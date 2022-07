50 mots compliqués pour diversifier son vocabulaire

Que ce soit pour votre plaisir, pour votre travail ou parce que vous voulez peut-être écrire un livre, voici une liste de 50 mots compliqués pour diversifier et enrichir votre vocabulaire.

200 000, c'est le nombre approximatif de mots que compterai la langue française. Approximatif car il est difficile d'estimer précisément le nombre de mots de la langue françaises, entre les termes désuets qui ne sont plus employés, les termes techniques pas toujours recensés dans les dictionnaires, l'argot qui change en même temps que la société et les nouveaux mots qui viennent enrichir le vocabulaire français.

200 000 mots donc, et pourtant, on utiliserait seulement 32 000 mots dans le langage courant (comprendre : le vocabulaire de la vie de tous les jours). Pourtant, le français regorge de subtilités, de synonymes, d'adjectifs, d'expressions, d'images, de mots à la drôle de prononciation ou de métaphores pour décrire avec précision ce que l'on veut raconter. Pour la météo par exemple, on peut parler de la pluie et du beau temps, on peut dire qu'il pleut des cordes ou des hallebardes, on peut évoquer les nuages cotonneux, épars ou menaçants, on peut dire que le soleil irradie, brille, rayonne, resplendi, étincelle ou flamboie. Bref, utiliser un vocabulaire varié. Et si vous voulez enrichir et diversifier votre vocabulaire, juste pour le plaisir, pour le travail ou pour écrire un livre, un roman une nouvelle, voici une liste de cinquante mots compliqués, avec leurs définitions.

Les dictionnaires comptent environs 90 000 mots de la langue française / Crédit image : Unsplash

Mots compliqués commençant par la lettre A

1) ACMÉ (nom masculin ou féminin)

Définition : Point le plus élevé atteint par un art, une civilisation, une doctrine, etc., dans son développement, ou par quelqu'un dans l'évolution de sa pensée.

Synonyme : Apogée.

Étymologie : Du grec «akmê» : sommet.

2) AGUEUSIE (nom féminin)

Définition : Perte totale ou partielle du goût.

Étymologie : Du grec «geusis» : goût.

Prononciation : Agoezi.

3) ALACRITÉ (nom féminin)

Définition : Gaieté vive, entraînante.

Etymologie : Du latin «alacritas» : vivacité.

Synonymes : Allant, allégresse, entrain.

4) ALGIDE (adjectif)

Définition : Froid, glacial. L'algidité est le refroidissement des extrémités, une sensation de froid intense.

Étymologie : Du latin «algidus» : froid.

Exemple : Une eau algide.

Mots compliqués commençant par la lettre B

5) BABILLER (verbe)

Définitions :

1. Parler très vite, parfois avec charme, pour dire des choses futiles;

2. Discours dans cohérence d'un bébé;

3. Cris d'oiseaux tels que le merle ou la grive.

Étymologie : De l'onomatopée «bab» qui indique un mouvement des lèvres.

Synonyme : Jacasser.

6) BÉJAUNE (nom masculin)

Définition : Jeune homme sot et inexpérimenté.

Étymologie : Un béjaune est un jeune oiseau encore au nid.

Synonyme : Niais.

7) BILLEVESÉE (nom féminin, le plus souvent pluriel)

Définition : Propos, idée vide de sens, sottise, baliverne.

Étymologie : De «vesé» : ventru, gonflé, soufflé, cornemuse.

Exemple : Débiter des billevesées.

Mots compliqués commençant par la lettre C

8) CALLIPYGE (adjectif)

Définition : Se dit d'une statue qui a de belles fesses (ou d'une femmes aux formes plantureuses).

Etymologie : Du grec «kallos» qui veut dire beauté et «pugê» : fesse.

9) CORUSCANT (adjectif)

Définition : Brillant, étincellant.

Etymologie : Du latin «coruscare» : briller".

Prononciation : Koruskan.

Exemple : Une lune coruscante.

Mots compliqués commençant par la lettre D

10) DISPENDIEUX (adjectif)

Définition : Qui nécessite une grande dépense, de grands frais ; onéreux.

