crédit : Comedywildlifephoto.com

Cette photo de la collection Alex Walker's Serian Creatures on the Land Award signée Arthur Trevino, issue du concours Comedy Wildlife Photography Awards, montre le courage d’un chat de prairie très mignon en train d’essayer d’effrayer l’aigle pour protéger sa vie.