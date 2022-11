15 meilleurs parcs de dinosaures à visiter en France

Vos enfants sont fascinés par les créatures préhistoriques?Visitez ces 15 parcs de dinosaures en plein air en France.

1. Le Dino-Zoo

Le Dino-Zoo est situé au cœur de la Franche-Comté, dans la région de l’Est de la France. Ce parc de dinosaures du Jura offre une balade ludique de 2, 5km dans un espace exceptionnel. Vous y trouverez plus d’une centaine d’espèces représentées à une échelle réelle.

Ce parc offre un parcours pédagogique et ludique pour les enfants de plus de trois ans et les adultes. Il dispose aussi de plusieurs animations hors du commun comme le Cinéma 4D, le Dino Galopant et la Megalodon River. Grâce à quelques animations et activités pédagogiques telles que la rivière aux fossiles et les fouilles paléontologiques, vos enfants ont l’occasion de découvrir de façon ludique et amusante le passé des dinosaures. Pour visiter ce parc, prévoyez une journée entière pour plonger au cœur de l’univers de ces reptiles.

Lors de la visite, les parcs d’attractions proposent à votre famille des promenades dans la nature ainsi que des mini fouilles de fossiles. De plus, ils planifient des rencontres rapprochées avec des fossiles impressionnants, des créatures vivantes, des manèges palpitants et d’autres attractions pour les enfants. Le tarif varie de 7, 50 euros à 13, 50 euros et la visite est gratuite pour les enfants de moins de trois ans.

2. Le musée-parc des dinosaures et de la préhistoire de Mèze

Le musée-parc des dinosaures et de la préhistoire de Mèze est situé dans le département de l’Hérault. Cet espace retrace les périodes historiques des dinosaures, notamment leur origine et leur extinction. Vous y découvrirez des reconstitutions en taille réelle du spinosaure, tyrannosaure, etc.

La visite de ce parc dure généralement trois heures. Le tarif d’entrée varie de 6, 50euros à 13euros.

3. Dinosaur'Istres

Le parc Dinosaur’Istres propose une balade dans la forêt de la colline du Castellan. Avec la découverte d’une vingtaine d’espèces au programme, cette visite est à la fois instructive et ludique pour tous les âges grâce à un parcours chronologique.

La visite est gratuite et peut durer 1 h 30. Elle commence par les bords de l’étang de l’Olivier. Vous y dénicherez un espace réservé aux dinosaures ayant vécu sur la Provence. Vous pourrez également profiter des animations et des visites avec un guide au cours de l’année. Des livrets gratuits sont mis à votre disposition.

4. Le Prehisto Dino Parc

Le Prehisto Dino Parc est localisé dans le département du Lot. Idéal pour les enfants et les grands enfants, il propose un parcours surprenant au cœur du Mésozoïque. Vous y découvrirez les plus célèbres espèces de dinosaures. Le T-Rex animé de 9m de long et 6m de haut ne manquera pas de vous surprendre.

Découvrez les espèces en fonction de leurs époques en suivant le parcours du Prehisto Dino Parc. Commencez par le Trias, puis le Jurassique et le Crétacé, avant de finir sur la Préhistoire. Prévoyez une heure pour visiter le parc et l’espace musée. Le tarif oscille entre 3 euros et 14 euros.

5. Le parc Paléopolis

Le parc Paléopolis à Gannat, dans l’Allier, est unique en son genre. Il est idéal pour le tourisme et les activités en famille. Vos enfants peuvent réaliser des ateliers fouille et moulage, et se prêter à diverses activités.

Pour les visites, l’exposition demande deux heures de temps et l’atelier, une heure. Le tarif d’entrée varie de 4, 20 euros à 13, 80 euros. Elle est gratuite pour les enfants de moins de trois ans.

6. Le Dinopédia Parc

Dinopédia Parc est situé au pied des Cévennes, dans le département du Gard. Il constitue le plus grand parc à dinosaures animés de France. Dans une zone de plus de 10 hectares, il abrite 55 dinosaures en taille réelle, 1 restaurant, 2 boutiques, 1 cinéma et 2 petits trains. Cet endroit est vraiment idéal pour découvrir le monde des dinosaures.

Vous immergez dans l’ère du mésozoïque et l’ère carbonifère en visitant Dinopédia Parc. De plus, vous pouvez vous balader au cœur de ces époques sans vous fatiguer grâce à un petit train escorté par un guide. La promenade dure une heure. Le prix d’entrée varie de 12euros à 18euros et est gratuit pour les enfants de moins d’un mètre.

7. Le Conquil

Le Conquil est un site naturel troglodytique situé en Dordogne. À 10km de Lascaux, le parcours en bord de Vézère est une excellente opportunité pour découvrir les authentiques abris sous roche occupés par les hommes préhistoriques. Faites ainsi découvrir à vos enfants l’histoire de l’arrivée des dinosaures jusqu’aux hommes préhistoriques et l’évolution de la vie sur terre. D’ailleurs, vous aurez l’occasion de parcourir 200 millions d’années d’histoire et de plonger au cœur des mystères du Conquil.

