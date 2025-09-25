26 000 nouveaux cas de Covid-19 : un variant inconnu « qui échappe au système immunitaire »

Plus de 20 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été observés en septembre. Un nouveau variant en cause. Le point sur la situation.

On avait fini par l'oublier, mais voilà qu'il refait surface !

Le Covid-19 connaît une sévère et inattendue reprise épidémique en ce mois de septembre, avec 26 000 nouveaux cas recensés. Bien que cette nouvelle vague demeure relativement faible pour l'instant, les autorités restent néanmoins vigilantes.

Crédit photo : iStock

Un nouveau variant de Covid-19 responsable d'une reprise épidémique

« Nous sommes à peu près à une dizaine de cas par jour, avec un taux de positivité sur les tests qu'on réalise qui est quasiment à 20 % », a ainsi indiqué le Dr Jean-Luc Dinet, médecin généraliste et président de SOS Médecin Sens, au micro de LCI, ce mercredi 24 septembre.

« On s'est aperçu que les enfants positifs étaient peu symptomatiques. Et là, depuis une semaine, on a des jeunes adultes qui arrivent, donc la tranche 20-40 ans, avec des symptômes beaucoup plus sévères, qui sont vraiment des symptômes grippaux », a-t-il précisé.

Selon Santé publique France, cette reprise épidémique de Covid-19 a surtout été observée du 8 au 14 septembre dernier avec pas moins de 26 053 nouveaux cas. Si l'épidémie repart à la hausse, c'est en raison de l'apparition d'un nouveau variant, encore inconnu, « qui échappe au système immunitaire ».

Crédit photo : iStock

Et pour ne rien arranger, ce variant progresse insidieusement alors que nous traversons une période propice aux contaminations. Par ailleurs, l'abandon progressif et massif des gestes barrières participe de cette reprise.

« L'immunité du Covid, on estime qu'elle ne dure pas plus de six mois. Et donc, on se retrouve dans une période charnière où, fort du fait qu'on n'a pas rencontré le virus ni la vaccination depuis un certain temps, il y a mathématiquement une reprise épidémique », rappelle ainsi Benjamin Davido, épidémiologiste à l'Hôpital Raymond-Poincaré de Garches.

Pour endiguer cette nouvelle vague et parer à toute éventualité, une campagne de vaccination sera lancée dès le 14 octobre.