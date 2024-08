“Une cachette parfaite” : 10 ans après la disparition du vol MH370, un scientifique affirme avoir localisé l'épave

Dix ans après avoir disparu des radars, le vol MH370 de la Malaysia Airlines aurait enfin été localisé par un scientifique sûr de sa découverte.

Il s’agit du plus grand mystère de l’aviation moderne ! Le 8 août 2014, le vol MH370 de la Malaysia Airlines disparaissait mystérieusement des radars au-dessus de la mer de Chine méridionale, avec 239 passagers à son bord. Depuis, les recherches pour retrouver l’épave de l’avion sont restées vaines; au grand désespoir des familles des victimes.

Dix ans plus tard, le mystère demeure mais il se pourrait bien qu’un scientifique australien de l’Université de Tasmanie ait localisé l’épave. Le 19 août dernier, le chercheur Vincent Lyne publiait sur LinkedIn une étude affirmant avoir localisé l’appareil. Cette étude, datant de 2021, vient d’être acceptée pour une publication par le Journal of Navigation.

Selon cette étude, l’épave se trouverait dans les entrailles de l’océan Indien, dans un trou à près de 6000 mètres de profondeur. Plus précisément, elle se trouverait à l’extrémité de Broken Ridge, un plateau océanique situé dans le sud-est de l’océan Indien.

Crédit photo : Google Maps

Selon le scientifique australien, il s’agirait d’un “environnement océanique très accidenté et dangereux, réputé pour ses pêcheries sauvages et ses nouvelles espèces d’eau profonde”. Un endroit qui constituerait la “cachette parfaite” :

“Cet endroit doit être vérifié en priorité, il appartient aux autorités et aux sociétés de recherche de décider s’il sera fouillé ou non, mais en ce qui concerne la science, nous savons pourquoi les recherches précédentes ont échoué et, de même, la science indique sans équivoque l’endroit où se trouve le vol MH370”.