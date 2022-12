Chansons de Noël : 20 musiques à écouter pendant les fêtes

Noël est la plus belle fête de l’année et se doit d’être célébré en musique. Voici une sélection des 20 plus belles musiques à écouter pour fêter Noël.

Les 20 plus belles chansons de Noël

À voir aussi

La playlist de chansons de Noël. Crédit : CentralITAlliance

Des comptines pour enfants aux chants de Noël modernes, la tradition des chansons de Noël est restée à travers les âges. Au-delà des œuvres classiques dédiées à Noël, qu’elles soient signées des grands compositeurs ou des chœurs célèbres, il existe de nombreux chants qui pourront répondre aux attentes de tous.

En effet, comment passer les fêtes de Noël et de fin d’année sans musique ? Quelle serait l’ambiance du réveillon de Noël sans ses chants et ses mélodies ? Ils ont été écrits et composés pour apporter la joie et la chaleur dans les cœurs pendant l’hiver, en plus des cadeaux et autres blagues de Noël ? Les artistes populaires – et même les Minikeums – s’y sont mis en composant leurs propres morceaux de musique autour du thème de Noël. Il y en a donc pour tous les goûts, tous les âges, et de toutes les époques. Certains classiques demeurent les préférés des enfants, comme Petit Papa Noël, Douce Nuit, Jingle Bells, We Wish You a Merry Christmas, What Child is This, Rockin Around the Christmas Tree ou encore Santa Claus is Coming to Town pour les plus modernes. Mais les plus grands pourront aussi y trouver leur compte. Aldebert avec ses « enfantillages », Chantal Goya, Mariah Carey, Franck Sinatra, Mireille Mathieu ou encore Bruce Springsteen, divers artistes ont repris ou créé des airs de Noël correspondant à tous les goûts, en version anglaise, française, allemande... Voici 20 musiques de Noël à écouter pendant les fêtes, en complément de vos films de Noël ! Si vous souhaitez les chanter, les paroles sont disponibles sur Internet.

1 – Les comptines de Noël à travers les Enfantillages d’Aldebert

Couverture d’un album Enfantillages d’Aldebert comprenant des comptines. Crédit : https://www.pinterest.fr/

L’auteur-compositeur français Aldebert s’est rendu célèbre auprès des enfants grâce à ses nombreuses comptines. Celles-ci sont disponibles à travers plusieurs albums titrés « Enfantillages » qui ont connu et continuent de connaître un grand succès chez les très jeunes. Au format CD, vinyle ou numérisé, les chansons des albums Enfantillages d’Aldebert sont facilement accessibles. Il est également possible de les écouter directement sur YouTube en saisissant simplement les termes Enfantillages Aldebert.

2 – Jingle Bells

Partition de musique Jingle Bells. Crédit : https://www.pinterest.fr/

Plus connu en France sous le titre Vive le Vent, Jingle Bells est un chant de Noël venu des États-Unis. Cette chanson de Noël traditionnelle est composée en 1857 James Lord Pierpont. Elle a été reprise maintes fois par de nombreux artistes contemporains ou plus anciens, comme Franck Sinatra, les Beatles, ou en encore Mireille Mathieu pour la version française Vive le Vent.

3 – Mon beau sapin

Petite fille chantant devant son sapin en attendant le Père Noël. Crédit : Kerkez

La chanson de Noël Mon Beau Sapin est un autre titre célèbre que chaque enfant a dû chantonner au moins une fois à Noël, il s’agit de la traduction du titre original O Tannenbaum, écrit et composé en 1824 par l’Allemand Ernst Anschütz. Comme Jingle Bells, elle a été reprise plusieurs fois par des artistes de toutes nationalités.

4 – Petit Papa Noël

Petit Papa Noël, chant de Noël célèbre. Crédit : https://www.pinterest.fr/

La chanson Petit Papa Noël est tirée d’une revue signée par l’auteur producteur français Émile Audiffred en 1944, et chantée pour la première fois par Xavier Lemercier sur une composition musicale de Henri Martinet. Mais son interprète le plus célèbre n’est autre que Tino Rossi, qui a adapté les paroles à son film Destins. Depuis, « Petit Papa Noël » est restée l’une des chansons de Noël les plus populaires en France et dans de nombreux pays.

5 – All i want for Christmas is you

Une jeune femme écoute de la musique devant un sapin de Noël. Crédit : CentralITAlliance

En 1994, la chanteuse américaine Mariah Carey sort la chanson All I Want for Christmas is You, un titre qui a figuré dans les best sellers aux États-Unis et dans les chansons de Noël contemporaines les plus célèbres. La musique a été interprétée par d’autres artistes, à l’instar d’Olivia Olson.

6 – Douce nuit, sainte nuit

Scène de la Nativité, associée à la chanson Douce Nuit. Crédit : AVCreations

S’il est une chanson de Noël parmi les plus célèbres, c’est bien Douce Nuit, Sainte Nuit. Comme Mon Beau Sapin, il s’agit de la traduction d’une composition qui était à l’origine en langue allemande et ayant pour titre Stille Nacht, Heilige Nacht. Toutefois, son compositeur n’est pas allemand, mais autrichien. Classée au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité, cette musique de Noël mondialement célèbre a été reprise par de nombreux artistes, comme Roch Voisine, Dalida ou encore Gérard Lenorman.

