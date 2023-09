20 phrases pour souhaiter une bonne rentrée scolaire

Comme la rentrée arrive bientôt, voici 20 phrases inspirantes, encourageantes et drôles en guise de souhait !

Pourquoi souhaiter une bonne rentrée scolaire ?

« Back to school ! », traduction « On revient à l’école ! ». Oui, parce qu’en anglais, la rentrée scolaire peut être moins pénible. En tout cas, anglais ou pas, les vacances touchent à leur fin. Ces vacances pendant lesquelles on s’est réveillé à 11h du matin tous les jours. Ces vacances pendant lesquelles on a mangé n’importe quoi, n’importe comment et n’importe où. Ces vacances pendant lesquelles on a décidé d’envoyer des cartes postales à tout le monde parce qu’une journée de vacances sans parler de vacances, ce n’est pas des vacances. Bref, ces vacances qui ont duré deux mois et qui sont malheureusement terminées et font place à la tant attendue rentrée.

Aujourd’hui, le mot d’ordre c’est « Back to school ! ». L’année scolaire n’a pas encore commencé que nous commençons déjà à angoisser en pensant aux devoirs de maths et aux cours de sport. Une nouvelle année scolaire, c’est une nouvelle année à passer avec les mêmes têtes jour après jour. Une nouvelle année où l’école sera notre deuxième maison. Alors, autant s’armer de courage !

Mais alors, si la perspective d’une nouvelle année scolaire peut être aussi morose, pourquoi souhaiter une bonne année scolaire à tout le monde ? Pourquoi tout cet engouement face à la rentrée à l’école ? Est-ce que souhaiter que ce soit une bonne année pourra en faire une « Good Year » ? (Pas les pneus. Traduction : « bonne année »).

Eh bien, figurez-vous que la nouvelle année scolaire n’est pas toujours un signe d’ennui, de mauvaises notes et de carte géographique à compléter. Une nouvelle année scolaire, c’est aussi l’espoir de faire mieux que l’année précédente. Une période de résolutions où souhaiter la réussite et l’épanouissement.

De ce fait, souhaiter à une personne une bonne année scolaire, c’est lui donner l’occasion de prétendre à une année où tout peut lui sourire. Donner du courage ou tout simplement envoyer des « Good vibeswith love and peace » (Traduction : « De bonnes ondes, de l’amour et de la paix ». Oui, nous sortirons plusieurs phrases en anglais parce que ça fait « hype »et « djeuns ». Ne vous en faites pas, nous vous mettrons toujours la traduction si vous avez raté vos cours de LV1 l’année dernière).

En somme, souhaiter une bonne rentrée scolaire est un moyen de souhaiter seulement le meilleur à untel ou untel. En fait, ce genre de souhait ne devrait même pas être fait à la légère. L’attraction positive, ça marche ! Et même si vous n’y croyez pas, sachez que donner du courage à une personne grâce à un souhait aussi bébête que « Bonne rentrée ! », c’est déjà beaucoup plus que ne rien souhaiter du tout.

Donc. Pour répondre à la question « pourquoi souhaiter une bonne nouvelle année scolaire ? », nous dirons « parce que ça fait du bien ! ». Tout simplement.

20 phrases pour souhaiter une bonne rentrée scolaire

Savez-vous qu’il existe plusieurs manières de souhaiter une bonne nouvelle année scolaire sans dire « je te souhaite une bonne nouvelle année scolaire » ? Figurez-vous que pour faire passer le message, d’autres formulations plus originales peuvent être utilisées. Alors, avec ces 20 phrases pour souhaiter une bonne rentrée scolaire, donnez du courage à vos proches, vos amis et vos amours avec humour, tendresse, et « with all the good intentions in the world » (traduction : « avec toutes les bonnes intentions du monde ». Avec nous, apprendre l’anglais, c’est fun et moins « boring » qu’à l’école).

10 phrases pour souhaiter une bonne rentrée aux enfants

Nous commençons cette série de souhaits spéciale « Back to school » avec des vœux, souhaits et messages destinés aux enfants. En toute légitimité, parce que ce sont nos petits bambins qui sont en première ligne quant à la rentrée à l’école. Alors, courage les enfants !

« Bonne rentrée bonhomme/ma chérie. Que cette année marque ta réussite et te rende aussi fière que le peut être le Roi Lion. »

Ce souhait fait partie des vœux destinés aux enfants qui ont grandi avec toute la collection de Disney et leur père qui n’aura pas manqué de reconstituer la scène du baptême de Simba. Un souhait, aussi, qui permet de faire le lien entre la réussite et la fierté. Simple, efficace.

« Ne lésine pas sur le travail. Un jour, dans quelques années tu pourras regarder l’école et te dire que tout n’a pas été vain. »

Les vœux de réussite peuvent aussi être faits implicitement. Traduction : grâce à ton travail, tu réussiras et cette école te le rappellera pour toujours.

« Que cette rentrée soit une excellente entrée en matière pour toute la nouvelle annéeà venir ! »

Un souhait de réussite pour TOUTE l’année, ce n’est pas rien.

