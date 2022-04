Pour des vacances insolites, partez à la découverte de ces 15 villages fantômes en France. Ils vous réservent un beau voyage à travers le temps.

Le village d’Oradour-sur-Glane

Un des villages où les Nazis ont fait le plus de massacre pendant la Seconde Guerre mondiale. Crédit : Al Gonzalez

Oradour-sur-Glane est un petit village situé en Haute-Vienne. Il figure parmi les villes fantômes les plus connues en France. À cause de son histoire poignante, elle est devenue un symbole national et représente la barbarie nazie. À l’époque, la 2ème division Walfen SS « Das Reich » a incendié et détruit cette ville. Environ 643 personnes ont péri sur les lieux. Le reste des habitants ayant été épargnés ont été obligés de quitter le village et de s’installer dans un petit bourg à proximité.

Cette ruine sert à présent de mémorial. Même si plus personne n’y vit, elle fait partie des sites touristiques les plus visités. En 1999, le centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane a trouvé un moyen de rendre sa visite plus ludique. Il est désormais possible de retracer le massage qui a eu lieu dans ce petit village à travers une exposition permanente.

Le Poil, un petit village situé en Provence

La Provence Crédit : Serbek

C’est dans la région de Provence-Alpes-Côte d’Azur que vous trouverez cette petite ville abandonnée. Elle est perchée à 1 200 mètres d’altitude et offre une magnifique vue sur la Provence, mais pas seulement. En visitant ce lieu d’exception, vous découvrirez une histoire surprenante. À l’époque, quelques centaines de personnes vivaient dans ce village perché. Cependant, à cause de l’Entre-deux-guerres, les conditions de vie sont devenues trop précaires. Les habitants ont dû migrer.

Même si plus personne n’habite ce hameau depuis l’année 30, son charme a pu être conservé. L’association Les Amis du Poil s’est chargée de son entretien ainsi que de sa protection. Vous pouvez parfaitement venir dans ces ruines pour vous ressourcer et admirer le paysage. D’ailleurs, des gîtes y sont spécialement installés pour que vous puissiez vous reposer et déguster votre pique-nique à l’abri du vent et du soleil.

Le village d’Oppède-le-Vieux

Une magnifique vue sur le village d’Oppède-le-Vieux. Crédit : Krisztian Juhasz

Toujours en Provence, le village d’Oppède-le-Vieux est une forteresse presque abandonnée qui impressionne par son allure atypique. Une vingtaine de personnes y vit encore et vous invite à découvrir son incroyable histoire.

Classé parmi les plus beaux sites de la région, il attire des milliers de visiteurs chaque année. Sur place, vous aurez l’occasion de contempler les vestiges d’un ancien château. Vous pourrez aussi admirer un paysage pittoresque et hors du temps. Les promenades en famille dans ce petit village sont aussi très plaisantes. Ses chemins de campagne parsemés de verdure et de fleurs vous feront vivre d’agréables moments.

Le village d'Occi en Corse

Bâtiments en ruine dans le village d’Occi Crédit : joningall

Si vous programmez des vacances en Corse, ne manquez pas une occasion de vous balader dans le village d'Occi. Il se trouve près de Lumio, au nord de la région. Pour accéder à cette ruine, vous devez enfiler vos chaussures de randonnée. En effet, elle se situe à 377 mètres d’altitude. Une fois sur place, vous serez vite récompensé par la splendeur des lieux. Ce village abandonné depuis 1918 possède un charme incomparable et vous offre une vue imprenable sur la mer. Il y a maintenant quelques années, une partie de la ruine a été reconstruite, rendant sa visite plus agréable.

D’après les historiens, le village d’Occi abritait les anciens habitants de Spano. Après les attaques des sarrasines, pendant le moyen-âge, ces derniers ont dû fuir, laissant ainsi la ville sans vie.

