2 ans après un vol de papiers, elle découvre qu'elle est... mariée à un inconnu et que l'État lui réclame 7 200 €

Une jeune espagnole, qui s'était fait voler sa carte d'identité, a découvert l'impensable deux ans après le larcin. Récit.

Un simple vol de papier peut parfois virer au cauchemar.

Une certaine Mar Barrera peut en témoigner. Cette dernière, originaire de Catalogne, en Espagne, a été victime d'une terrible mésaventure, dont elle paye encore le prix aujourd'hui.

Victime d'une usurpation d'identité, après s'être fait voler son sac à main, la jeune femme a découvert, non sans stupeur, qu'elle était officiellement... mariée à un inconnu. Pire encore, elle a appris, dans le même temps, qu'elle était lourdement endettée.

Crédit photo : iStock

Endettée et mariée à un inconnu : le calvaire d'une femme victime d'usurpation d'identité

Cette histoire, rapportée par nos confrères ibères d'El Païs, commence un jour d'avril 2023 du côté de Barcelone. À cette époque, Mar se trouve dans la capitale catalane pour assister à la soirée d'anniversaire d'une amie. Organisée dans un bar, la fête bat son plein lorsque soudain, la jeune femme s'aperçoit que son sac à main a disparu. Très vite, elle doit se rendre à l'évidence : quelqu'un le lui a volé. À l'intérieur du sac de la jeune femme se trouvaient notamment ses papiers d'identité, ses clés, mais aussi de l'argent.

Désabusée par cette mésaventure qui a gâché sa soirée, Mar décide alors de porter plainte puis se lance dans les démarches pour refaire ses papiers. Un épisode pas franchement agréable, mais elle préfère relativiser et tourne rapidement la page, en se persuadant que l'affaire n'ira pas plus loin.

« À ce moment-là, je pensais qu’ils prendraient juste l’argent et jetteraient le sac quelque part », raconte ainsi la jeune femme dans les colonnes d'El Païs.

Mar l'ignore encore, mais ce vol va avoir des conséquences désastreuses sur sa vie.

Crédit photo : iStock

Quelques mois plus tard, alors qu'elle est en train de faire des démarches administratives pour aider sa grand-mère, elle se rend compte que son adresse postale n'est plus valide. Intriguée, elle fait alors le lien avec le vol, qu'elle a subi des semaines auparavant. Inquiète, elle décide de déposer une nouvelle plainte au cas où, puis rectifie son adresse.

Mais alors qu'elle croyait avoir fait le nécessaire, Mar va tomber des nues, un an et demi plus tard, en recevant un courrier du fisc espagnol, qui lui réclame la somme de... 7 200 euros pour « tentative de fraude à l'état ». Et ce n'est pas tout. Déjà ébranlée par la lettre de l'administration fiscale, elle découvre également que son identité a bel et bien été usurpée et qu'elle est officiellement... mariée à un certain Abdelouahid Sammatou. Un homme qu'elle ne connaît ni d'Ève ni D'Adam.

Affolée, Mar Barrera va ensuite essayer tant bien que mal de faire valoir ses droits, en vain. Le début d'un long calvaire où la jeune femme va se sentir extrêmement seule.

Crédit photo : iStock

La victime a finalement obtenu gain de cause après de longs mois de combats, après avoir médiatisé l'affaire. Sa dette a en effet été effacée et le mariage officiellement annulé. Selon Mar Barrera, rien de tout cela n'aurait été possible sans l'intervention de la presse.

Aujourd'hui, la jeune femme dénonce l'inaction des autorités et accuse ces dernières de l'avoir abandonnée.