Etymologie : du latin «dispendere» : dépenser.

Synonymes : Cher, coûteux, exorbitant.

11) DITHYRAMBIQUE (adjectif)

Définition : Très élogieux, d'un enthousiasme emphatique.

Étymologie : Du latin «dithyrambicus» et du grec «dithurambikos».

Synonyme : Flatteur.

12) DROLATIQUE (adjectif)

Définition : Qui est plaisant par son originalité ou sa bizarrerie.

Synonymes : Amusant, cocasse.

Exemple : Une scène drolatique.

Mots compliqués commençant par la lettre E

13) (S')ESBAUDIR (verbe)

Définition : Se divertir, se réjouit, s'égayer.

Étymologie : De l'ancien français «bald» : joyeux.

Prononciation : Ebodir.

14) ÉPECTASE (nom féminin)

Définition : Fait de m*urir lors de l'*rgasme.

Étymologie : Du grec «epéktasis» : extension.

Mots compliqués commençant par la lettre F

15) FACTIEUX (adjectif et nom)

Définition : Qui fomente des troubles contre le pouvoir établi.

Étymologie : Du latin «factiosus» : intrigant.

Synonymes : Insurgé, rebelle, trublion.

16) FIFRELIN (nom masculin)

Définition : Chose sans valeur, petite monnaie.

Étymologie : De l'allemand «pfifferling» : girolle.

Mots compliqués commençant par la lettre G

17) GAGEURE (nom féminin)

Définition : Action, projet peu croyable et ressemblant à un pari hasardeux.

Étymologie : Du verbe «gager» : donner comme sûre son opinion sur quelque chose.

18) GALEJADE (nom féminin)

Définition : Histoire, plaisanterie.

Étymologie : Du provençal «galejado» : plaisanterie.

19) GALIMATIAS (nom masculin)

Définition : Discours ou écrit embarrassé, inintelligible.

Étymologie : Du latin «ballimathia» : chanson obscène.

Synonymes : Baragouin, charabia, embrouillamini.

Mots compliqués commençant par la lettre H

20) HEIMATLOS (adjectif et nom)

Définition : Personne qui est dépourvue de nationalité légale.

Étymologie : De l'allemand «heimat» : pays natal.

Synonyme : Apatride.

21) HYPOTYPOSE (nom féminin)

Définition : Description animée et frappante de la chose dont on veut donner l'idée.

Étymologie : Du grec «hupotupôsis».

Mots compliqués commençant par la lettre I

22) IMPAVIDE (adjectif)

Définition : Qui ne manifeste aucune crainte, aucune peur.

Étymologie : Du latin «impavidus».

Synonymes : Impassible, imperturbable.

23) INFRANGIBLE (adjectif)

Définition : Qui ne peut être brisé.

Étymologie : Du latin «frangere» : briser.

Synonyme : Incassable.

24) INFUNDIBULIFORME (adjectif)

Définition : Qui a une forme d'entonnoir.

Mot compliqué commençant par la lettre J

25) JACTANCE (nom féminin)

Définition : Vanité qui se traduit par des propos pleins de suffisance.

Étymologie : Du latin «jactare» : vanter.

Mot compliqué commençant par la lettre K

26) KÉNOPHOBIE (nom féminin)

Définition : Peur du noir, de l'obscurité.

Étymologie : Du grec «kenos» : vide.

Plutôt que de parler de «peur du noir» dites «Kénophobie» / Crédit image : Unsplash

Mots compliqués commençant par la lettre L

27) LAUDATIF (adjectif)

Définition : Qui loue, marque la louange.

Étymologie : Du latin «laudare» : louer

Synonymes : dithyrambique, élogieux.

28) LUCANISTE (adjectif et nom)

Définition : Amateur de cerfs-volants.

Synonyme : Cerf-voliste.

29) LUNISOLAIRE (adjectif)

Définition : Qui a rapport à la fois à la lune et au soleil.

Exemple : Une éclipse lunisolaire.

Mots compliqués commençant par la lettre M

30) MAGANER (verbe)

Définition : Traiter quelqu'un avec rudesse, brutalité.

Synonymes : Rudoyer, malmener, maltraiter.

