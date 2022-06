30 devinettes d'humour noir

Vous aimez les devinettes et vous appréciez l'humour noir ? On a fait pour vous une liste de trente devinettes d'humour noir des plus drôles. Par contre, âmes sensibles s'abstenir.

L'humour noir est une forme d'humour des plus particulières qui ne fait pas que des adeptes. Il s'agit de blagues, de devinettes et autres histoires qui font rire basé sur la cruauté, l'horreur et l'absurdité du monde. L'humour noir fait souvent appel à l'ironie et au sarcasme, et parfois simplement au trash. Âme sensible s'abstenir. Mais si vous êtes adepte de l'humour noir, voici une liste de trente devinettes qui devraient vous ravir et vous faire rire ! Attention : à ne pas raconter aux enfants (pour eux, préférez les blagues de Toto ou les devinettes monsieur madame).

Devinettes d'humour noir : les blagues les plus drôles sur les aveugles et les handicapés

Les stars des devinettes d'humour noir ? Les aveugles et les handicapés, évidemment.

Devinette n°1

Comment s'appelle une réunion d'aveugles ?

Réponse : Le festival de Cannes.

Devinette n°2

Qu'est-ce qu'un groupe d'handicapés dans une piscine ?

Réponse : Une soupe de légumes.

Rare image d'une soupe de légumes…. / Crédit image : Unsplash

Devinette n°3

Pourquoi le saut à l'élastique est-il formellement interdit aux aveugles ?

Réponse : Parce que ça fait trop peur aux chiens.

Devinette n°4

Que dit un aveugle lorsqu'on lui donne du papier de verre ?

Réponse : «C'est écrit tout petit».

Devinette n°5

Qu'est-ce qui est mieux que gagner une médaille d'or aux Jeux Paralympiques ?

Réponse : Marcher.

Devinette n°6

Quelle partie du légume ne passe pas dans le mixer ?

Réponse : La chaise roulante.

Devinette n°7

Comment les survivants de Tchernobyl comptent jusqu'à trente-six ?

Réponse : Ils comptent sur leurs doigts.

Devinettes d'humour noir : les blagues spéciales Lady Di

Pour les comprendre, il faut rappeler que Lady Diana a perdu la vie en août 1997 après un incident de voiture dans le tunnel le pont de l'Alma, à Paris.

Devinette n°8

Quelles sont les dernières paroles de Lady Diana ?

Réponse : On ne peut pas les semer, laisse béton.

Devinette n°9

Quelle est la différence entre Lady Diana et Casper le fantôme ?

Réponse : Casper peut passer à travers les murs.

Devinette n°10

Quel est le dernier tableau que Lady Diana a vu ?

Réponse : Le tableau de bord.

Devinette n°11

Quel était le sport préféré de Lady Diana ?

Réponse : Le rugby. Elle était sorti avec un demi-d'ouverture anglais, elle a fini avec un pilier français.

Devinettes d'humour noir : les blagues les plus drôles sur les animaux

Ils nous font rire au quotidien, ils sont de tous les bêtisiers : les animaux sont aussi à l'honneur des devinettes d'humour noir.

Devinette n°12

Comment est-ce qu'on appelle un boomerang qui ne revient pas ?

Réponse : Un chat m*rt.

Devinette n°13

Comment appelle-t-on un zoo en Chine ?

Réponse : Un buffet à volonté.

Devinette n°14

Qu'est-ce qui est noir et qui fait «piou piou» ?

Réponse : Un chat noir qui a mangé un poussin.

Un chat noir qui fait «piou piou» / Crédit image : Unsplash

Devinette n°15

Qu'est-ce qui a quatre pattes et un bras ?

Réponse : Un pittbull dans un jardin d'enfants.

Devinette n°16

Qu'est-ce qui est bleu, blanc et rouge ?

Réponse : Un schtroumpfs qui saigne du nez.

Devinette n°17

Quel animal à trois bosses ?

Réponse : Un chameau qui s'est cogné.

Devinettes d'humour noir : les blagues sur les enfants

Pas de pitié. Les blagues d'humour noir s'attaquent aussi aux enfants. Et c'est souvent trash (et drôle).

Devinette n°18

Quelle est la différence entre une crotte de nez et un brocoli ?

Réponse : Les enfants ne mangent pas les brocolis.

Devinette n°19

Pourquoi le petit garçon a fait tomber sa glace ?

Réponse : Parce qu'il s'est fait renverser par le bus.

La glace a valdingué… / Crédit image : Unsplash

Devinette n°20

Pourquoi les enfants cannibales n'ont pas le droit de jouer avec les autres enfants ?

Réponse : Parce qu'on ne joue pas avec la nourriture.

Devinette n°21

Pourquoi la fille tombe-t-elle de la balançoire ?

Réponse : Parce qu'elle n'a pas de bras.

Devinette n°22

Pourquoi un enfant chinois ne croit jamais au Père Noël ?

Réponse : Car c’est lui qui a fabriqué les jouets.

Devinette n°23

Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle ?

Réponse : Un bébé dans deux poubelles.

Devinette n°24

Quel est le point commun entre un surdoué et un pédophile ?

Réponse : Les deux sautent des classes.

Devinettes d'humour noir : les blagues sur les hommes, les femmes, les curés, les lesbiennes, les kamikazes (et les facteurs)

Avec l'humour noir, tout le monde y passe. Pour le meilleur et pour le rire.

Devinette n°25

Comment s'appelle la femme qui sait toujours où se trouve son mari ?

Réponse : La veuve.

Devinette n°26

Quelle est la différence entre un divorce et la grammaire ?

Réponse : En grammaire, c'est le masculin qui l'emporte.

Devinette n°27

Qu'est-ce qu'une lesbienne qui n'a pas de seins ?

Réponse : Une omoplate.

Devinette n°28

Quelle est la différence entre un sapin de Noël et un curé ?

Réponse : Aucune, chez les deux, les boules servent de décoration.

Une blague à raconter à Noël (ou pas) / Crédit image : Unsplash

Devinette n°29

Qu'est-ce qui est jaune dans un arbre ?

Réponse : Le facteur qui a raté son virage.

Devinette n°30

Que dit-on à un kamikaze avant son départ ?

Réponse : Et que ça saute !

