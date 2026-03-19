Selon une étude, 84% des Français vivent avec des regrets, surtout en amour

Bien qu’ils soient communs, les regrets peuvent nous empêcher d’avancer. Selon une étude, 8 Français sur 10 vivraient avec des regrets, principalement en amour.

Tout au long de notre vie, nous devons faire des choix. Mais comment savoir si l’on prend la bonne décision ? Selon une étude menée par OpinionWay en partenariat avec Reddit, 8 Français sur 10 vivraient avec des regrets. En effet, 84% des personnes interrogées affirment qu’elles prendraient une décision différente si elles pouvaient revenir en arrière. C’est notamment le cas de cette femme seule de 63 ans qui regrette d’avoir passé sa vie à rabaisser les hommes.

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Amour, choix de vie, occasions manquées… Les raisons des regrets peuvent être nombreuses. Cependant, c’est à propos de leur vie amoureuse que les Français ont le plus de regrets.

Des regrets en amour

Selon l’étude, 59% des personnes interrogées reconnaissent avoir au moins un regret en amour. Selon Doctissimo, c’est le cas de 18-24 ans, qui sont 75% à avoir des regrets amoureux. Pire encore, 1 Français sur 5 se dit insatisfait de sa relation actuelle, 1 couple sur 3 se dispute au volant sur la route des vacances et 31% veulent améliorer leur vie sentimentale.

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À ce sujet, on observe des différences entre les hommes et les femmes, car les regrets ne sont pas les mêmes. 26% des femmes regrettent de s’être trop oubliées dans une relation, ou de ne pas être parties trop tôt, malgré des signaux d’alerte, contre 12% des hommes.

Pardonner ses erreurs

De leur côté, les regrets des hommes concernent l’inaction. 15% d’entre eux regrettent de ne pas avoir osé déclarer leur amour à la personne qu’ils aimaient.

Bien que les regrets soient communs, ils peuvent empêcher d’avancer et d’être pleinement dans le présent. Pour s’en débarrasser, la psychologue Siyana Mincheva donne quelques conseils. Selon elle, il est important de commencer par savoir ce que l’on regrette vraiment, de l’accepter et de se pardonner. Cela renforcera votre confiance en vous et vous permettra de vous reconnecter au présent, en pardonnant vos erreurs passées et en apprenant à vivre avec, pour ne plus recommencer.