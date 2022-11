25 messages drôles pour dire bonne année

Il existe de drôles de manières pour dire bonne année. Découvrez 25 messages drôles, mais efficaces pour souhaiter une merveilleuse année à un proche.

Avant d’évoquer les messages drôles pour souhaiter une bonne année, il convient de faire un petit rappel sur les règles de bienséance. En effet, il existe certaines règles qui ne sont pas toujours respectées et qui méritent d’être connues. Elles tournent généralement autour de la question « qui doit présenter les vœux de bonne année en premier ? ».

En règle générale, c’est toujours le plus jeune qui doit souhaiter un joyeux Nouvel An en premier. Ainsi, un fils ne devrait pas attendre un message de ses parents avant de présenter ses vœux. Entre frère et sœur, il revient aux plus jeunes d’envoyer un souhait avant les autres.

Dans le cadre professionnel, le même principe est appliqué, sauf qu’il faut prendre en considération la hiérarchie et non l’âge. Un collaborateur doit ainsi souhaiter une bonne année à son supérieur direct en premier. Cependant, il existe des exceptions. Certains patrons aiment présenter leurs vœux en premier à chaque nouvelle année. Dans ce cas, il ne reste plus qu’à répondre de la plus belle manière aux souhaits reçus.

Ces règles s’appliquent, que vous souhaitiez envoyer un message par SMS ou des cartes de vœux.

Souhaiter une bonne année ou présenter ses vœux avec humour !

Une femme surprise par un message de bonne année avec humour au lien d'une carte traditionnelle Crédit photo : primipil

Vous vous demandez pour quelles raisons présenter des vœux drôles pour le Nouvel An ? La raison principale est d'apporter un peu de bonheur à vos proches comme lors d'un anniversaire ou à Noël. L’humour fait toujours mouche. En lisant votre message, vous apportez de la joie. Le sourire se figera sur son visage, ce qui illuminera sa journée.

Une présentation de vœux drôles par téléphone ou via une carte est également originale. Le destinataire s’attend toujours à recevoir des messages sérieux avec de bonnes résolutions du type « Meilleurs vœux » ou « Bonne et heureuse année ». Avec un message drôle, la surprise est totale, surtout s’il renferme quelques jeux de mots bien trouvés. De plus, c’est un bon moyen pour démarrer une conversation avec un proche.

Bien sûr, il faut choisir la personne à qui envoyer ces messages. Il est conseillé d’éviter de les envoyer à un proche susceptible sauf s’il vous connaît très bien. Le cas échéant, l’effet des messages drôles sera le contraire de ce que vous attendez, surtout, s’ils comportent de l’humour noir.

Envoyer des cartes de vœux drôles pour souhaiter une bonne année

Un homme envoyant un message drôle pour souhaiter une bonne année par téléphone et non par carte Crédit photo : ViDi Studio

Actuellement, il existe de nombreuses façons pour envoyer un message ou un souhait pour le Nouvel An. Parmi les possibilités, il reste les classiques cartes de vœux. Vous pouvez les envoyer à plusieurs personnes en même temps, notamment les membres de la famille, les amis, et même les collègues. L’avantage est qu’il est possible d’ajouter des images drôles. Une autre possibilité est d’envoyer des messages par téléphone ou par mail. Pour l’une ou l’autre, il faut être concis, mais efficace pour surprendre ou faire rire. Il est également possible d’envoyer des émojis drôles. Une dernière option est le message vidéo. Une séquence drôle et marrante dans laquelle vous pouvez vous lâcher et envoyer des vannes.

Peu importe le choix du support, vous devez réfléchir à la meilleure manière de souhaiter un bon anniversaire. Pour cela, il existe de nombreuses techniques efficaces :

Reprendre des blagues avec le même prénom que la personne ciblée ;

avec le même prénom que la personne ciblée ; Détourner une citation connue pour faire rire ;

S’inspirer des modèles sur Internet en cas de panne.

N’hésitez pas à vous faire aider pour réussir l’effet de surprise le jour de la réception du message. Pour rappel, les vœux de bonne année doivent être envoyés ou répondus avant le 31 janvier en France. Vous avez le temps de trouver un modèle de texte efficace.

5 messages drôles pour souhaiter une bonne année à des amis

Deux petites filles qui profitent de l'occasion pour souhaiter une bonne année à leurs amis avec un message humoristique Crédit photo : photosvit

Avec les amis, il est plus facile de trouver le message idéal pour faire rire et souhaiter une bonne année en même temps. En effet, vous vous connaissez très bien. Presque tout est permis pour les plus proches, car vous vous envoyez sûrement des vannes à longueur de journée. Souvenez-vous de celles-ci pour écrire un message humoristique à vos amis. Pour vous donner des idées, voici 5 modèles de messages drôles à envoyer à un ami pour la nouvelle année :

Avec les amis, c’est comme avec les seins. Certains sont faux, tandis que d’autres sont vrais. Toi, t’es un vrai pote. Bonne année à toi mon ami très sein. Les années passent, mais toi, tu restes jeune. Dis-moi qui est ton chirurgien ? Il est sans doute le meilleur du monde. Joyeux Nouvel An mon amie pleine d’avenir. Mon vieil ami, si tu bouges et tu fais crac à chaque instant, c’est que tu es vieux et craquant. Bonne année mon vieil ami. Pour cette nouvelle année, je vous prescris une ordonnance de bonheur à apprécier sans modération. Prenez deux gélules de bonheur tous les matins. Un suppositoire de chance et une piqûre de joie sont pour vous tous les soirs. L’année dernière, j’étais là pour faire le con avec toi. Pour cette nouvelle année, tu devras encore me supporter. Bonne année.