Creusés dans les falaises de la Vézère, les authentiques habitats troglodytiques du Conquil ont conservé toute leur valeur de témoignage. Vous découvrirez son cadre naturel et sauvage, en particulier le jet de pierre de Lascaux et des Eyzies, ainsi que les aménagements des abris et les systèmes de défense.

8. Parc de Préhistoire de Bretagne

Ce site est localisé dans les Landes de Lanvaux, dans le Morbihan, à proximité de Redon, à 2 km de Rochefort-en-Terre. 36 scènes à échelle réelle vous présentent l’univers des dinosaures, des mammifères ainsi que l’évolution de l’Homme. Faites découvrir à votre famille les créatures préhistoriques que vous n’avez jamais vues, un parc à remonter le temps, unique en Bretagne. Vous rencontrerez vos dinosaures favoris et assisterez même à des combats entre dinosaures et la ponte d’œufs lors de votre promenade dans le mésozoïque.

9. Le Dinosaures Parc

Ce site d’attractions est situé dans la forêt landaise à Azur Lac, à proximité de Soustons. Découvrez la forêt des dinosaures et des dragons dans les Landes. Ouvert du mois d’avril à septembre, découvrez plus de 30 attractions et vivez une aventure extraordinaire en famille ou entre amis.

10. Cardo Land

Situé dans l’Yonne, Cardo Land est le plus ancien des parcs de France. Avec ses 88 statues de dinosaure, ses grottes et fresques et 800 sons de cris d’animaux et de bruitages, cet endroit est incontournable pour les passionnés de dinosaure.

Le parcours est accompagné de plusieurs animations comme le cirque préhistorique (dressage de dinosaures vivants, voltige Cro-magnon, jonglage de feux, combats, etc.) et la nurserie des bébés dinosaures.

11. Tropicaland

Idéale pour petits et grands, cette jungle de dinosaure se situe dans la Haute-Savoie. Créé en 2004, Tropicaland propose une aventure à la façon de petits explorateurs dans la jungle. Présentés sur une zone forestière sauvage de deux hectares et de prairie, vous dénichez 33 dinosaures et créatures anciennes.

Vous trouverez dans la jungle savoyarde des animaux exotiques et de la ferme, des dinosaures, des jeux de piste et 500 espèces de plantes, dont :

Une cinquantaine de variétés de bambous ;

Des citronniers et des bananiers du Japon ;

Des palmiers de Chine ;

Des grands hibiscus ;

Des Yuccas ;

Des saules tortueux ;

Des caféiers du Kentucky ;

De nombreuses fleurs exotiques ou sauvages.

12. Dino’s Park

Ouvert pendant le mois d’avril à̀ septembre, Dino’s Park est situé à Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée (85). Laissez-vous surprendre par des dinosauriens en observant leur façon de bouger, rugir et respirer. Là-bas, vous pouvez faire plusieurs activités :

Un parcours de dinosaure ;

; La découverte d’un fossile ;

Des peintures rupestres ;

La zone de fouilles ;

La chasse au trésor ;

Des jeux avec karting à pédales, tir à l’arc, mini-golf, etc.

13. Le muséum national d’histoire naturelle

Le musée sur les dinosaures est localisé à Paris. L’exposition d’un grand nombre de squelettes de dinosaures et d’autres espèces qui ont vécu à cette période est permanente. À l’entrée, vous verrez le squelette d’un Rorqual de plus de 20m de long. Poursuivez votre aventure dans la jungle au milieu des tricératops, diplodocus et autres espèces.

Vivez une expérience sous-marine avec une faune et une flore variées. Profitez de la plage de sable étoilé. Dirigez-vous vers les grandes serres du Jardin des Plantes et participez à un cours de dessin botanique. Visitez la galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée(visites guidées, expositions, animations, conférences, films, etc.). Vous avez l’embarras de choix sur les activités à faire dans ce trésor unique au monde.

14. Aven Marzal (Ardèche)

Découverte en 1892 par E. A. Martel, Aven Marzal est une grotte pleine de richesses. Le site émotion propose trois découvertes :

L’Aven Marzal : vous y trouverez des ours des cavernes, la pièce unique dans la région.

: vous y trouverez des ours des cavernes, la pièce unique dans la région. Le musée du monde souterrain : vivez une aventure dans le monde de la spéléologie et découvrez les pièces archéologiques décelées dans les profondeurs de MarzalII.

: vivez une aventure dans le monde de la spéléologie et découvrez les pièces archéologiques décelées dans les profondeurs de MarzalII. Le Zoo des dinos : découvrez les dinosaures grandeur nature sur un long parcours de 800m.

15. Tropical Parc

Tropical Parc à Saint-Jacut-les-Pins, en France, est un parc animalier et de loisirs qui vous permet d’apprécier la faune et la flore tropicales. Aire de loisirs située entre Nantes, Rennes et Vannes, ce site vous invite à découvrir son parc à dinosaures, ses jardins et leurs plantes tropicales, ses espèces sauvages et exotiques, ses perroquets et leur spectacle étonnant…

Vivez en famille une grande aventure extraordinaire et unique dans un endroit aux multiples facettes, réparti sur 4, 5 ha et 1 000m² de galeries et serres climatisées. Le prix d’entrée est de 17euros pour l’adulte et 11, 50euros pour les enfants de 4 à 10 ans.