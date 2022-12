20 objets que l'on avait tous dans les années 90

Nostalgique des années 90 ? Voici un petit retour dans le passé pour vous remémorer de tendres souvenirs (séries, films cultes, tendances mode, musique…).

Les jouets cultes des années 90

Coffret Vintage Édition Spéciale 30 ans Crédit : Amazon, 39, 99 €

La Game Boy Nintendo, les tamagotchis et les pogs sont des objets cultes qui manqueront à ceux qui sont nés dans les années90.

1. Les Tamagotchis

Jouet Tamagotchi Crédit : ajr_images

Les Tamagotchis font partie des jouets qui ont marqué l’enfance de ceux qui sont nés dans les années90. Adoptant la forme d’un œuf, ce jouet électronique est un animal de compagnie virtuel à faire grandir. Il a tout ravagé sur son passage quand il est arrivé en France en 1997. Plus de 900 000 exemplaires ont été vendus en 3 mois. Il est notamment devenu incontournable dans les cours de récré. À noter que cet animal de compagnie meurt au bout de deux jours si vous l’avez oublié dans votre poche.

2. Les pogs

Jeux pogs Crédit : Amazon, 9, 99 € (20 pièces)

Les Pogs sont des jouets en forme de rondelles en carton ornées d’images. Ce jeu est un peu complexe. Le principe est de les entasser, puis d’en retourner un maximum en les renversant. Le gagnant remporte une pile de badges en carton avec un kini. Lekiniest un pog épais en plastique. Dans les années 90, la France a enregistré près de 500 millions de Pogs vendus en l’espace de quelques mois.

3. La Game Boy

Game Boy Nintendo Crédit : Amazon, 54, 99 $ USD

En septembre 1990, l’Europe est entrée dans le monde de la guerre des consoles. Plus de 120 millions d’unités de Game Boy ont été vendues. Cette console de poche a été commercialisée à 590francs. Elle a occupé les gamers pendant des années à coup de Tetris, Super Mario World et Zelda en version ultra-pixelisée.

En France, la Game Boy Nintendo a fait un coup double en 1992. Elle a concurrencé la Mega Drive de Sony. Elle a séduit tous les gamers grâce à son mythique Super NES. Elle a été vendue à 1 250francs avec deux manettes et un jeu Super Mario World.

4. Les bratz

Un distributeur Cloe Bratz Pez Crédit : CTRPhotos

Les bratz sont des poupées maquillées à la truelle. Ces poupées sont un must absolu des années90. Elles sont inspirées de la culture pop. Elles rendaient fous les nostalgiques des années90 avec leurs minijupes, leurs bottes à semelles compensées ainsi que leurs cardigans courts. Elles ont effectué un grand retour avec une nouvelle collection en 2021.

Des séries télé emblématiques

Série complète Friends Crédit : Amazon, 52, 60 $ USD

Lorsqu’il est question de rétro dans le monde de la télévision, beaucoup se souviennent de la folie Friends des années90. D’autres séries télé emblématiques ont toutefois marqué cette époque.

1. Alerte à Malibu

DVD Alerte à Malibu Crédit : Amazon, 64, 25 €

Créée par Michael Berk, Douglas Schwartz et Gregory J, cette série télévisée américaine de 45 minutes est composée de 243 épisodes.

2. Hélène et les garçons (1992)

5 Coffrets Hélène et Les garçons intégrale Crédit : Amazon, 299, 90 €

Cette série TV est le fruit de la collaboration entre Jean-Luc Azoulay, Patrick Puydebat (Nicolas) et Hélène Rollès (Hélène).

3. Charmed

DVD Série complète Charmed Crédit : Amazon, 135, 09 $

Cette série télévisée américaine a été créée par Constance M.Burge et produite par Aaron Spelling. Elle est composée de 178 épisodes de 42 minutes environ.

4. Walker Texas Ranger

DVD Walker Texas Ranger Crédit : Amazon, 25, 44 €

La série Walker Texas Ranger est une série télévisée américaine qui dure 45 minutes, avec 203 épisodes.

5. Autres séries des nineties

Beverly Hills90210 Crédit : csfotoimages

D’autres séries emblématiques ont également marqué les nineties : Beverly Hills90210, Le Miel et les abeilles, Melrose Place, etc.

Dessins animés de la décennie 90

Les aventures de Tintin Crédit : Manakin

La décennie‘90 a été folle et riche en culture populaire. Les nineties ont marqué cette période à travers le cinéma, les films, la musique et les jeux cultes.

1. Les Simpson

Les Simpsons Crédit : mrpluck

Les Simpson sont connus depuis 1990. D’ailleurs, ils sont toujours diffusés régulièrement à la télé. Canal+ retransmet cette série télévisée d’animation américaine pour la France qui a succombé au charme de la famille jaune. Aujourd’hui, les Simpson battent le record avec plus de 660 épisodes et 30 saisons.

2. Pokémon

Pickachu Crédit : nicescene

En 1999, Pokémon débarque en France. Ces petites bestioles, dont le plus connu est Pikachu, sont déclinées en mangas, en jeu ou en cartes de collection. Les cartouches bleues et rouges de Game Boy ont très vite été écoulées, avec un million de copies en une année. La version jeu vidéo continue de marquer les générations.

