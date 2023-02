25 noms de villes drôles

En France, il existe des villes et des villages qui portent des noms insolites. Découvrez notre classement de 25 noms de localités françaises drôles. Fou rire garanti !

Si vous voulez rigoler, cet article est fait pour vous ! Connaissez-vous la toponymie ? D’après la définition du dictionnaire Larousse, la toponymie est “l’ensemble des noms de lieux d’une région, d’une langue”. On utilise donc ce terme quand on étudie les noms des villes et villages de France. Et ils sont nombreux !

À voir aussi

Saviez-vous qu’en France, on comptait 34.970 communes, villes et villages, sur l’ensemble du territoire ? Un nombre pour le moins important. Surtout lorsque l’on sait que chaque ville porte un nom différent. Alors oui, il arrive que certaines d’entre elles portent le même nom, mais dans la plupart des cas, chacune dispose d’un nom qui lui est propre. Et parmi elles, certaines ont des noms très drôles qui peuvent facilement prêter à la rigolade. Des fous rires pour certains, mais pour ceux qui habitent sur place, on se dit que le nom doit parfois être dur à porter.

Dans cet article, nous nous sommes intéressés à ces villages (avec une population inférieure à 2.000 personnes) et ces villes (avec une population supérieure à 2.000 personnes) qui portent des noms rigolos. Et vous allez voir que vous en connaissez déjà certains, sans forcément savoir les situer sur une carte. Montcuq, Arnac-la-Poste, Vatan, Corps-Nuds ou encore Trecon, nous vous proposons un classement de 25 localités françaises avec un drôle de nom. L’occasion de vous donner toutes les infos démographiques de ces lieux. Et on préfère vous prévenir, certains endroits vont vous faire rigoler.

On vous met au défi de ne pas rire, et on préfère vous prévenir, ça risque d’être compliqué. Suivez le guide pour consulter le classement de ces villes et villages au nom insolite !

Le classement des communes insolites

1. Montcuq

Cette commune de 1.715 habitants est située dans le département du Lot

Région : Occitanie

Gentilé : Montcuquois

2. Condom

Cette ville de 6.695 habitants est située dans le département du Gers

Région : Occitanie

Gentilé : Condomois

3. Monteton

Ce village de 315 habitants est situé dans le département du Lot-et-Garonne

Région : Occitanie

Gentilé : Montetonnais

4. Arnac

Ce village de 154 habitants est situé dans le département du Cantal

Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Gentilé : Arnacois

5. Glandage

Ce village de 115 habitants est situé dans le département de la Drôme

Région : Auvergne-Rhônes-Alpes

Gentilé : Glandageois

6. Trecon

Ce village de 75 habitants est situé dans le département de la Marne

Région : Grand Est

Gentilé : Tréconniers

7. Glaire

Cette commune de 909 habitants est située dans le département des Ardennes

Région : Grand Est

Gentilé : Glairois

8. Bitche

Cette ville de 5.228 habitants est située dans le département de la Moselle

Région : Grand Est

Gentilé : Bitchois

9. La Baffe

Ce village de 663 habitants est situé dans le département des Vosges

Région : Grand Est

Gentilé : Argentois

10. Vatan

Cette ville de 2.048 habitants est située dans le département de l’Indre

Région : Centre-Val de Loire

Gentilé : Vatanais

11. Bourré

Ce village de 654 habitants est situé dans le département du Loir-et-Cher

Région : Centre-Val de Loire

Gentilé : Bourrichons

12. Poil

Ce village de 142 habitants est situé dans le département de la Nièvre

Région : Bourgogne-Franche-Comté

Gentilé : Pictiens

13. Longcochon

Ce village de 58 habitants est situé dans le département du Jura

Région : Bourgogne-Franche-Comté

Gentilé : Couchetards

14. Corps-Nuds

Cette ville de 3.216 habitants est située dans le département d’Ille-et-Vilaine

Région : Bretagne

Gentilé : Cornusiens

15. Plurien

Cette commune de 1.494 habitants est située dans le département des Côtes-d’Armor

Région : Bretagne

Gentilé : Pluriennais

16. Mouais

Ce village de 384 habitants est situé dans le département de Loire-Atlantique

Région : Pays de la Loire

Gentilé : Mouaisiens

17. Bouzillé

Cette commune de 1.493 habitants est située dans le département du Maine-et-Loire

Région : Pays de la Loire

Gentilé : Buzilliacéens

18. Arnac-la-Poste

Cette commune de 983 habitants est située dans le département de la Haute-Vienne

Région : Nouvelle-Aquitaine

Gentilé : Arnacois

19. Folles

Ce village de 509 habitants est situé dans le département de la Haute-Vienne

Région : Nouvelle-Aquitaine

Gentilé : Follois

20. Sallespisse

Ce village de 595 habitants est situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques

Région : Nouvelle-Aquitaine

Gentilé : Sallespissien

21. Angoisse

Ce village de 588 habitants est situé dans le département de la Dordogne

Région : Nouvelle-Aquitaine

Gentilé : Angoissais

22. La Force

Cette ville de 2.603 habitants est située dans le département de la Dordogne

Région : Nouvelle-Aquitaine

Gentilé : Forcelais

23. Bezons

Cette ville de 28.674 habitants est située dans le département du Val-d’Oise

Région : Île-de-France

Gentilé : Bezonnais

24. Hébécrevon

Cette commune de 1.785 habitants est située dans le département de la Manche

Région : Normandie

Gentilé : Hébécrevonnais

25. Y

Ce village de 90 habitants est situé dans le département de la Somme

Région : Hauts-de-France

Gentilé : Ypsiloniens

Des localités amusantes au Québec

N’essayez pas de nous faire croire que vous n’avez pas rigolé en lisant cet article ! Bien sûr ce classement ne récapitule pas tous les noms insolites de toutes les villes et de tous les villages de France. On aurait pu ajouter le hameau de La Trique dans les Deux-Sèvres, Ricarville en Seine-Maritime, le hameau Anus dans l’Yonne, Le Cercueil dans l’Orne ou encore Bellebrune dans le Pas-de-Calais.

Et si vous souhaitez poursuivre le voyage au sein des noms de communes insolites, rien de mieux que de partir faire un tour au Québec. Pour l’occasion, nous avons fait un rapide classement de quelques noms de villes qui valent le détour : Contrecoeur (Montérégie), Les Boules (Bas-Saint-Laurent), Manche-d’Épée (Gaspésie), Moisie (Côte-Nord), Rivière-aux-Graines (Côte-Nord) ou encore Très-Précieux-Sang-de-Notre-Seigneur (Centre-du-Québec). L'une d'elles sera-t-elle votre destination pour les prochaines vacances ?