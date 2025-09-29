Le jour de son mariage, il s'effondre lors de l'ouverture de bal et meurt dans les bras de son épouse

En Égypte, une cérémonie de mariage a viré au drame la semaine dernière. Le marié est décédé brutalement alors qu’il dansait avec son épouse.

De la joie au drame. Les faits se sont produits le jeudi 25 septembre, dans le gouvernorat d’Assouan, en Égypte, rapporte le média le quotidien anglophone Gulf News.

Alors que les festivités du mariage battaient leur plein, Ashraf Abu Hakam, le marié, s’est effondré sur la piste de danse alors qu’il tenait la main de son épouse, sous les yeux des convives.

Comme le précisent nos confrères, le jeune homme est tombé au sol alors que le couple pratiquait une danse traditionnelle égyptienne au milieu de la foule.

Face à l’urgence de la situation, les invités se sont précipités vers la victime afin de lui prodiguer les premiers secours. Malheureusement, toutes les tentatives de réanimation ont échoué.

Un mariage en Égypte s'est terminé dans le chagrin lorsque le marié, Ashraf Abu Hakam, s'est effondré et est mort alors qu'il dansait avec sa mariée.

Le marié meurt sous les yeux de son épouse et des invités

Dépêchés sur les lieux, les secours n’ont rien pu faire pour le sauver. Ashraf Abu Hakam est décédé peu après sous les yeux impuissants de ses proches et sa compagne. Selon les médecins, Ashraf Abu Hakam a succombé à une crise cardiaque. Ce qui devait être le plus jour de sa vie s’est transformé en cauchemar.

Sa disparition tragique a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux. Des centaines de personnes lui ont rendu hommage sur la toile.

L’un de ses amis a écrit :

« Il était plein de vie, souriant, enthousiaste pour son avenir ».

Une autre personne a indiqué :

« Que Dieu lui fasse miséricorde et lui accorde une place dans l'immensité de son paradis ».

D'autres se souviennent avoir célébré ses fiançailles la veille, sans jamais imaginer que les festivités se transformeraient en deuil en quelques heures.

Vous l’ignorez peut-être, mais « les maladies cardiovasculaires constituent (...) la première cause de mortalité en Égypte», nous apprend La direction générale du Trésor sur son site internet.