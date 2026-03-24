3 Français sur 10 qui ont une baignoire n'ont pas pris de bain depuis un an ou plus, selon une étude

Les Français se désintéressent de plus en plus des baignoires, et même ceux qui en ont dans leur logement ne prennent plus de bain, selon une étude.

Les Français sont de plus en plus nombreux à délaisser les baignoires et à privilégier les douches dans leur salle de bain. Alors que les douches à l’italienne étaient devenues à la mode, elles sont désormais concurrencées par une autre tendance ultra minimaliste en 2026.

Pourtant, certaines personnes aiment encore avoir une baignoire chez elles pour se prélasser dans un bon bain chaud et se détendre après une longue journée. En plus de cela, prendre un bain chaud serait bénéfique pour le corps puisque cela nous permettrait de perdre autant de calories qu’une marche de 30 minutes.

Crédit photo : iStock

Mais les personnes qui ont une baignoire chez elles en profitent-elles vraiment pour prendre des bains ? En réalité, ce ne serait pas si souvent le cas, selon un sondage réalisé par le site de bricolage Travaux.com qui a interrogé 2 200 personnes à ce sujet.

Les bains de plus en plus rares

D’après le sondage, 3 Français sur 10 qui possèdent une baignoire n’ont pas pris de bain depuis un an ou plus. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, prendre un bain consomme plus d’eau qu’une douche, et les Français veulent faire des économies tout en préservant l’environnement.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : iStock

Les baignoires peuvent également prendre plus de place qu’une douche et cette dernière laisse davantage passer la lumière, ce qui donne l’impression d’avoir une salle de bain plus grande et plus lumineuse.

Une perte de temps

Les Français ont également besoin de se laver rapidement et prennent moins le temps de se détendre.

“On est une civilisation qui va plus vite, on estime un peu que prendre un bain est une perte de temps, et en tout cas c’est un luxe”, a indiqué Hubert Maître, secrétaire général de l’Association des industries de la salle de bain, à Radio France.

Selon le sondage, 34% des Français se disent insatisfaits de leur salle de bain et voudraient la changer, comme le rapporte Ouest-France. Dans la majorité des cas, les propriétaires veulent remplacer leur baignoire par une douche. Cependant, la baignoire continue d’intéresser certains acheteurs comme les familles avec de jeunes enfants, qui considèrent la présence d’une baignoire dans un logement comme un critère essentiel. D’autres propriétaires, qui ont un animal de compagnie comme un chien, estiment également qu’il est plus facile de laver ce dernier dans une baignoire.

En définitive, si quelques rares Français sont encore intéressés par la baignoire, c’est pour son côté pratique et non pas pour se détendre dans un bon bain chaud.