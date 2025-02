Ces 6 films étaient si romantiques que ces acteurs ont fini en couple dans la vraie vie

Les comédies romantiques font rêver et poussent les spectateurs à trouver l’amour… mais aussi les acteurs ! Voici six couples qui ont fini ensemble après s’être rencontrés sur un tournage.

Que l’on soit célibataire ou en couple, regarder un film romantique est toujours un petit plaisir. Lové au fond de notre canapé, nous rêvons d’amour, de rencontrer notre âme-soeur et de vivre une vie parfaite à ses côtés. Les films romantiques sont là pour nous faire sourire, rêver et parfois pleurer, mais une chose est sûre : ils nous font croire à l’amour, à tel point qu’ils peuvent même convaincre… les acteurs !

En effet, certains films romantiques ont vu naître de vraies relations. Les acteurs qui jouaient les personnages amoureux dans le film l’ont ensuite vraiment été. On vous en dit plus sur ces films qui ont fait naître des couples, quand la réalité dépasse la fiction.

Jeux d’Enfants

Crédit photo : Jeux d'Enfants

Jeux d’Enfants est un film romantique sorti en 2023 qui retrace l’histoire d’un couple qui joue au chat et à la souris pendant des années. Sur le tournage, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont eu un coup de foudre l’un pour l’autre. Aujourd’hui, ils sont les heureux parents de deux enfants et leur relation dure depuis une vingtaine d’années.

N’oublie Jamais

Crédit photo : N'oublie Jamais

N’oublie Jamais est un classique des comédies romantiques. Ryan Gosling incarnait Noah Calhoun tandis que Rachel McAdams jouait le rôle d’Allison Hamilton. Alors qu’ils ne s’entendaient pas très bien au début sur le plateau de tournage, les deux acteurs se sont finalement expliqués et sont tombés amoureux l’un de l’autre, avant de se séparer quelques années plus tard.

Twilight

Crédit photo : Twilight

Bien qu’il soit essentiellement basé sur les vampires, Twilight reste un film romantique qui met en scène la relation passionnelle entre Bella et Edward. De leur côté, Kristen Stewart et Robert Pattinson ont commencé à flirter ensemble pendant le tournage avant de vivre une vraie histoire d’amour. Après des années ensemble, ils se sont finalement séparés.

Amours troubles

Crédit photo : Amours troubles

Cette comédie romantique policière sortie en 2003 retrace la rencontre entre Larry Gigli, incarné par Ben Affleck, et sa collègue Rick, jouée par Jennifer Lopez. Les deux acteurs sont rapidement tombés sous le charme l’un de l’autre. Ben Affleck a demandé en mariage Jennifer Lopez en novembre 2022 et ils ont eu des enfants. Malheureusement, le couple a fini par divorcer quelques années plus tard.

Un amour impossible

Crédit photo : Un amour impossible

Avec Virginie Efira et Niels Schneider, cette comédie romantique sortie en 2017 retrace l’histoire de deux amants. Si les acteurs ont dû interpréter ce rôle au cinéma, ils se sont également rapprochés dans la vraie vie. Aujourd’hui, ils forment un couple soudé et sont parents d’un petit garçon.

La rupture

Crédit photo : La Rupture

Ce film romantique, avec Vince Vaughn et Jennifer Aniston, retrace le parcours de deux personnes qui tombent amoureuses après s’être rencontrées à un match de baseball. Si dans le film, les deux personnages vivent une histoire compliquée, les deux acteurs se sont rapprochés et s’entendent à merveille puisqu’ils ont vécu une vraie histoire d’amour.