7 – Last Christmas

Platine vinyle avec en toile de fond un feu de bois, ambiance de Noël. Crédit : nikkytok

Le groupe WHAM ! sort « Last Christmas » en 1984, une chanson qui allait devenir l’une des références incontournables du répertoire de Noël. George Michael est à l’origine des paroles et s’est aussi chargé de la composition. L’immense succès de cette chanson tient notamment au fait qu’elle a été écrite en soutien aux victimes de la famine qui sévissait en Éthiopie de 1983 à 1985.

8 – Santa Claus is coming to town

Dans l’attente du Père Noël. Crédit : ersler

« Santa Claus is coming to town » est une chanson de Noël écrite par Haven Gillespie et J. Fred Coots. Elle est chantée pour la première fois en 1934 par Harry Reser et sa bande. Musique à succès, elle a été reprise par plus de 200 artistes de par le monde, notamment Bruce Springsteen, Mariah Carey et The Jackson Five.

9 – Let it snow

Fond blanc en bois avec écriture Let It Snow. Crédit : LightFieldStudios

Let it Snow (qu’il neige) est un autre grand classique anglophone du répertoire de Noël. Écrit par Sammy Cahn et composé par Jule Styne en 1945, cette chanson devient rapidement populaire. Elle a été reprise par plusieurs artistes à l’instar de Garou, Frank Sinatra ou encore Ella Fitzgerald.

10 – We wish you a merry Christmas

La féerie de Noël. Crédit : Morgan_studio

L’origine de la chanson We Wish You a Merry Christmas remonte au 16esiècle. À l’époque, c’était un chant religieux écrit pour souhaiter un joyeux Noël à l’assistance. Devenue l’un des symboles de la musique de Noël, cette chanson a été rendue populaire à la suite de son interprétation par The Everly Brothers en 1962.

11 – Jingle Bells en version rock

Clochettes de Noël. Crédit : Mr_Twister

Dans cette version Jingle Bells, les clochettes font leur entrée en scène pour marquer l’ambiance de Noël. Jingle Bell rock a été écrite et composée par l’artiste Bobby Helms en 1957 et le seul à avoir porté le titre au sommet. Néanmoins, Jingle Bell rock fait partie des incontournables pour composer votre playlist de Noël.

12 – Happy Christmas

Branches de sapin de Noël et touches d’un clavier de piano en toile de fond. Crédit : Ekaterina Govorina

C’est en octobre 1971 que la chanson Happy Xmas de John Lennon et Yoko Ono sort avec un message de paix, alors que la guerre du Vietnam bat son plein. Au-delà de son aspect de chanson engagée, Happy Christmas deviendra une référence de la chanson de Noël.

13 – Christmas light

Illuminations de Noël. Crédit : Bogdan Kurylo

Le groupe Coldplay a aussi inclus la chanson de Noël parmi ses tubes thématiques. Le titre Christmas Light sort en décembre 2010, mais pas dans l’album Mylo Xyloto comme c’était prévu au départ.

14 – Wonderful Christmas time

Petite fille et ambiance de Noël. Crédit : romrodinka

Paul McCartney, suivant la voie de John Lennon, se lance aussi dans la composition de chansons de Noël. Le titre Wonderful Christmas est ainsi sorti en 1979 et connaît un grand succès en Angleterre et aux États-Unis.

15 – Wexford Carol, chanson de Noël irlandaise

Illuminations de Noël en Irlande. Crédit : noel bennett

The Wexford Carol est un chant de Noël d’origine irlandaise, plus exactement. C’est dans le comté de Wexford que ce morceau a été créé pour fêter la Nativité. De par son style, c’est l’un des plus beaux chants de Noël que vous puissiez découvrir.

16 – Rockin’ around the christmas tree

Décoration du sapin de Noël. Crédit : RossHelen

Dans les années 1950, cette chanson écrite par Johnny Marks et interprétée par Brenda Lee fut un incontournable de Noël, comme le témoigne sa 16eplace dans le Billboard. Ce titre reste l’une des références actuelles de la musique de Noël.

17 – Here comes Santa Claus

Le Père Noël dépose les cadeaux. Crédit : HASLOO

Que serait un Noël sans Elvis Presley ? Le titre Here Comes Santa Claus n’est certes pas son œuvre, puisqu’il a été écrit par Gene Autry pour accompagner la composition musicale de Oakley Haldeman, mais Elvis l’a repris à sa manière. Et ce fut une réussite. Bien que la chanson ait été reprise par une foule d’artistes, l’interprétation d’Elvis Presley reste l’une des plus belles.

18 – Santa tell me

Le bureau du Père Noël. Crédit : nsta_photos

Ariana Grande se lance dans les chansons de Noël avec une touche de RNB, à l’instar de Mariah Carey. Elle sort Santa Tell Me en novembre 2014, avec plusieurs autres grands titres de Noël. Son tube connaît rapidement un succès mondial.

19 – 8 Days of Christmas

Branches de sapin de Noël et horloge. Crédit : karandaev

8 Days of Christmas est un morceau et titre de l’album éponyme lancé par Destiny’s Child en octobre 2001. Cette chanson est écrite et composée par Beyoncé, Kelly Rowland et Errol McCalla. Fêtez Noël avec une touche de Pop RnB à la Beyoncé !

20 – Noël à Paris

Sapin de Noël couvert de neige avec la Tour Eiffel en toile de fond. Crédit : encrier

Les artistes français sont nombreux à avoir célébré Noël à travers leurs chansons, interprétées ou en tant que propres œuvres. C’est le cas de Charles Aznavour avec le titre Noël à Paris, une chanson écrite et composée par lui-même et l’un des titres de son album Un enfant est né.