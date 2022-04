Top 100 des meilleures blagues drôles de 2021

Pour apporter de la bonne ambiance à vos retrouvailles ou simplement pour être de bonne humeur, découvrez les 100 meilleures blagues de 2021.

Blagues 2021 : sélection des meilleures blagues d'humour noir

Un homme en chemise à carreaux choqué. Credit : Deagreez

Vous avez le sens de l'humour ? Voici une sélection de quelques blagues basées sur l'humour noir pour faire rire vos proches.

Sélection de blagues sur l'humour noir 1 : Qu’est-ce qui est marqué sur la porte des médecins en Somalie ? « Si je suis absent, glissez le patient sous la porte SVP ». Sélection de blagues sur l'humour noir 2 : Qu’est-ce qui file plus vite qu’un TGV ? C’est un Somalien avec un ticket restaurant. Sélection de blagues sur l'humour noir 3 : À quoi peut servir un bracelet pour un anorexique ? À faire du houla up. Sélection de blagues sur l'humour noir 4 : Qu’est-ce qu’une photo de famille de Somaliens sur fond blanc ? Un code barre. Sélection de blagues sur l'humour noir 5 : Quels sont les goûters favoris de madame Brigitte Macron ? Les petits écoliers. Sélection de blagues sur l'humour noir 6 : Il pleut des cordes dehors, mes enfants regardent désespérément à travers la fenêtre. Qu’ils me font de la peine. Je pense que je vais maintenant les laisser entrer… Sélection de blagues sur l'humour noir 7 : Pourquoi les retraités sont fans de bain de boue ? Parce qu’ils essaient de s’habituer au goût de la terre. Sélection de blagues sur l'humour noir 8 : Pourquoi lorsqu’un bateau est sur le point de couler, on crie toujours : « les femmes et les enfants d’abord ! » ? Parce qu’après, les requins sont rassasiés. Sélection de blagues sur l'humour noir 9 : C’est un homme qui voit sa petite amie faire ses valises : « où vas-tu comme ça ? » La fille : « je te quitte ». Lui : « Ah oui ! Pourquoi ça ? » « Parce que tu es un pédophile ? » « Mais comment une petite fille peut connaître un tel mot à 8 ans ? » Sélection de blagues sur l'humour noir 10 : C’est une discussion entre un sadique, un masochiste, un tueur en série, un nécrophile, un zoophile et un pyromane :

Le zoophile dit : Allez, attrapons un chat.

Le sadique répond : Attrapons un chat et après on le torturera.

Le tueur en série dit à son tour : Attrapons un chat, on le torture et après on le tue.

Le nécrophile répond : Attrapons un chat, on le torture, on le tue et on le baise.

Le pyromane dit : Attrapons un chat, on le torture, on le tue, on le baise et après on le brûle.

Tout doucement, le masochiste dit : miaou…

Sélection de blagues sur l'humour noir 11 : Il ne faut jamais gifler un sourd puisqu'il perd la moitié du plaisir. En effet, il sent la gifle, mais il ne l'entend pas. Sélection de blagues sur l'humour noir 12 : Une femme laide est le trésor d'une maison. Elle évite bon nombre de préoccupations. Sélection de blagues sur l'humour noir 13 : Il n'est pas possible pour un incinéré de se retourner dans sa tombe. Sélection de blagues sur l'humour noir 14 : Pourquoi l'on devrait appeler l'Afrique «l'A» ? Puisqu'il n'y a pas de fric là-bas.

Blagues 2021 : sélection des meilleures blagues sur les blondes

Une famille riant d’une histoire drôle. Credit : LightFieldStudios

Voici une sélection de blagues sur les blondes à partager avec vos amis. Fou rire garanti !

Sélection de blagues : Une fille blonde et une fille brune se jettent du haut d’un immeuble de plusieurs étages. Qui atteint le sol en premier ? La brune puisque la blonde s’est perdue en chemin. Sélection de blagues : Les blondes sifflent toujours mieux que les brunes, pourquoi ? Parce qu’elles ont une cervelle de moineau. Sélection de blagues : Combien de blondes faut-il regrouper pour faire un gâteau au chocolat ? 11. Une pour faire la pâte et 10 autres pour peler les smarties. Sélection de blagues : Comment une fille blonde tue un poisson ? En essayant de le noyer. Sélection de blagues : Pourquoi une blonde verse de l’eau sur son ordinateur ? Parce que la fille a voulu surfer sur Internet. Sélection de blagues : C’est un soir d’été, deux blondes discutent entre elles : « Dis, quelle est la destination la plus proche de nous : la Floride ou la lune ? » L’autre répond : La lune bien évidemment puisque la Floride, on ne peut pas la voir d’ici. Sélection de blagues : C’est une fille blonde qui envoie un message à son homme : « Mon chéri, tu as oublié ton portable ici à la maison. ». Sélection de blagues : C’est une blonde qui entre dans un magasin de parfums pour acheter du déodorant pour son homme. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous ?

