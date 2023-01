15 parcs d'attractions à (re)découvrir en France

On connait Disneyland Paris, on connait le Parc Asterix ou encore le Futuroscope. Mais ce ne sont pas les seuls parcs d’attractions français. Découvrez quinze parcs d’attractions à découvrir ou redécouvrir en France.

Pour un weekend en famille ou une journée entre amis, quoi de mieux que les parc d’attractions ? Et pas besoin d’aller très loin. La France regorge de parcs d’attractions et autres parcs à thème. Il y en a pour tous les goûts. On en a sélectionné quinze pour, à découvrir ou redécouvrir.

1. Parcs d’attractions en France : Disneyland Paris

Space Mountain, la Tour de la Terreur, Pirate des Caraïbes… À Disneyland Paris, parc d’attraction divisé en deux parcs - Disneyland avec le château de la Belle au bois dormant et le parc de loisirs Walt Disney Studios, avec, en bonus, Disney Village - une cinquantaine d’attractions pour les petits et pour les grands vous attendent. Attractions inspirées des films d’animation Disney et Pixar. Depuis son ouverture en 1992, Disneyland Paris a accueilli 375 millions de visiteurs venus de partout dans le monde, ce qui en fait le plus grand parc de loisirs d’Europe en terme de fréquentation. Et c’est l’un des meilleurs parc d’Europe en terme d’attractions et d’activités. À éviter pendant les vacances scolaires, notamment au mois d’août, pendant les weekend ou les jours fériés à cause de l’affluence.

Parc d’attraction en France : Disneyland Paris, à Marne la Vallée. Crédit : Istock

Adresse : Boulevard du Parc, Serris/Coupvray, 77700, Marne la Vallée

Prix : À partir de 56 euros par billet (voir le détails tarifs sur le site de Disneyland Paris)

2. Parcs d’attractions en France : Parc Asterix

L’univers des bandes-dessinées Asterix et Obélix dans un parc d’attractions ? C’est le concept du Parc Asterix, divisé en six univers : l’Egypte (en référence à Asterix et Cléopatre), le village Gaulois, l’Empire Romain, la Grèce et le village Viking. Au total, 39 attractions, des montagnes russes, des attractions aquatiques, des spectacles et des projections en 4D, inspirées des aventures des héros gaulois attendent les visiteurs. Visiteurs nombreux en 2022 : le parc a battu son record de fréquentations avec 2,6 millions d’entrées vendues. Une grande aventure et un voyage entre le Gaule, l’Empire Romain et l’Egypte inoubliable.

Parc d’attraction en France : Parc Asterix, au Nord de Paris. Crédit : Istock

Adresse : Autoroute A1 (E15), Sortie “Parc Astérix” (entre les sorties 7 et 8), 60128 Plailly, département de l’Oise

Tarifs : À partir de 47 euros par billet

3. Parcs d’attractions en France : Futuroscope

Inauguré en 1987, le Futuroscope propose des expériences sensorielles, avec des projections en 3D ou 4D, des attractions inspirées de la science et les technologies, comme un voyage sur Mars, des spectacles et bien d’autres activités encore. Au total, une quarantaine d’attractions plus amusantes les unes que les autres. Le Futuroscope est le 4ème plus grand parc d’attractions en France. Il compte environ 2 millions de visiteurs annuels.

Parc d’attraction en France : Futuroscope, près de Poitier. Crédit : Istock

Adresse : Avenue René Monory, 86360, Chasseneuil-du-Poitou,

Tarifs : À partir de 36 euros par billet

4. Parcs d’attractions en France : Terra Botanica

Passionnés de plantes, ce parc à thème est fait pour vous. Terra Botanica est consacré, comme son nom l’indique, à la botanique, avec des jardins magnifiques sur un terrain de 18 hectares, et des activités inspirées de la végétation (protections 4D, promenades en barques, etc). À découvrir en famille, entre amis, ou en amoureux.

Parc d’attraction en France : Terra Botanica, à Angers. Crédit : Terra Botanica via wikimedia Commons

Adresse : Route d’Epinard, 49106 Angers

Tarifs : À partir de14 euros par billet

5. Parcs d’attractions en France : PAL, Parc d’attraction animalier

Un parc animalier et un parc d’attraction réuni, c’est le concept du PAL, fondé en 1973. Vous pourrez y découvrir 26 attractions pour les enfants et les adultes (comme le Train de la Mine, la Descente du Colorado, les Yukon Trucs et la Rivière des Castors), ainsi qu’un parc avec des centaines d’animaux du monde entier. Ça promet un aventure incroyable.

