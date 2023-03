15 jeux à faire à votre mariage pour les invités

Un mariage, c’est l’occasion de s’amuser avec ses invités et de passer un agréable moment. Pour cela, rien de mieux que de lancer des animations après la cérémonie, pendant le vin d’honneur ou pendant le repas. Découvrez nos 15 idées de jeux à faire pour votre futur mariage.

Le printemps est de retour. Avec lui, les beaux jours commencent à arriver. Et cela signifie que la saison des mariages va bientôt être relancée. S’il y a des mariages tout au long de l’année, les saisons du printemps et de l’été sont celles qui comptent le plus de cérémonies. C’est toujours plus agréable de se marier sous le soleil que sous la pluie. Comme dit le dicton : “Mariage ensoleillé, mariage longue durée”.

Pour les futurs mariés, la cérémonie du mariage est l’occasion idéale de passer du bon temps avec leurs proches. Familles et amis sont réunis pour ce grand jour qui se veut festif. Et quand on se marie, on a envie que cette journée soit mémorable et que tout le monde passe un excellent moment. Et pour cela, il ne faut pas oublier de proposer des activités et des jeux pour faire participer tout le monde.

Animations et ambiance de mariage : faire les bons choix

Si certains mariés décident de déléguer cette tâche à un wedding-planner ou encore à leurs témoins et demoiselles d’honneur, d’autres mariés veulent participer à l’organisation des jeux. Choix du jeu, choix des questions, choix de l’animateur, choix de la musique, toutes les animations vont être sélectionnées avec soin. Le but est simple : trouver des activités qui plairont à tout le monde.

Pour vous aider dans la sélection de ces animations originales et assurer une ambiance placée sous le signe de l’humour, nous vous proposons une liste de 15 jeux à faire à votre mariage. Des animations qui sont principalement à destination de vos convives mais qui peuvent également être destinées aux mariés. Les chaises musicales revisitées, le concours de danse, le jeu des pancartes ou encore le tir à la corde; vous allez trouver l’idée d’animation originale dont tout le monde se souviendra.

Notre liste d’idées d’animations en extérieur

Idée 1 : Attraper le bouquet de la mariée

C’est le grand classique que l’on retrouve dans la plupart des mariages et qui se fait à l’extérieur : le lancer du bouquet de la mariée. Pour cela, les demoiselles d’honneur et toutes les femmes invitées au mariage doivent se positionner derrière la mariée. Celle-ci va alors lancer son bouquet en hauteur et les participantes devront tenter de l’attraper. Celle qui y parvient sera alors la future mariée. Fous rires, courses et bousculades garantis !

Idée 2 : Un lâcher de ballons ou un lâcher de lanternes

Une animation en extérieur à faire juste après la cérémonie. Lorsque les mariés se sont dits “oui”, chaque invité doit se saisir d’une carte. Sur ces cartes, les convives écrivent un vœu de bonheur pour les jeunes mariés. Ils doivent ensuite attacher cette carte à la ficelle de leur ballon avant de procéder au lâcher de ballons collectif. Un moment poétique que vous pouvez également réaliser le soir après le repas avec des lanternes lumineuses.

Idée 3 : Le Mölkky

C’est le jeu incontournable que l’on retrouve partout : sur la plage, dans une fête d’anniversaire en extérieur, pour un anniversaire d’enfants, dans les jardins, etc. Depuis quelques années, le Mölkky s’est imposé comme le jeu de quilles finlandais auquel personne ne peut échapper. Et si votre mariage a lieu en extérieur à la période des beaux jours, pourquoi ne pas le proposer à vos invités ? Le but du jeu est simple : disposez les quilles au sol et déterminez une distance entre ces quilles et les joueurs (vous pouvez jouer de façon individuelle ou par équipe). Lancez le rondin de bois sur les quilles. Si une seule tombe, vous remportez le point marqué dessus. Si plusieurs tombent, vous remportez le nombre de points correspondant au nombre de quilles tombées. Le premier qui atteint 50 a gagné. Un jeu à destination des enfants et des adultes.

Idée 4 : Le tir à la corde

Autre jeu d’extérieur qui allie force et rigolade : le tir à la corde. Le plus drôle, c’est quand on oppose les deux familles. Alors, qui sera le plus fort ? Vous pouvez d’ailleurs proposer des gages aux perdants et des récompenses aux vainqueurs.

Notre liste d’idées de jeux de réflexion

Idée 5 : Le jeu des pancartes “Elle et Lui”

Un remake du programme télévisé “Les Z’amours” organisé par les témoins, les demoiselles et les garçons d’honneur. Pour ce nouveau jeu, il suffit d’avoir deux pancartes. La première pancarte indique au recto “moi” et au verso “lui”. La seconde pancarte indique au recto “moi” et au verso “elle”. Les mariés sont assis dos à dos sur des chaises, chacun avec sa pancarte. L’animateur du jeu va poser tour à tour des questions auxquelles les mariés vont devoir répondre en choisissant le bon côté de leur pancarte. Vous pouvez vous lâcher sur les questions, en allant des plus faciles “Qui a fait le premier pas ?” aux plus drôles “Qui a perdu les clés de la location l’été dernier ?”, “Qui ronfle le plus ?”, "Qui a dit je t'aime en premier ?". Ambiance garantie !