Le village de Châteauneuf-lès-Moustiers

Les ruines de Châteauneuf-lès-Moustiers Crédit : debieux

Pendant vos vacances dans le territoire français, vous pouvez aussi passer à Châteauneuf-lès-Moustiers. Ce hameau se situe à seulement quelques kilomètres au nord de la Palud-sur-Verdon. Ce qui est plaisant, c’est qu’il est, jusqu’à présent, très peu fréquenté. En effet, il n’est mentionné dans aucun guide.

À l’époque, ce lieu a abrité une centaine d’habitants. Deux écoles se trouvaient même sur place. Cependant, pendant la Première Guerre mondiale, tous les hommes du village ont perdu la vie. Les femmes et les enfants ont dû partir, laissant ainsi la ville en ruine. Celle-ci séduit aujourd’hui avec sa vieille structure préservée et entièrement coupée du temps.

Le village de Celles

Une église en ruine au bord du lac. Crédit : sjhaytov

À cause du projet de mise en eau du lac, les habitants de Celles ont été expropriés. Pourtant, à cause de l'abandon de cette politique énergétique, le projet n’a finalement pas eu lieu et le hameau a été épargné. Il a gardé ses infrastructures médiévales et attire aujourd’hui les touristes venus des quatre coins du monde. À travers les ruines de cette ancienne ville, vous découvrirez une histoire passionnante et un paysage pittoresque.

Pour faciliter l’accès à ce village abandonné, un grand parking est disponible à proximité. Le bord du lac est propice aux promenades ainsi qu’aux pique-niques en famille. Vous adorerez aussi faire de la randonnée pédestre sur les sentiers environnants.

Le village de Couberfy en Haute-Vienne

Une vieille voiture abandonnée dans un village. Crédit : Khoom Andre

Au sud de la Haute-Vienne, vous serez séduit par le calme de Couberfy. Ce hameau offre une bonne condition de vie et a tout pour plaire. Malheureusement, les jeunes générations se ruent vers les grandes agglomérations, transformant les lieux en village fantôme.

Aujourd’hui, le village de Couberfy n’abrite qu’une vingtaine d’habitants. Répartis sur une dizaine d’hectares, ces derniers laissent paraître le hameau comme totalement abandonné. Si vous souhaitez profiter du grand air et évacuer votre stress, n’hésitez pas à y faire un saut.

Le village de Périllos

Opoul-Périllos vu du ciel. Crédit : Florent MARTIN

Périllos est un village typique qui regroupe de belles maisons en pierre. Il semble être l’endroit parfait pour mener une existence tranquille. Pourtant, il n’a jamais été très peuplé. À l’époque, il était occupé par une centaine de personnes, dont la majorité était des bergers. Au fil des années, ce chiffre a progressivement baissé.

Heureusement, depuis maintenant plusieurs années, des associations ont restauré une partie du village. Plusieurs maisons ont retrouvé leur charme et sont désormais habitables. Venir dans cet endroit est une belle occasion de vous ressourcer et de replonger dans l’histoire médiévale. Pendant la saison estivale, vous y trouverez une buvette accueillant des expositions diverses. Les artistes locaux vous feront découvrir leur savoir-faire et vous transmettront leur passion.

Le village de l’Île aux Marins

Vue sur une ruine bordée par l’océan Crédit : Евгений Харитонов

Ce village abandonné est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Durant son apogée, il a abrité près de 600 habitants. Au fil des années, l’endroit s’est dépeuplé. Il est maintenant l’un des endroits les plus déserts de la région.

Si vous souhaitez vous retrouver au calme pendant vos vacances, ce hameau est la destination parfaite. Laissez-vous subjuguer par son cadre exceptionnel. La période de mai à septembre sera parfaite pour profiter du soleil et du ciel bleu. Cependant, vous pourrez toujours y venir pendant l’hiver. Décoré par la neige, ce village abandonné vous offrira un spectacle inoubliable.