Parc d’attraction en France : PAL, dans l’Allier. Crédit : Istock

Adresse : 03290 Dompierre-sur-Besbre

Tarifs : À partir de 26 euros par billet

6. Parcs d’attractions en France : Fraispertuis City

Les indiens et les cowboys ont inspiré le parc Fraispertuis City. En effet, ce parc a pour thème le Far West et l’univers des films de Western. Et c’est un endroit parfait pour amener des enfants. Outre les 11 attractions à sensations fortes, pour les grand, il y a 12 attractions pour les enfants, et 18 à faire en famille, en plus d’autres activités.

Parc d’attraction en France : Fraispertuis City, dans les Vosges. Crédit : Freddo via Wikimedia Commons

Adresse : 50 rue de la Colline des Eaux, 88700 Jeanménil

Tarifs : À partir de 16 euros par billet

7. Parcs d’attractions en France : Nigloland

Nigloland est un parc de loisir avec 39 attractions pour les enfants et les parents (dont 12 attractions à sensation fortes), ainsi que des spectacles et des activités pour petits et grands. Le parc, créé en 1987 est divisé en 4 univers : le village Rock’n’Roll, le village canadien, le village merveilleux et le village suisses, où vous pourrez croiser les mascotte de Nigloland : Niglo et Niglotte.

Parc d’attraction en France : Nigloland, en Champagne. Crédit : Wikimedia Commons

Adresse : D619, 10200 Dolancourt

Tarifs : À partir de 37 euros par billet

8. Parcs d’attractions en France : Vulcania

Vulcania est un parc de loisirs consacré aux volcans et autres phénomènes naturels. L’occasion d’apprendre en s’amusant au coeur du parc creusé à même la roche volcanique. Créé en 2002, Vulcania propose de nombreuses activités pour les enfants et les adultes : des spectacles, des projections 5D, des expositions interactives, etc.

Parc d’attraction en France : Vulcania, au coeur du Parc Naturel Régional des volcans d’Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Crédit : Wikimedia Commons

Adresse : Route de Mazayes, 63230 Saint-Ours

Tarifs : À partir de 23,50 euros par billet

9. Parcs d’attractions en France : Walibi Rhône-Alpes

Des manèges à sensations fortes et des montagnes russes pour les enfants et les grands enfants, c’est ce que propose Walibi Rhône-Alpes, créé en 2006. Il y a aussi un parc aquatique avec toboggans, cascades, chutes d’eau et même une attraction rafting. Idéal pour les familles en quête d’aventure. Walibi existe aussi dans le Sud-Ouest, près d’Agen.

Parc d’attraction en France : Walibi Rhône-Alpes, près de Lyon. Crédit : Wikimedia Commons

Adresse : 1380, Route de la Corneille, 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin

Tarifs :À partir de 27 euros par billet

10. Parcs d’attractions en France : Puy du Fou

Le Puy du Fou est un parc de loisirs qui propose des spectacles d’animation qui permettent d’apprendre l’Histoire, comme l’époque Gallo-Romaine, les Vikings ou encore la Révolution française. L’attraction Les amoureux de Verdun a reçu le prix international de la meilleure attraction au monde lors des Thea Awards. Créé en 1978, le Puy du Fou est le 2ème plus grand parc à thème de France en terme de fréquentation, avec 2,5 millions de visiteurs par an et tout un complexe pour les accueillir : hôtels à thèmes, villages reconstitués et amphithéâtre. À éviter pendant les vacances scolaires, notamment au mois d’août, pendant les weekend ou les jours fériés à cause de l’affluence.

Parc d’attraction en France : Puy du Fou, en Vandée. Crédit : Wikimedia Commons

Adresse : Route Départementale D27, 85590 Les Epesses

Tarifs : À partir de 39 euros par billet

11. Parcs d’attractions en France : La Cité de l’Espace

Monter dans la station spatiale internationale ? C’est possible à la Cité de l’Espace, parc d’attraction idéal pour les passionnés par la conquête spatiale, qu’ils soient enfants ou qu’ils soient grands. La Cité de l’Espace propose de découvrir d’authentiques vaisseaux, de voir la fusée Ariane et la capsule Soyouz, d’en apprendre plus sur l’exploration de Mars et les satellites.



