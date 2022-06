5 crypto-monnaies les plus sûres pour investir judicieusement

Vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies mais vous n'y connaissez pas grand-chose ? Pas de souci ! À travers cet article, vous trouverez quelques-unes des devises numériques les plus sûres du marché.

Crédit : WorldSpectrum

La crypto-monnaie est une monnaie numérique qui n'est pas gérée par un système bancaire classique, comme un gouvernement. Au lieu de cela, elle est basée sur la blockchain. Il s’agit d’une technologie de stockage et de transmission d'informations sans autorité centrale. Techniquement, c’est une base de données dont les informations envoyées par les utilisateurs et les liens internes à la base sont vérifiés et groupés à intervalles de temps réguliers en blocs, formant ainsi une chaîne. À mesure que la monnaie numérique continue de gagner du terrain à Wall Street, de plus en plus d'options deviennent disponibles. Il existe actuellement plus de 19 000 crypto-monnaies sur le marché.

Si vous pouvez utiliser les crypto-monnaies pour effectuer des achats, la plupart des gens les considèrent comme un investissement à long terme et donc comme un pari financier qui permet de gagner de l’argent rapidement, à condition de savoir où investir. En effet, la volatilité rend l'investissement dans les crypto-monnaies risqué, comme en témoigne la récente chute libre des crypto-monnaies, y compris les monnaies réputées stables rattachées au dollar américain. En ce sens, il est donc particulièrement important de savoir dans quoi vous vous engagez avant d'acheter. Cela dit, voici cinq crypto-monnaies de premier ordre qui pourraient s'avérer dignes d'être investies en 2022.

Crédit : Maiconfz

5 crypto-monnaies sur lesquelles investir en 2022 :

1. Binance Coin (BNB)

Le Binance Coin est la troisième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière avec environ 42 milliards d’euros. BNB offre aux investisseurs un bon moyen de parier sur l'écosystème florissant de Binance, qui comprend la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde. Binance est réputée pour avoir une grande avance dans le domaine de l'achat et la vente d'actifs numériques.

2. Solana (SOL)

Connu comme le principal concurrent de l'Ethereum, le Solana a été lancé par une jeune entreprise prometteuse qui a réussi à s'imposer dans le monde des cryptomonnaies et à revendiquer une part de marché significative. L'année suivante de sa création, Solana a pris le monde d'assaut en passant d'environ 1,40 € à plus de 158 € à la fin de 2021. Et son évolution devrait continuer à attirer les investisseurs.

3. Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu était l'une des devises numériques ayant connu la plus grande augmentation en 2021, après avoir connu une hausse de plus de 48 000 000 %. Bien que l’engouement soit un peu retombé depuis, il a encore beaucoup de potentiel en tant que crypto-monnaie de premier plan qui pourrait exploser encore davantage en 2022 et au-delà. Le Shiba Inu a développé un caractère propre et sa valeur est en hausse.

4. Ether (ETH)

L’Ether est l'une des meilleures crypto-monnaies à acheter actuellement. D’abord en raison du large développement de son réseau, mais aussi grâce à l’événement «The Merge» qui réunira l'actuelle chaîne Mainnet avec la chaîne Beacon, faisant passer le réseau du protocole de preuve de travail, coûteux, lent et énergivore, au système de preuve d'enjeu, beaucoup plus efficace. Cela devrait hypothétiquement contribuer à accélérer de nouveau l'écosystème Ethereum et à soutenir l'Ether.

5. Bitcoin (BTC)

Comme le reste du marché, le Bitcoin traverse une période difficile. Mais une nouvelle publiée fin avril par Fidelity Investments pourrait changer la donne : le plus grand fournisseur américain de plans de retraite a annoncé qu'il allait permettre aux investisseurs d'acheter des bitcoins directement sur leurs comptes. Environ 23 000 entreprises font appel à Fidelity Investments pour gérer leurs plans de retraite, un marché qui englobe plus de 20 millions de personnes et 2 500 milliards d’euros d'actifs.