5 messages drôles pour souhaiter une bonne année à ses parents

Une femme réfléchissant à un message drôle pour souhaiter les meilleurs aux parents Crédit photo : pétards

Cela peut être surprenant, mais il est tout à fait possible d’envoyer un message de souhait drôle aux parents. Cela peut être efficace si vous ne pensez pas pouvoir les voir avant un bon moment pour une raison ou une autre. Bien sûr, les messages ne doivent pas être comme ceux pour les amis. Il existe tout de même une certaine limite à respecter. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de parents. La meilleure manière de procéder est de prendre une citation qu’ils aiment et de les détourner. L’objectif est de faire rire et de montrer l’affection portée à leur égard à travers ces citations ou textes rigolos. Pour vous inspirer, voici quelques exemples de messages drôles à envoyer aux parents :

Chers parents, que votre volonté soit fête pour cette nouvelle année. Joyeux Nouvel An. Je vous envoie à l’avance tous mes vœux pour 2023 : bonne année, joyeux Noël, bonne fête des Pères et des Mères. Je serai là pour vos anniversaires. « Le bonheur, c’est avoir une bonne santé et une mauvaise mémoire » citation d'Ingrid Bergman. Je vous en souhaite autant pour cette nouvelle année. Vous êtes à bord de l’année 2023. Pour passer cette année en bonne santé, veuillez écouter mes vœux de bonheur. Chers parents, je ne serai pas là pour le jour du Nouvel An, mais pour celui d’après. Rassurez-vous, je viendrai pour déguster les entrées durant les fêtes d’avant. Bonne année.

5 messages drôles pour souhaiter une bonne année avec humour à son amoureux

Une femme rigolant après avoir reçu un souhait de Nouvel An drôle Crédit photo : ViDi Studio

En amour, il peut aussi y avoir de l’humour. Tout ne doit pas toujours être rose. L’humour peut aussi ajouter du piment à la relation. Un message de vœux peut aussi surprendre d’une bonne manière et renforcer le lien dans un couple. Avant d’envoyer le message , relisez-le attentivement pour vous assurer que vous ne dépassez pas les bornes. Écrivez également des choses que votre partenaire aime.

Découvrez ici quelques idées de messages et de textes drôles et romantiques à la fois pour souhaiter une bonne année :

Qui est la plus belle, la plus intelligente et la plus folle ? Toi, celle qui est folle de moi. Je te souhaite une bonne et heureuse année et une longue vie avec ce message plein d’humour. Mon amour, bonne année à toi, celle qui me fait tourner la tête 365 jours tous les ans après notre mariage. Mon amour, mon cœur, je suis au regret de faire savoir que nous ne sommes pas ensemble pour le moment. Bonne année à toi et puissions-nous être ensemble plus souvent cette année pour parler de mariage. Cinq, quatre, trois, deux, un, bonne année. J’espère que tu t’es résignée à m’avoir encore sur le dos pendant les prochaines années à venir, car je serai toujours là pour toi. Je t’aime de tout mon cœur. Ce message humoristique est envoyé par le numéro de ton chéri pour te souhaiter une bonne année et une longue vie. Je suis devant ta porte pour te le dire en face.

5 messages drôles pour souhaiter une bonne année aux collègues

Image d'une femme avec un bonnet de Père Noël souhaitant une bonne année à des collègues avec un texte humoristique Crédit photo : Anastasiia Stiahailo

Les collègues ont aussi droit à des présentations de vœux humoristiques sans dépasser les bornes. Voici quelques exemples de messages que vous pouvez envoyer :

Mes collègues préférés, nous allons encore faire les fous cette année derrière nos ordinateurs. Bonne année avant que le boss ne nous attrape. Nous sommes toujours au travail voyons. Une année qui vous rassemble. J’espère que l’un de vous n’est pas radin, haha. Bonne et heureuse année tout de même. Message de soutien aux collègues ! Nous allons encore une fois passer une année à taper sur le clavier, mais pas entre nous. Bonne année à tous. Ding dong, la nouvelle année est entrée dans le salon. Faites-lui de la place pour passer un bon moment durant 365 jours. Eh collègues, encore douze mois ensemble, j’espère. Joyeux Nouvel An.

5 messages drôles pour apporter de la joie aux enfants le jour du Nouvel An

Image d'un père de famille envoyant un message drôle pour souhaiter une bonne année à ses enfants Crédit photo : Deagreez

Les parents peuvent aussi envoyer un message rigolo à leurs enfants étudiants ou même plus âgés :