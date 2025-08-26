Le premier cas humain de parasite mangeur de chair a été détecté aux États-Unis

Par ·

Des larves

Le 4 août dernier, un Américain a été victime d’un parasite mangeur de chair. Cette mouche qui s’attaque aux tissus vivants cible généralement le bétail mais, pour la première fois, elle a ciblé un humain.

Ce lundi 25 août, le ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis a fait une annonce inquiétante. Un premier cas humain de parasite mangeur de chair a été détecté sur le territoire. Le parasite en question est une lucilie bouchère du Nouveau Monde (NWS), une sorte de mouche qui se nourrit des tissus vivants.

Une mouche mangeuse de chairCrédit photo : NBC Universal

Grâce à ses crochets acérés, la mouche forme une plaie dans la peau et la femelle pond ses oeufs dans le sang encore chaud. Quand ils éclosent, ces derniers libèrent des centaines de larves qui vont creuser dans la plaie et causer des dommages importants. Une personne victime de ce parasite peut souffrir de lésions cutanées douloureuses qui ne guérissent pas ou s’aggravent avec le temps. Elle peut également sentir le mouvement des larves dans une plaie et une odeur nauséabonde peut se dégager de la blessure.

“Lorsque des larves de mouches s’enfouissent dans la chair d’un animal vivant, elles lui causent des dommages graves, souvent mortels. La NWS peut infester le bétail, les animaux domestiques, la faune sauvage, parfois les oiseaux et, dans de rares cas, les humains”, a déclaré le service d’inspection de la santé animale et végétale du département de l'agriculture des États-Unis (USDA), selon le Huffington Post.

Un premier cas humain

Aux États-Unis, une personne qui revenait d’un voyage au Salvador a été victime de ce parasite. Elle a été diagnostiquée le 4 août dernier. Par chance, selon un porte-parole du HHS dont les propos ont été relayés par ABC News, le risque de contamination aux États-Unis reste “très faible”. De son côté, la victime s’est remise de l’infection.

S’il s’agit du premier cas humain de parasite mangeur de chair, cela n’est pas rare sur les animaux. Actuellement, sept pays d’Amérique centrale ainsi que le Mexique font face à une épidémie de ce parasite parmi le bétail, notamment les vaches et les chevaux. Une propagation qui inquiète les États-Unis.

Des vachesCrédit photo : iStock

“Le parasite n’est pas seulement une menace pour notre communauté d’éleveurs, mais c’est aussi une menace pour notre approvisionnement alimentaire et notre sécurité nationale”, a déclaré l’USDA dans un communiqué.

Ce parasite n'est pas le seul à s'attaquer aux tissus d'un être vivant. C'est également le cas de cette bactérie mangeuse de chair dont la présence a été confirmée par des scientifiques dans l'océan Atlantique, ainsi que cette autre bactérie contagieuse présente au Japon. Des espèces inquiétantes pour notre santé et celle de nos animaux.

Source : ABC News
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
épidémie

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
L'épidémie de grippe s'étend dans tout l'Hexagone : l'alerte de Santé Publique France
L'épidémie de grippe s'étend dans tout l'Hexagone : l'alerte de Santé Publique France
Listériose : les symptômes en cas d'infection à la listéria
Listériose : les symptômes en cas d'infection à la listéria
L'épidémie de grippe se propage dans la toute la France
L'épidémie de grippe se propage dans la toute la France
Covid-19 : à l'approche du nouvel an, Jean Castex présente de nouvelles mesures sanitaires
Covid-19 : à l'approche du nouvel an, Jean Castex présente de nouvelles mesures sanitaires
Le gouvernement confirme la réouverture des parcs à thème le 19 mai, sans les attractions qui ne rouvriront que le 9 juin
Le gouvernement confirme la réouverture des parcs à thème le 19 mai, sans les attractions qui ne rouvriront que le 9 juin