Parc d’attraction en France : La Cité de l’Espace, à Toulouse. Crédit : Wikimedia Commons

Adresse : Avenue Jean-Gonord, 31500 Toulouse

Tarifs :À partir de18 euros par billet

12. Parcs d’attractions en France : Le parc du Petit Prince

Premier parc aérien au monde, le parc du Petit Prince nous plonge dans l’univers du chef d’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupery, avec son avion et ses planètes, ses ballons, ses animaux. Les visiteurs pourront s’élever dans les airs dans des ballons, prendre des cours de pilotage, se perdre dans des labyrinthes géants, et assister à des spectacles conçus pour les enfants et leurs parents.

Parc d’attraction en France : Le parc du Petit Prince, dans les Vosges, entre Mulhouse et Colmar. Crédit : Michel Coumes via Wikimedia Commons

Adresse : Rue de l’Espoir, 68190 Ungersheim

Tarifs : À partir de 20 euros par billet

13. Parcs d’attractions en France : Oceanopolis

Découvrez la faune et la flore aquatique à Oceanopolis, parc d’attraction divisé en quatre pavillon : l’espace tropical, l’espace polaire, l’espace tempéré, et la biodiversité, avec l’aquarium le plus connu de France. Fondé en 1990, Oceanopolis permet d’apprendre sur les fonds marins en s’amusant.

Parc d’attraction en France : Oceanopolis, à Brest, dans le Finistère

Adresse : Port du Moulin Blanc, Brest

Tarifs : À partir de 22 euros par billet

14. Parcs d’attractions en France : Dennlys Parc

Parc de loisirs familial créé en 1983, Dennlys Parc propose 30 attractions classé en 3 catégories : les manèges pour les enfants, les attractions pour la famille, et les attractions à sensations pour les grands. À ne pas manquer, le toboggan Azteca, le parcours aquatique Crazy River ou encore les nacelles Xotic. Une grande aventure en perspective.

Parc d’attraction en France : Dennlys Parc, près de Saint-Omer. Crédit : Wikimmedia Commons

Adresse : 11 Rue du Moulin de la Tour, 62560 Dennebrœucq

Tarifs : À partir de 19 euros par billet

15. Parcs d’attractions en France : Le Jardin d’Acclimatation

Pas besoin d’aller très loin pour les Parisiens pour s’amuser : au Jardin d’Acclimatation, au Bois de Boulogne, vous découvrirez 45 attractions et manèges dont 4 roller-coasters. Pour les enfants (et leurs parents), il y a des manèges, des chaises volantes, des aires de jeu, une ferme d’animaux, un jardin coréen, et même un cinéma interactif. Éviter de vous y rendre le weekend ou les vacances scolaires pour éviter l’affluence.

Parc d’attraction en France : Le Jardin d’Acclimatation, au Bois de Boulogne, Paris. Crédit : Wikimedia Commons

Adresse : Bois de Boulogne, Rte de la Prte Dauphine à la Prte des Sablons, 75116 Paris

Tarifs : L’entrée est à 5 euros, et 2,50 euros pour les tarifs réduits, l’accès aux attractions est ensuite payant, à partir de 3 euros par attraction

BONUS : Europa Park

Certes, Europa Park n’est pas en France, mais c’est comme si : le parc d’attraction se trouve à 30 minutes seulement de Strasbourg, en Allemagne. En terme de fréquentation, c’est le deuxième plus grand parc à thème d’Europe, après Disneyland Paris. Au total, une centaine d’attractions pour les petits et les grands, ainsi que des spectacles. Et il y a également un parc aquatique avec une piscine à vague, une rivière artificielle et des toboggans géants. Le parc est divisé en 15 quartiers thématiques, avec des hôtels et des restaurants à thème.

Parc d’attraction : Europa Park, en Allemagne. Crédit : Wikimedia Commons

Adresse : Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust, Allemagne

Tarifs : À partir de5 5 euros par billet