Le monde de la musique des années 90

Étoile de Bryan Adams (Star planétaire) Crédit : R Scapinello

Les nineties ont marqué l’histoire de la musique avec des chansons et paroles d’artistes cultes. Vous étiez ado dans les années90 ? Vous connaissez sûrement les chansons des Spice Girls, Kelly, Brenda, Dylan & co, Christina Aguilera, etc.

1. Le groupe Spice girls

Poster Spice girls Crédit : ebay, 39, 99 $ USD

Le groupe Spice girls a débarqué en 1996. Plus qu’un groupe de musique, elles ont retourné la planète. Wannabe, un raz-de-marée, est le premier single des Spice Girls et a enregistré un grand nombre de ventes dans 37 pays. De plus, des centaines de millions d’albums ont été écoulés en quelques années.

2. Grunge : un grand bouleversement dans le monde musical

Spectacle de Bon Jovi sur l'écran géant du Fremont Street Crédit : Jean-Luc Ichard

Apparu à Washington vers le début des années90, le grunge est un courant musical influencé par des groupes hard rock et punk. Il a tout emporté sur son passage. Bon Jovi est l’une des rares stars qui a survécu. Nirvana a symbolisé le mouvement à lui seul. Pearl Jam et Alice in chains ont vendu leurs albums de chansons par lot.

Le groupe de Kurt Cobain a sorti Nevermind en 1991. Vendu en 30 millions d’exemplaires, le disque de musique de 42 minutes a écrasé la planète entière. Laissant orphelins des milliers de fans, ce chanteur-guitaristes’est suicidé le 5 avril 1994.

3. Nulle Part Ailleurs

Nulle Part Ailleurs Crédit : ebay, 9, 95 €

Chaque soir, le talk-show de Nulle Part Ailleurs était le rendez-vous à ne pas rater dans les années90. NPA, pour les intimes, a rivalisé de folie et d’audace. Le duo De Caunes/Gildas a chamboulé la télévision. Baffie a conquis le public, Jango Edwards a redéfini les codes des émissions sur plateau tandis que les Groland et Deschiens ont confirmé l’irrévérence de la chaîne. Les stars des chansons métal de Treponem Pal ont créé un scandale en présentant en direct une « stouquette ». Les stars du métal et du rock (Nirvana, Slayer, Oasis, Machine Head, Sepultura, Smashing Pumpkins, etc.) ont aussi joué des Live.

4. Le walkman et le CD dans la poche

Lecteur de cassettes portable Crédit : Sensay

Le walkman est le premier baladeur à cassettes permettant d’écouter de la musique à n’importe quel moment. Il fait partie des objets cultes que l’on emportait partout ou ailleurs. Ce lecteur de cassettes portable ne rentre absolument pas dans les poches. Cependant, ce fameux baladeur a ouvert la voie aux baladeursCD.

Dans les années90, Séguéla a dit : « Si à 15 ans, on n’a pas de CD Walkman, c’est qu’on a raté sa vie ». En effet, le walkman CD avait alors la classe et a fini par évincer le baladeur K7 de l’époque.

Les looks des années 90

Style technique et mode des années 90 Crédit : Sviatlana Lazarenka

Dr. Martens, Crop top, corset, esthétique grunge, Clueless... la mode a marqué les nineties grâce à l’essor d’une pop culture à l’international. Voici un zoom sur les tendances de la mode de la décennie 90 :

1. Les Supermodels

Naomi Campbell dans une publicité de la Brasserie Hennes Crédit : HJBC

Les années90 resteront à jamais l’époque des supermodels. Des tops comme Christy Turlington, Cindy Crawford, Linda Evangelista et Naomi Campbell ont dominé les podiums et ont attiré l’attention du monde entier. La fameuse phrase « Je ne sors pas de mon lit pour moins de 10 000dollars par jour » sera toujours gravée dans les mémoires.

De nombreux supermodels apparaissent aussi dans la vidéo « Freedom90 » de George Michael. Notez que cette vidéo est l’un des plus grands clips vidéo à n’avoir jamais été réalisé.

2. Le corset de Madonna

Bustier corset Madonna Crédit : Amazon, 34, 57 £ GBP

Madonna est la vedette de la mode des années90. Elle n’a cessé de surprendre par son style provocant et rebelle.

Ses costumes de scène ont surpris beaucoup de personnes, notamment son audacieux corset de forme conique. Sachez que cecorsetspécial a été créé par Jean Paul Gaultier pour sa tournée Blonde Ambition.

3. Kurt Cobain et Courtney Love

DVD Kurt & Courtney Crédit : amazon, 6.50 €

Kurt et Courtney sont le roi et la reine du grunge de Seattle. Ce couple est certainement le plus haut placé de la mode des années90.

Courtney Love est réputée pour ses robes courtes, transparentes, déchirées et ses mises en beauté très sombres. Elle est également celle qui a vulgarisé le style vestimentaire très populaire dans les nineties, le « kinderwhore ».

4. Beverly Hills, 90 210

Poster Beverly Hills, 90210 Crédit : ebay, 20, 00 $ USD

Les Américaines, peu importe leur âge, faisaient le tour des boutiques de mode pour s’habiller comme les stars de la série emblématique Beverly Hills, 90 210. Leur but était alors de copier les looks du petit écran.

Les looks des lycéens de Beverly Hills High, la frange de Brenda, les chouchous de Donna, les robes bodycon, ont fortement influencé les tendances de l’époque.

5. Autres looks des années 90

Une photo de Kelly Kapowski Crédit : ebay, 10, 99 $ USD

D’autres looks des nineties ont aussi marqué cette période comme :