Bonjour, je cherche un déodorant pour mon mari, s’il vous plaît.

Un déodorant à boule ?

Euh non, c’est plutôt pour ses bras… Sélection de blagues : Deux blondes ont décidé d’économiser avant Noël. Elles se rendent dans les bois pour dénicher un sapin de Noël. Après deux heures dépensées à chercher, la première fille fatiguée cria : « J’en ai assez, je suis exténuée. Le premier sapin qu’on voit avec ou sans boule, on le prend ! ». Sélection de blagues : Deux blondes aperçoivent une autre blonde faisant du canoë-kayak dans un champ de blé : C’est à ce genre de comportement que l’on nous fait toujours passer pour des connes.

Elle a de la chance que je ne sache pas nager parce que sinon, je me serais jeté à l’eau pour lui dire deux ou trois noms d’oiseau ! Sélection de blagues : «Votre fille, vous l'avez allaitée ? » La blonde : «Non, je l'ai eue à l'hiver.» Sélection de blagues : Un homme informe sa collègue blonde qu'il allait partir pour Milan. La fille : «Quoi, si longtemps que ça ? » Sélection de blagues : Comment fait une blonde pour savoir si quelqu'un lui a envoyé un mail ? La fille va vérifier sa boîte aux lettres. Sélection de blagues : Les blondes frappent le pain contre le mur, pourquoi ? Pour casser la croûte. Sélection de blagues : Le facteur : «Voici une lettre qui vous arrive par avion.» La fille blonde : «Menteur, vous êtes arrivé en vélo, je vous ai vu.»

Blagues 2021 : d’autres blagues drôles sur Toto, la vie, la mère, les hommes, Chuck Norris…

Une maîtresse qui raconte une histoire drôle à ses élèves. Credit : DGLimages

Célèbre sur les bancs de l'école, sur les chaînes de télévision ou au quotidien, Toto, Chuck Norris ou votre homme, ces héros de blagues vont vous faire rire.

Humour 1 : La maîtresse demande à Toto : dis-moi quelle est la 5e lettre de l’alphabet. Toto réfléchit à haute voix : euuuh… La maîtresse s’exclame : bravo Toto, ta réponse est exacte ! Humour 2 : À l’école, la maîtresse fait réviser la conjugaison à Toto : qu’est-ce que tu dis si c’est toi qui chante ? Toto répond : je chante. Très bien et si c’est ta mère qui chante, tu dirais quoi ? Arrête ! Humour 3 : Quelle est la différence entre un homme et une olive ? La couleur. Humour 4 : Quelle est la différence entre un homme et une calculatrice ? Vous pouvez compter sur une calculatrice. Humour 5 : Qu’est-ce qu’un homme courtois ? C’est un homme qui tient la porte à sa femme pour qu’elle sorte facilement les poubelles. Humour 6 : Ce n’est pas Chuck Norris qui est grand, c’est la terre qui est trop petite. Humour 7 : Quand Chuck Norris tombe, c’est le sol qui a mal, pas lui. Humour 8 : Quand Chuck Norris se rend chez son coiffeur, c’est lui qui coupe les cheveux de son coiffeur et non le contraire. Humour 9 : Un homme contacte son architecte pour construire une maison sans aucune pièce avec des angles. L’architecte lui demande pourquoi ce choix ? Sa réponse : parce que ma belle-mère m’a dit que même un coin chez moi pouvait lui suffire. Humour 10 : Nathalie se dispute avec la nouvelle femme de son père : tu es tellement moche que je pourrais t’appeler ma moche-mère. Humour 11 : Monsieur et madame Fer ont un fils, comment il s’appelle ? Phil (pour fil de fer). Humour 12 : Monsieur et madame Draté ont une fille, comment elle s’appelle ? Daisy (pour déshydraté). Humour 13 : C’est le fils de monsieur et madame Angouasse. Comme s’appelle-t-il ? Sam (pour ça m’angoisse). Humour 14 : Un homme se rend chez son ami. Qu’est-ce que tu recherches sur Internet ? Un lave-vaisselle et une machine à laver. Donc tu vas sur le site de Darty ? Non, sur Meetic. Humour 15 : Un homme se confie à son ami : il y a trois ans je suis parti aux États-Unis et à mon retour, madame est tombée enceinte. L’année suivante, j’étais en Grèce et même chose. L’année dernière, j’étais en Thaïlande et même réplique. Cette année, j’ai pris une décision : je l’emmène avec moi. Humour 16 : Que doit faire une femme lorsque son homme court en zigzag dans le jardin ? Elle doit continuer à tirer. Humour 17 : Qu’est-ce que Dieu a dit après la création de l’homme ? Je peux faire mieux. Humour 18 : Quelle différence y a-t-il entre un homme et un enfant ? L’enfant, on peut le laisser avec la baby-sitter. Humour 19 : Que ferait la femme sans l’homme ? Elle dresserait d’autres animaux. Humour 20 : L’homme : Je t’aime. La fille : Mdr ! L’homme : Je ne peux pas vivre sans toi. La fille : Mdr ! L’homme : Je t’offrirai une bague en diamant. La fille : C’est vrai ? L’homme : Mdr !