31) MENTISME (nom masculin)

Définition : Trouble de la pensée dans lequel les idées ou les images défilent rapidement, sans arrêt et de façon incoercible.

Étymologie : Du latin «entis» : esprit.

32) MUSARDER (verbe)

Définition : Passer son temps à flâner.

Synonymes : Badauder, lambiner, traînasser.

Mots compliqués commençant par la lettre N

33) NIDOREUX (adjectif)

Définition : Qui a une odeur, un goût d'oeufs pourris.

Étymologie : Du latin «nidorosus»: qui dégage une odeur de brûlé.

34) NITESCENCE (nom féminin)

Définition : Clarté, lueur.

Étymologie : Du latin «nitescere» : devenir luisant.

35) NOCTILUQUE (adjectif)

Définition : Qui émet une lueur phosphorescente dans l'obscurité.

Étymologie : Du latin«noctilucus» : qui luit pendant la nuit.

Synonyme : Phosphorescent.

Mots compliqués commençant par la lettre O

36) OBVIE (adjectif)

Définition : Se dit en philosophie et en théologie du sens d'un terme ou d'un texte qui vient spontanément à l'esprit.

Étymologie : Du latin «obvius».

37) ORBICOLE (adjectif)

Définition : Qui vit, qui croit sur tous les points du globe.

Étymologie : Du latin «orbi» : disque de la terre.

Mots compliqués commençant par la lettre P

38) PLACOTER (verbe)

Définition : Bavarder, raconter des potins.

Synonyme : Commerer.

39) PALTOQUET (nom masculin)

Définition : Individu grossier, rustre.

Étymologie : De «paletot» : vêtement d'hommes de basse condition.

«Choose your words» en anglais signifie «Choisissez vos mots» / Crédit image : Unsplash

Mots compliqués commençant par la lettre R

40) RESIPISCENCE (nom féminin)

Définition : Reconnaissance de sa faute, avec la volonté de s'amender.

Étymologie : Du latin «resipiscere»: se repentir.

41) RODOMONTADE (nom féminin)

Définition : Vantardise pleine d'insolence.

Synonymes : Crânerie, fanfaronnade.

Mots compliqués commençant par la lettre S

42) SAPIDE (adjectif)

Définition : Qui a de la saveur.

Étymologie : Du latin «sapidus»

Antonymes : Fade, insipide.

43) SATRAPE (nom masculin)

Définition : Personnage qui mène une vie fastueuse ou qui exerce une autorité despotique.

Étymologie : Du latin «satrapes».

44) STIPENDIER (verbe)

Définition : Payer quelqu'un pour accomplir une tâche méprisable ou criminelle.

Étymologie : Du latin «stipendiari» : être à la solde de quelqu'un.

Synonymes : Corrompre, soudoyer.

45) SUPERFÉTATOIRE (adjectif)

Définition : Qui s'ajoute inutilement à une autre chose.

Synonyme : Superflu.

Exemple : Une explication superfétatoire.

Mots compliqués commençant par la lettre T

46) TINTAMARRE (nom masculin)

Définition : Bruit assourdissant fait de sons discordants.

Étymologie : Du verbe «tinter».

Synonymes : Tapage, vacarme, boucan.

47) TRISKAIDEKAPHOBIE (nom féminin)

Définition : Superstition, peur qui pousse les personnes qui en souffrent à éviter le nombre 13 portant malheur.

Étymologie : Du grec «treiskaideka» : treize.

Mots compliqués commençant par la lettre V

48) VACUITÉ (nom féminin)

Définitions :

1. État de ce qui est vide.

2. Vide intellectuel, absence de valeur.

Étymologie : Du latin «vacuus» : vide.

49) VILIPENDER (verbe)

Définition : Traiter quelqu'un, quelque chose avec beaucoup de mépris.

Étymologie : Du latin «vilis» : sans valeur, et «pandere» : estimer.

Synonyme : Dénigrer.

Mot compliqué commençant par la lettre Z

50) ZELATEUR (nom)

Définition : Personne qui montre un zèle ardent, le plus souvent intempestif, pour une idée, une personne.

Étymologie : Du latin «zelator».