Une wedding planneuse dévoile la chose que les couples font pendant leur mariage qui signifie qu'ils vont divorcer

Vous allez bientôt vous marier ? Une wedding planneuse dévoile les «red flags» qui annoncent un divorce.

Organiser un mariage peut rapidement se transformer en parcours du combattant. Une pression supplémentaire qui peut avoir un impact sur les festivités. Ce n’est pas Robin Yarusso, une organisatrice de mariages professionnelle, qui oserait dire le contraire.

Cette wedding planneuse connaît son métier sur le bout des doigts. Il faut dire que cette dernière a organisé une centaine de cérémonies, ainsi qu’une trentaine de demandes.

Très active sur les réseaux sociaux, cette spécialiste a publié une vidéo sur sa page TikTok. Celle-ci est rapidement devenue virale, récoltant plus de 3 millions de vues depuis sa mise en ligne.

Dessus, Robin Yarusso liste cinq comportements qui annoncent un futur divorce. Des signes visibles dès le jour J.

Écraser le visage de la mariée dans la gâteau de mariage

Cette tradition pour le moins humiliante peut avoir de lourdes conséquences, explique l’experte. « Pour une raison ou une autre, aucun des mes couples qui ont fait ça n’est encore ensemble », a-t-elle déclaré à Today.

Néanmoins, ce geste ne pose pas de problème si l’époux obtient l’autorisation de sa femme, ce qui témoigne d’une bonne communication.

« S'ils ne sont pas d'accord, n'en ont pas discuté, ou si l'un d'eux refuse et que cela se produit quand même, alors c'est irrespectueux », souligne la professionnelle.

Le dépassement du budget

Organiser un mariage rime avec respecter son budget. Cependant, certaines personnes n’hésitent pas à faire d’autres dépenses en sans informer leur partenaire. Pour la wedding planneuse, cela signifie que le couple pourrait être confronté à des désaccords financiers à l’avenir.

« Le montant dépensé pour un mariage n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est l’énergie que vous mettez à comprendre le mariage ».

L’omniprésence de la belle-famille

Un autre signe qui, selon Robin Yarusso,, présage un mauvais sort est lorsque la mère du marié ou de la mariée outrepasse ses obligations et que son enfant ne pose pas de limites. D’après elle, cette situation « entraîne généralement des tensions dans la mariage ».

Un partenaire qui ne participe pas à l’organisation du mariage

L’organisation d’un mariage ne doit pas reposer sur une seule personne. Lorsque l’être aimé ne s’implique pas, cela n’augure rien de bon.

« Si son seul rôle était de choisir le DJ et qu’une semaine avant le mariage rien n’est fait,cela montre un désengagement total », détaille la jeune femme.

Des drames lors de la cérémonie

Marié(e) ivre durant la réception, cortège trop nombreux…Ces comportements riment avec tensions entre les époux. « Plus il y a de drame, pire c’est », raconte la wedding planneuse.