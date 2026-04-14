C'est quoi le « brown-out » qui fait des ravages chez les salariés français, selon une étude ?

Les salariés français sont nombreux à évoquer ce nouveau syndrôme au travail : le brown-out. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Le nouveau phénomène qui touche les salariés français

Le bien-être au travail est de plus en plus considéré. Après le « syndrôme de l’objet brillant », voici qu’un nouveau phénomène touche les employés : le « brown-out ». C’est ce que révèle une étude de Great Place to Work, intitulée Great Insights 2026 – Dans la tête des salariés français.

L’enquête révèle que les salariés français sont concernés par leur santé mentale. Ainsi, ils sont 28% à être prêts à démissionner à cause d’un manque de sens au travail. C’est plus que pour l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle (27%). Voici comment se traduit le brown-out, selon Amandine Ruas, coach professionnelle, au micro de TF1 :

« C'est une démotivation, une lassitude, voire une fatigue psychologique et/ou physique, qui s'installe parce que notre quotidien professionnel manque de sens et de stimulation. »

Identifier les symptômes du brown-out et trouver des solutions

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Crédit photo : Jacob Wackerhausen/ iStock

Pour savoir si vous souffrez de brown-out, surveillez plusieurs symptômes. Le premier est l’ennui au travail avec l’impression que les journées passent lentement. Ensuite, le phénomène se traduit par de l’anxiété à penser à la semaine de travail qui arrive, puis une déprime et une perte d’estime et de confiance de soi, poursuit la spécialiste.

N’attendez pas que ces symptômes s’installent avant d’agir. Amandine Ruas conseille d’en parler à son manager ou à son responsable des ressources humaines. De cette façon, un « ajustement sur le poste est peut-être possible », déclare-t-elle. Il s’agit de créer du nouveau dans votre quotidien et de tenter de donner du sens à votre travail à travers différentes missions. Si la situation perdure alors que vous en avez parlé, celle qui est aussi thérapeute recommande de candidater sur d’autres emplois ou rôles.

Côté managers, Amandine Ruas leur conseille d’écouter leurs salariés et leurs remarques. Elle liste ainsi à trois questions à leur poser : qu'est-ce qui donnerait plus de sens à son travail ? Quel type de projet ou de mission l'intéresserait ou le stimulerait davantage ? Qu'est-ce qui lui manque à ce jour pour se sentir bien ? De cette façon, des solutions personnalisées peuvent être trouvées afin d’éviter un ennui quotidien et relancer l’intérêt du salarié.