Le village de Saint-Symphorien

La vieille église de Saint-Symphorien en noir et blanc. Crédit : Gilles Bizet

D’après le dernier recensement réalisé en 1968, le village de Saint-Symphorien comptait 6 habitants. Aujourd’hui, l’endroit est complètement dépeuplé et se classe parmi les plus beaux villages fantômes de France.

Si vous êtes en quête d’un endroit paisible et romantique pour passer de bons moments avec votre tendre moitié, rendez-vous dans ce hameau. Son accès est facile et vous pourrez vous restaurer dans l’un des restaurants situés dans les villes alentour. Et si vous aimez les randonnées, vous trouverez plusieurs itinéraires intéressants à parcourir à pied ou à VTT dans cette commune du sud-ouest.

Le village de Brovès dans le Var

Les ruines d’une maison en pierre. Crédit : compuinfoto

Dans le Var, vous tomberez sous le charme de ce petit village fantôme. Jugé dangereux, il fut dépeuplé vers les années 1970. En effet, un camp militaire y a été mis en place. Chaque année, les anciens habitants se retrouvent dans le reste de la chapelle de Brovès pour faire un pèlerinage.

Bien qu’il soit interdit au public, ce hameau est un incontournable lors de votre séjour dans cette région. Vous adorerez prendre de belles photos devant cette ruine majestueuse.

Le village les Cumières

Une maison en ruine. Crédit : Konoplytska

Avec son paysage atypique et sa triste histoire, ce village abandonné attise la curiosité des passionnés d’histoire. Cette destination est aussi parfaite pour faire découvrir les séquelles engendrées par la Première Guerre mondiale à vos enfants. Des ruines majestueuses sont présentes sur place pour vous emmener vers une époque lointaine.

Depuis sa destruction, le village fut considéré comme inhabité pour la France. C’est en 1922 qu’il s’est vu attribuer le nom de les Cumières

Le village de Rombly dans le Pas-de-Calais

Pas-de-Calais Crédit : RudyMareel

Si vous programmez des vacances en famille dans le Pas-de-Calais, visitez ce village fantôme qui figure parmi les meilleures activités à faire. Les enfants adoreront se promener à travers les ruelles désertes de ce hameau. Pendant la haute saison, vous y rencontrerez d’autres touristes. Pendant les autres périodes de l’année, l’endroit est calme et très peu fréquenté.

L’histoire unique du village de Rombly figure aussi parmi ses principaux attraits. Selon la légende, l’année 1946 fut la plus marquante pour ses habitants. En effet, cette année-là, en une nuit, tout le village fut totalement enseveli sous le sable.

Le village de Mariaud dans les Alpes-de-Haute-Provence

Un petit village dans la campagne Crédit : Meinzahn

En 1987, Mariaud est classé parmi les plusanciennes communes du pays. Un recensement réalisé en 1968 a permis de déterminer son nombre d’habitants. Ce dernier s’élevait à 19. Au fil des années, il est devenu complètement désert. Ce village séduit par son architecture originale et son cadre pittoresque. Il témoigne aussi d’une histoire passionnante à découvrir pendant vos vacances en famille.

Dans ce petit village fantôme, vous aurez de quoi remplir votre appareil photo de beaux souvenirs. Vous pourrez aussi y faire une promenade passionnante et rafraîchissante. Après une riche journée à Mariaud, vous pouvez continuer votre escapade dans la région.

Le village de Bourget et Brillat dans le Jura

Un village situé dans le Jura France. Crédit : Voyagerix

Pour faire du tourisme dans le territoire français tout en découvrant de nouvelles histoires, vous pouvez aussi vous rendre dans ces villages. Ils se trouvent tous deux dans le Jura. L’année 1868 a marqué ce hameau et ses habitants. Ces derniers ont à l’époque été contraints de quitter leur demeure à cause d’un projet de mise en eau du barrage de Vouglans.

Aujourd’hui, malgré sa triste histoire, ce village attire des milliers de touristes chaque année en vacances. Vous pouvez y venir pour prendre une grande bouffée d’air frais et réaliser de beaux clichés.