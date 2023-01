15 meilleures phrases de Kamoulox

Avis à tous les fans du jeu Kamoulox ! Si les célèbres sketchs du duo Kad et Olivier n’ont plus de secret pour vous, découvrez notre sélection des 15 meilleures phrases prononcées dans le jeu parodique Kamoulox.

Il existe des jeux télévisés qui marquent plusieurs générations et que l’on garde en tête à vie, et ce, même après leur arrêt. C’est le cas par exemple de Kamoulox, vous savez ces sketchs avec la fameuse musique de générique connue de tous et qui a la fâcheuse tendance de rester dans la tête : “Ka ka mou ka ka mou ka ka mou LOX !”.

Le Kamoulox est un jeu télévisé parodique qui a été créé par deux humoristes français Kad et Olivier. Le Kamouloux, dont le nom est la contraction des deux auteurs Kad Merad et Olivier Baroux, est inspiré du sketch “Simple comme bonjour” du groupe d’humoristes français Les Inconnus. D’abord créé à la radio dans les années 1990, le Kamoulox a ensuite été proposé sur la chaîne Comédie ! puis sur Canal+, avec à la tête toujours le même duo de copains. Le Kamoulox se présente comme une parodie des jeux télévisés déjà existants et faisant travailler les méninges, à savoir Pyramide.

Quel est le principe du Kamoulox ?

Le Kamoulox est un jeu de plateau où deux adversaires s’affrontent dans un échange verbal sans queue ni tête, caractérisé par la même construction de phrase : je fais ceci et je fais cela. Chaque phrase lancée par l’adversaire doit être plus folle que la précédente. Pour tous les non-fans et novices de ces sketchs, voici des exemples : “Je termine mon Bounty et je loue Voyance et Manigance”, “Je mange mon slip et je roule en Safrane” ou encore “Je badigeonne Christian Clavier d’huile solaire, et je compte jusqu’à cent”. Comme vous le voyez, ces phrases n’ont vraiment aucun sens !

Pour corser un peu la chose, un “arbitre” nommé John-Bob (la voix-off) vient ajouter de nouvelles règles avec des phrases toujours plus incompréhensibles les unes que les autres : avancer des pions, régler le tour de parole, attribuer des jokers, donner des points, etc. Voici quelques exemples de ses règles farfelues : “Et non ! Suppositoire à lapin, vous ne pouvez pas.”, “Vous tentez le tiramisu ?” ou encore “Bien joué, troubadour d’entrée.” Le jeu Kamoulox prend fin lorsque l’un des deux joueurs hésitent sur sa nouvelle phrase. On parle d’une hésitation de quelques secondes qui va être remarquée par l’autre joueur. Son adversaire crie alors “Kamoulox” et remporte la partie. La personne qui dit “Kamoulox” est alors considérée comme le nouveau finaliste.

© Kamoulox - Capture d'écran YouTube

Des vidéos de Kamoulox à retrouver sur YouTube

Lors de sa diffusion, le jeu Kamoulox a tout de suite su trouver ses fans. Même si cette parodie est terminée depuis plusieurs années déjà, on voit souvent des vidéos de Kamoulox passer dans les bêtisiers télévisés. Mais ce n’est pas tout. On peut également retrouver plein de vidéos sur YouTube, pour le plus grand plaisir des fans.

Si vous comptez vous laisser tenter par un petit streaming des vidéos de Kamoulox, sachez que chaque vidéo dure environ 2 minutes. De quoi continuer de régaler les fans du célèbre duo français Kad et Olivier. Tous deux se sont aujourd’hui tournés vers le cinéma et n’ont pas prévu de reprendre leur rôle respectif dans Kamoulox.

Le Kamoulox, un jeu verbal à reproduire chez soi

Si le Kamoulox est un vrai mélange d’improvisation, de créativité et d’originalité, on se rend compte que n’importe qui peut pratiquer ce jeu verbal chez soi, avec des amis. Une bonne idée de jeux de société pour passer une soirée endiablée avec vos potes. Libre à vous de trouver les combinaisons verbales les plus folles pour faire rire toute votre équipe. Bonne ambiance garantie !

D’ailleurs, il arrive parfois que l’on entende des personnes dire l’interjection “Kamoulox !” lorsque des phrases totalement surréalistes et incompréhensibles sont prononcées. On suffit de tendre l’oreille dans la rue, dans les magasins, etc.

Le top 15 des meilleures phrases de Kamoulox

Pour vous faire découvrir ou redécouvrir Kamoulox, nous vous avons concocté une sélection des meilleures phrases de Kamoulox. Le choix a été dur mais cela vous donnera un aperçu ou l’envie de regarder encore les vidéos de Kamoulox sur YouTube. Démarrons sans plus attendre notre sélection 100% humour !

Les meilleures phrases dans la présentation des joueurs participants, prononcées par John-Bob :

- "Vous êtes marié ? Non, je conduis avec des gants."

- “Vous avez un passe-temps ? Non, pas d’enfants, pas de nains.”

- "Vous êtes marié ? Non, je mets le parfum à Johnny.”

- "Passion, hobby ? Non, Philippe et Nicole."

- "Vous êtes marié ? Non, j’ai un paillasson welcome."

© Kamoulox - Capture d'écran YouTube

Les meilleures phrases dans les parties du jeu Kamoulox prononcées par Kad Merad et Olivier Baroux :

- "Je barbouille un anglais et je ressemble à Philippe Bouvard ."

- "Je déguise un poireau et je me marie avec Philippe Lavil."

- "Je caresse un pompier et je pue du pull."

- "Je crache sur le lama et je viole un pompier corse."

- "Je démonte une poule et j'envoie un fax à Noël Mamère."

- "Je photocopie du sable et j'achète un hôtel."

- "J'amadoue Mariam et je jette Mamie dans les orties en case poulpe moldave."

- "Je saute sur Olivier Minne et je respire du cirage."

- "Je bois du couscous et je nettoie un paysan."

- “Je contredis Winnie l’Ourson et je rhabille Jean-Luc Reichmann.”

