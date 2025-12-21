La douche à l'italienne va être remplacée par cette tendance ultra minimaliste en 2026

La douche à l’italienne n’a plus la cote dans la salle de bain et se voit remplacer par une tendance venue de l’autre bout du monde. Suivez le guide.

Très populaire pour son accès plain-pied et son esthétique épuré, la douche à l’italienne ne séduit plus autant. C’est du moins ce qu’affirme Le Journal de la Maison.

Crédit Photo : iStock

Selon le site spécialisé, une tendance déco va s’inviter dans nos salles de bain en 2026, et celle-ci va faire de l’œil aux amateurs de bien-être à la nipponne.

La salle de bain japonaise s’impose en 2026

Le mode de vie japonais va s’imposer l’année prochaine. Il faut dire que cet art de vivre réunit tous les ingrédients pour plaire. Sérénité, propreté, traditionnel…Tels sont les mots qui décrivent la salle de bain japonaise.

Celle-ci se divise en deux pièces épurées assurant une fonction particulière. La première fait office d’entrée et abrite un lavabo et un coin pour déposer les vêtements, tandis que la seconde renferme une douche et une baignoire.

Crédit Photo : iStock

Ici, nous allons nous intéresser au style Japandi, un design qui mélange le minimalisme japonais et le confort scandinave. Un mix parfait facile à mettre en place dans la salle de bain européenne, à condition de suivre quelques indications.

Comment l’adopter ?

Pour se détendre au maximum, on opte pour des couleurs sobres et des tons chaleureux : taupe, beige, lin ou encore blanc cassé. Ces teintes doivent évoquer la nature et créer un environnement zen.

Côté matériaux, on privilégie le bois pour meubles et les tabourets. Pour le carrelage, on choisit un sol mat, en béton ciré ou composé de pierre naturelle. Attention, « les lignes doivent rester épurées, sans fioritures », prévient Le Journal de la Maison.

Crédit Photo : iStock

Concernent l’agencement, tout est dans le minimalisme. Les accessoires doivent être utiles et simples. Autre point important : la salle d’eau ne doit pas être encombrée par le superflu.

Pour compléter la pièce dans la pure tradition japonaise, vous pouvez vous procurer une baignoire japonaise traditionnelle en bois - appelée furo - et des WC japonais lavants.