Blagues 2021 : l’humour pour vaincre l’ennui du confinement

Des personnes qui rient à table. Credit : SeventyFour

L'humour est un excellent moyen pour décompresser et éviter l'ennui du confinement. Partagez cette sélection de blagues avec vos enfants, votre mère ou vos amis.

Humour 1 : C’est un homme qui gifle un aveugle : « tu l’avais pas vu venir celle-là hein ! » Humour 2 : C’est une fleur qui court et qui se plante. Humour 3 : Un footballeur à son coiffeur : « Une coupe du monde s’il vous plaît ! » Humour 4 : C’est un pingouin qui respire par les fesses. Un jour, il s’assit et mourut. Humour 5 : Un escargot rencontre une limace : « Bonjour, le naturiste ! » Humour 6 : Les canards sont toujours à l’heure puisqu’ils sont toujours dans l’étang. Humour 7 : Quand un crocodile rencontre une femelle, il Lacoste. Humour 8 : Quel est le crustacé le plus léger ? La palourde. Humour 9 : Qu’est-ce qu’un aliment qui n’est pas un steak ? Une pastèque. Humour 10 : Quelle est la grand-mère qui fait peur aux voleurs ? Mamie Traillette. Humour 11 : Dans quel pays les hommes les plus cools habitent ? Le Yémen. Humour 12 : C’est un homme avec 5 pén*s, son slip lui va comme un gant. Humour 13 : C’est un homme qui va toujours aux toilettes avec du pain, pourquoi ? Pour donner à manger aux canards WC. Humour 14 : C’est un flamant rose qui, un jour, a pris son pied et est tombé. Humour 15 : Un homme entre dans un bar : deux bières s’il vous plaît ? Le barman : des pressions ? L’homme : non, alcoolisme. Humour 16 : Un homme rentre chez lui et sa femme lui annonce : « j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle, ma mère est morte. » L’homme : « et la mauvaise nouvelle ? ». Humour 17 : Comment considérer une belle-mère ? Comme une étoile en l’admirant de loin. Humour 18 : Quelle planète vient après mars v ? Euuuh… avril. Humour 19 : Ta mère c’est comme un écureuil. Elle court toujours après les glands. Humour 20 : Pourquoi les blagues sur les blondes sont assez courtes ? Pour que les hommes comprennent. Humour 21 : Pourquoi un enfant de chœur est encore puceau ? Parce qu’il court plus vite que le prêtre. Humour 22 : C’est une blonde qui court avec un seau d’eau autour de la maison. Elle est persuadée qu’elle fait de l’eau courante. Humour 23 : Homme 1 : est-ce que tu sais pourquoi ma bite s’appelle la vie ? Homme 2 : Oui, parce que la vie est courte. Humour 24 : Dans quel pays n’est-il pas possible de bronzer du nez ? Au Népal. Humour 25 : Un fils à son père : Papa, c’est quoi la beauté ? Le père : tu vois ta mère ? Ben, ce n’est pas ça ! Humour 26 : Un festival de Cannes, vous connaissez ? C’est une manifestation d’aveugles.

Meilleures blagues 2021 : les blagues courtes

Trois hommes avec un verre à la main et qui rient. Credit : DGLimages

Outre les histoires et les longues péripéties, les blagues très courtes peuvent également être source de fous rires interminables.