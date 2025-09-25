Sa future femme meurt en plein mariage, il épouse... sa petite soeur à la place

Par ·

Un couple indien pendant son mariage

En Inde, un mariage a pris une tournure dramatique lorsque la future mariée est brutalement décédée. Son fiancé a alors pris une décision étonnante : celle d’épouser la sœur de la défunte.

Les faits remontent à l’année 2021, dans le village de Samaspura, dans le district d’Etawah, en Inde, selon les informations The Times of India.

Surabhi, une villageoise, était censée épouser son fiancé Mangesh Kumar, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour le couple.

Comme le précise le journal indien, le futur marié, accompagné des membres de la famille, s’est rendu au domicile de sa fiancée pour le lancement les rituels de la cérémonie.

Décorations mariageCrédit Photo : iStock

Alors que les préparatifs du jaimala (rituel dans les mariages hindous, ndlr) étaient en cours, Surabhi a été victime d’un malaise et a perdu connaissance.

Transportée en urgence dans un établissement médical, la jeune femme a été déclarée morte dès son arrivée. Selon les médecins, cette dernière est décédée des suites d’une crise cardiaque.

Sa future mariée meurt, il épouse sa soeur pour la remplacer

Cette histoire a pris une tournure encore plus dramatique lorsque le futur époux de la victime a émis une demande pour le moins étonnante. Il a fait part de son souhait de se marier avec la sœur cadette de la victime… sur-le-champ.

Contre toute attente, sa belle-famille a accepté, et un accord a été signé, racontent nos confrères. Le marié a alors épousé la promise, alors que le corps de la défunte se trouvait dans une pièce voisine.

Couple marié en IndeCrédit Photo : iStock

« C'était une situation bizarre, car le mariage de ma sœur cadette était célébré alors que le corps de ma sœur décédée gisait dans une autre pièce », avait confié à l’époque le frère de la mariée décédée.

À noter que les rites funéraires de Surabhi ont été accomplis après la cérémonie.

Selon The Times of India, les événements auraient pris cette tournure car la famille de la disparue devait recevoir une dot. De leur côté, les parents du marié voulaient éviter le déshonneur de sortir de la cérémonie sans avoir réussi à marier leur fils.

Source : The Times of India