Idée 6 : Les chaises musicales version chasse au trésor

Un jeu incontournable pour passer un bon moment. Vous devez certainement connaître la version classique des chaises musicales. Mais connaissez-vous la version chasse au trésor ? Sur le même principe que les chaises musicales traditionnelles, un groupe de personnes est sélectionné et assis sur des chaises disposées en cercle sur la piste. L’animateur lance la musique et les participants se lèvent pour aller chercher des objets insolites dans la salle : un escarpin, une fleur séchée, un bouquet, une carte, un papier ou encore la jarretière de la mariée; avant de retourner vite s’asseoir sur les chaises restantes. À chaque tour, la personne qui n’a pas de chaise retourne à sa place. Courses et fous rires garantis !

Idée 7 : Un quizz géant

Si vous recherchez un jeu d’équipes, celui-ci est fait pour vous. Jeu traditionnel qui fonctionne à tous les coups, on vous présente le quizz géant. Le but ? Faire s’affronter vos invités répartis par équipe et leur poser des questions de culture générale sur différents thèmes : musique, histoire, cinéma, géographie, langue française, etc. Pour rendre cette version du quizz encore plus drôle, proposez des gages et des récompenses.

Idée 8 : Le questionnaire géant des mariés

Autre jeu de questions à proposer à vos invités : le questionnaire des mariés. Le but est de savoir quels invités vous connaissent le mieux. Pour cela, réunissez vos convives au centre de la piste. Posez des questions personnelles pour voir qui vous connaît vraiment. Vous pouvez décider d’éliminer ceux qui répondent faux ou répartir les invités par équipe. N’oubliez pas de récompenser ceux qui auront le mieux répondu aux questions.

Idée 9 : Le jeu des points communs

Le principe du jeu des points communs est simple : les invités vont découvrir les points communs qu’ils ont entre eux. Pour cela, préparez en amont des questions en vrac que vous écrivez sur des bouts de papier. Regroupez les papiers dans une boîte. L’animateur pioche un papier et lit la phrase qui est inscrite dessus. Les invités qui sont concernés par cette phrase se lèvent. Les mariés doivent alors deviner quel est le point commun entre tous les convives qui se lèvent.

Notre liste d’idées d’animations musicales

Idée 10 : Le blind-test

C’est l’incontournable jeu musical qui anime les soirées entre amis et les fêtes d’anniversaire : le blind test. Pour cela, répartissez les invités par équipe. Il faut être le plus rapide pour répondre en donnant le titre et/ou l’interprète du morceau entendu. Là aussi, n’hésitez pas à proposer des gages et des récompenses pour rendre ce blind-test encore plus drôle. Vous pouvez également imposer un thème à votre blind-test que vous aurez prédéfini avec le DJ. Rigolades garanties !

Idée 11 : Le karaoké à thème

Autre jeu musical incontournable des fêtes : le karaoké. Quoi de mieux que de lancer un karaoké pour assurer l’animation d’une soirée de mariage. Mais attention pas n’importe lequel. Proposez un karaoké à thème, que vous aurez prédéfini avec le DJ en amont. Tous les invités qui le souhaitent peuvent participer. Pour corser le jeu, imposez des gages et offrez des récompenses aux vainqueurs.

Idée 12 : Les chaises musicales classiques

Disposez des chaises au milieu de la piste de danse. Choisissez le même nombre de participants. Lancez la musique, les participants se lèvent et tournent autour du cercle de chaises ou entre les chaises. Lorsque la musique s’arrête, ils doivent s’asseoir rapidement sur une chaise. La personne qui reste debout est alors éliminée et retourne à sa place. Répétez le jeu jusqu’au duel final qui déterminera le grand vainqueur. Fous rires garantis !

Idée 13 : Le jeu de Cendrillon

Une animation drôle. Les hommes doivent fermer les yeux. Les femmes se lèvent et déposent leurs chaussures au centre de la piste de danse. Une fois qu’elles l’ont fait, les hommes ouvrent les yeux, se lèvent, et choisissent une paire de chaussures. La personne portant cette paire devient alors la cavalière de Monsieur le temps d’une danse. Un jeu tout simple qui promet des pas de danses endiablés selon les couples.

Idée 14 : Le jeu de l’ombrelle

Un véritable jeu de chance. Le jeu de l’ombrelle est un jeu mélangeant les rires et les gages. Pour cela, rien de plus simple : accrochez 12 petits papiers sur le pourtour d’une ombrelle. Chaque papier devra comporter un gage précédemment défini. Lancez la musique et faites passer l’ombrelle de table en table. Lorsque la musique s’arrête, la personne qui se retrouve avec l’ombrelle entre les mains doit se lever. Elle choisit l’un des papiers et réalise le gage qui est inscrit dessus. Fous rires garantis !

Idée 15 : Un concours de danse

Enfin, quoi de mieux que de lancer un concours de danse sur la piste de la salle de réception accueillant le repas de votre mariage. Organisez un concours de danse entre vos invités, en les répartissant par couple. Composez ensuite le jury qui devra juger les différents couples et désignez quel couple est le grand vainqueur du concours. Pour ajouter une dose d’humour supplémentaire, vous pouvez intégrer des gages et des contraintes. N’oubliez pas de récompenser les gagnants de ce concours de danse.