« Cette année, tu y arriveras. Tu en es capable. Je crois en toi ! ».

Rien de mieux qu’un petit boost de confiance en soi pour redonner force et courage après une année scolaire tumultueuse.

« Puisse cette nouvelle année scolaire te donner ce que tu mérites ».

Focus travail = réussite. Focus sur autre chose = pas de réussite. Ce genre de message subliminal est à prendre comme une épée à double tranchant. Autrement dit : garde le nez dans tes livres.

« Cette année est celle où tu brilleras de mille feux ! »

Heureusement qu’ils n’ont pas dit cela à Jeanne d’Arc le jour de sa rentrée… La désillusion aurait été au rendez-vous.

« Avec tous les stylos que tu vas utiliser, le sponsoring par Bicworld est presque dans la poche ! »

Parce que les enfants aussi peuvent devenir des influenceurs. À leur niveau, bien évidemment.

« Ta réussite dépend de toi, et de personne d’autre. Si tu décides de réussir, tu réussiras. »

Un peu de développement personnel ne peut pas faire de mal, si ?

« Allez, plus que 300 jours avant les grandes vacances ! »

Parce que les vacances sont LA meilleure motivation pour certains.

« Le chemin est plus important que l’arrivée. Cette nouvelle année scolaire te le montrera ».

À l’école, il ne faut pas penser que le plus important est la note. L’école est avant tout un lieu d’apprentissage. Ce message vise à conscientiser les enfants quant au caractère essentiel d’apprendre pour savoir ensuite, pas pour décocher un 20/20 et tout oublier après. Apprendre, c’est bien. Comprendre, c’est mieux !

10 phrases pour souhaiter une bonne rentrée aux parents

Après les enfants, il ne faut surtout pas oublier les parents. Ces derniers font toujours preuve d’un enthousiasme incroyable face à la rentrée scolaire. Peut-être parce qu’ils ont hâte que leurs enfants acquièrent toutes les connaissances qui en feront les prochains Thomas Pesquet, Marie Curie ou Barack Obama. Ou tout simplement parce qu’ils ont supporté des cris pendant toutes les vacances et qu’un peu de répit ne serait pas de refus. Nul ne sait.

Toujours est-il que la rentrée scolaire est aussi une période d’une grande importance pour les parents. Concernés et aimant leurs enfants, ils n’auront de cesse de souhaiter que tout se passe bien. Parce que juin, c’est encore dans longtemps. Alors, offrons du courage aux parents avec ces 10 phrases qui réchaufferont les cœurs ou qui feront ressortir le côté machiavélique des parents.

« Soyez fiers. Vous ne les faites pas juste aller à l’école. Vous les menez vers le chemin de la réussite ».

Parce que les parents ne souhaitent que le meilleur pour leurs enfants, le rappeler semble être une chose essentielle.

« Ne pleurez pas, ils reviendront lorsque les classes fermeront leurs portes ».

Parce qu’un parent, c’est sensible et à chaque rentrée scolaire, c’est la même chose. Papa verse sa petite larme pendant que Maman le console. Oui oui, Papa est plus sensible que Maman ! Il ne le montre pas, c’est tout. Sacré Papa. Un mouchoir ?

« Maintenant, vous profiterez du silence tous les jours ! »

Parce qu’après 2 mois de cris et de « MAMAAAAAAAN ! ! ! » à tout bout de champ, vous avez presque oublié le son du silence. The sound of silence. Bravo à ceux qui ont la référence !

« Oubliez les SMS. Désormais, c’est le groupe WhatsApp ‘parents du CP’ qui rythmera vos journées ».

Tout le monde connaît ce groupe. Tout le monde a déjà reçu ce fameux message de Maman Amandine à 23h qui dit « N’oubliez pas, demain c’est la journée cookies à l’école ». De quoi vous rappeler de passer à l’épicerie du coin pour attraper un paquet de Choco Prince et persuader votre enfant que ce sont les cookies préférés de la royauté monégasque. Merci, Maman Amandine.

« School is also good for you. Grab a glass of wine and embrace loneliness ».

Que nous traduirons par : l’école, c’est aussi bon pour toi. Verse-toi un verre de vin et embrasse la solitude. De quoi faire plaisir à une Maman surmenée et au bord du burnout.

« Rappelez-vous leur première rentrée scolaire. Parce que vous ressentirez cette douce et agréable nostalgie chaque nouvelle année ».

Parce qu’à la rentrée, vous ressentirez toujours un petit pincement au cœur. Rien que d’y penser, nous sourions bêtement.

« Happy new school year ! »

Parce qu’en anglais, ça sonne mieux !

« Back to school pour eux, retour au tafpour vous ! »

Parce que les vacances sont bel et bien terminées pour tout le monde.

« Plus que 10 mois avant les vacances. Savourez votre tranquillité ! »

Parce que les vacances peuvent faire très peur aux parents à un moment donné.

« Vous leur manquerez aussi ! »

Les gosses ne le disent pas forcément à leurs parents. Mais au fond de leur cœur, ils le pensent.