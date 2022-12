15 idées de tables de Noël traditionnelles à reproduire chez vous

Cette année, vous avez décidé que votre table de réveillon de Noël resterait traditionnelle. Une idée qui fait toujours mouche à condition que ce soit réussi. Si vous êtes en panne d’idées, suivez nos 15 inspirations trouvées sur Pinterest pour dresser une table de Noël traditionnelle.

Le réveillon de Noël approche à grands pas ! Si certains d’entre vous ont déjà le repas du réveillon et du jour de Noël en tête, avez-vous pensé à la décoration de votre table de Noël. Car oui, si le menu à son importance, la décoration ne doit pas être laissée de côté !

Dans cet article, nous sommes allés chercher des inspirations traditionnelles sur Internet. Et pour ça, rien de mieux que de faire un petit tour sur le réseau social Pinterest, véritable source d’inspiration maison pour trouver tout plein d’idées de décoration DIY et autres styles de déco. Pour une table de Noël traditionnelle, on reste dans les couleurs de Noël, la vaisselle des grandes occasions et les petites touches de décoration pour embellir votre table. Vous allez voir, les idées ne manquent pas. Suivez le guide !

Une table de Noël traditionnelle rouge et blanche

Du rouge et du blanc - © iStock

Si vous êtes fan de l’esprit de Noël, les couleurs qui représentent le plus cette fête sont à vos yeux le rouge et le blanc. Une référence à la jolie tenue du père Noël et une association de couleurs sans fausse note que l’on décide de mettre à l’honneur cette année.

Une table de Noël traditionnelle rouge et dorée

Du rouge et du doré - © Maisons du Monde

Toujours dans l’esprit de Noël, il existe d’autres associations de couleurs qui matchent à la perfection. On pense notamment au rouge et au doré. Une association traditionnelle qui donnera une petite touche de chic à votre table de réveillon.

Une table de Noël traditionnelle rouge et argentée

Du rouge et de l'argenté - © Déco & Fêtes

Si vous n’êtes pas un grand fan de la couleur dorée, peut-être êtes-vous plus tourné vers la couleur argentée. Une couleur qui se marie également très bien avec le rouge et qui donne toujours une petite touche de chic à votre belle table de réveillon.

Une table de Noël traditionnelle rouge et verte

Du rouge et du vert - © Pinterest

Puisque la couleur rouge se marie avec tout, pourquoi ne pas la marier avec le vert ? Cette association n’est pas sans rappeler le sapin de Noël avec ses belles boules et guirlandes rouges. Pour faire écho à notre arbre de Noël, on mise sur cette association pour la décoration de notre table de réveillon.

Une table de Noël traditionnelle blanche et bleue

Du blanc et du bleu - © iStock

Pour changer un peu des couleurs classiques, tout en conservant une touche traditionnelle, pourquoi ne pas choisir une association de couleurs qui change un peu ? On se lance alors dans une décoration de table aux notes bleues et blanches. Un mélange que certains font déjà pour leur sapin et qui fait son petit effet par son côté original.

Une table de Noël traditionnelle blanche et dorée

Du blanc et du doré - © iStock

Si le doré se marie avec le rouge, il se marie à merveille avec le blanc. Une association de couleurs qui donne un côté élégant à votre belle table de réveillon. D’autant plus, si votre vaisselle est un mélange de blanc et doré.

Une table de Noël traditionnelle avec des boules de Noël

Des boules de Noël - © iStock

Si les associations de couleurs ne sont pas votre tasse de thé, misez plutôt sur le côté décoration originale de la table. Pour donner du relief à votre table de Noël traditionnelle, on dépose dans les assiettes des boules de Noël et on pose des bols ou des assiettes à soupe dessus. De quoi mettre votre belle vaisselle en valeur !

Une table de Noël traditionnelle avec des notes rustiques

Du bois - © iStock

Depuis quelques années, le rustique est mis à l’honneur dans les décorations des maisons mais aussi dans les décorations de Noël. Si certains créent des pères Noël sur des rondelles de bois, fabriquent une couronne de Noël 100% bois, pourquoi ne pas mettre des touches de rustique sur votre table de Noël ? Si vous avez une table en bois, ne la recouvrez pas d’une nappe. Laissez-la telle quelle et déposez dans son centre, un centre de table créé avec des branches de sapin et décoré de quelques boules de Noël.

Une table de Noël traditionnelle avec un chemin de table 100% nature

Un chemin de table naturel - © iStock

Pour ajouter un côté rustique à votre table et lui faire conserver son authenticité et son côté traditionnel, misez sur un chemin de table naturel. Et pour y parvenir, trouvez une belle branche de sapin qui fera à peu près la longueur de votre table. Décorez-la avec des paquets cadeaux, des pommes de pin, des petites baies rouges, etc.

Une table de Noël traditionnelle avec des bougies

Des bougies - © iStock

Des fêtes de Noël sans bougie, ne sont pas des fêtes de fin d’année réussies. Si les bougies nous accompagnent déjà dans les différentes décorations de la maison, pourquoi ne pas en mettre sur la table du réveillon. De quoi décorer votre table et l’illuminer par la même occasion.

Une table de Noël traditionnelle avec des serviettes aux beaux noeuds

Des serviettes de table travaillées - © GettyImages

Pour une décoration traditionnelle et élégante, on s’amuse à décorer les serviettes. Et pour les décorer, rien de mieux que de les enrouler dans de beaux nœuds de rubans. Déposées dans les assiettes ou dans le verre de chaque invité, votre serviette et son ruban joliment refermé avec un nœud apporteront une touche élégante aux places de chaque convive.

Une table de Noël traditionnelle avec des porte-noms personnalisés

Un message personnalisé - © iStock

Lorsque les invités sont nombreux, on a tendance à organiser un plan de table. Et pour organiser ce plan de table, on écrit le nom de chaque invité sur un porte-nom personnalisé. Sous forme de boules, de galets, de sapins miniatures, d’étoiles, de papier enrubanné sur une serviette, ou encore de rondins de bois, toutes les idées sont bonnes à prendre ! On peut aussi décider d'inscrire un message. Libre à vous de faire la personnalisation.

Une table de Noël traditionnelle avec un centre de table gourmand

Un centre de table gourmand - © iStock

Qui dit fêtes de Noël, dit repas de réveillon délicieux. Pourquoi ne pas réaliser un centre de table 100% gourmand ? Pour réussir cette touche de gourmandise, on mise sur une grande tendance : les bâtons de cannelle et les oranges séchées par exemple. Disposés joliment au centre de votre table, cette décoration gourmande et naturelle restera dans la tradition.

Une table de Noël traditionnelle en offrant un cadeau à chaque convive

Un cadeau pour chaque invité - © iStock

Noël c’est avant tout un échange de cadeaux. Et pourquoi forcément attendre l’ouverture des cadeaux au pied du sapin ? Car oui, rien ne vous empêche de déposer un petit cadeau pour chacun de vos convives dans leur assiette respective. Des chocolats déposés dans des petits paquets cadeaux joliment enrubannés, une petite attention qui fait son effet à coup sûr et qui reste dans la tendance de la gourmandise et de la tradition.

Une table de Noël traditionnelle avec des fleurs de saison

Un poinsettia au centre de la table - © Mon jardin d'idées

Dernière tendance déco à ne pas oublier pour décorer une table de Noël traditionnelle, la composition florale au centre de la table. Un poinsettia, des feuilles de gui, un bouquet d’amaryllis, n’hésitez pas à passer commande chez votre fleuriste. Cette touche fleurie apportera une touche colorée et odorante à votre belle table de réveillon.