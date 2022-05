“Biloute” : l'origine et la signification de ce mot

Aujourd’hui focus sur “biloute”, l’un des mots d’argot tendance dans le Nord de la France. Découvrez sans plus attendre son origine et sa signification.

“Ça va biloute ?”. Avis à tous les Français vivant en dehors des régions du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie ! Vous avez certainement dû entendre l’expression “biloute” au moins une fois. Mais connaissez-vous sa signification et son origine ? Si ce n’est pas le cas, c’est que les langues régionales françaises ont encore des secrets pour vous. Pas de panique, nous allons vous aider à les comprendre.

Depuis plusieurs semaines, la rédaction de Démotivateur vous propose différents articles pour créer un dictionnaire sur les expressions d’argot. Ces dernières peuvent venir d’une autre langue comme l’arabe, l'anglais ou encore l’espagnol, être des mots de verlan ou bien être entendues dans des chansons de rap ou sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui nous allons tout vous expliquer sur l’expression “biloute”. Son origine, ses significations, sa popularité dans le cinéma, vous serez incollables sur ce terme d’argot à la fin de l’article. Les expressions françaises n’auront plus aucun secret pour vous ! Démarrons sans plus attendre notre tour d’horizon de “biloute”.

La définition et les significations du mot “biloute”

Le terme “biloute” a droit à sa propre définition dans le dictionnaire de la langue française. Selon la définition du dictionnaire Larousse, “biloute” est un nom masculin et un adjectif. Elle précise : “Dans le Nord, terme d’affection pour désigner un petit garçon ou un homme, particulièrement”. On peut donc l’utiliser comme “mon gars”, “mon ami”, ou encore “mon copain”.

“Biloute” est un terme picard également présent dans le vocabulaire chti, le patois de la région des Hauts-de-France. À l’inverse, les Marseillais emploieront le terme “minot” et la génération Z l’expression “gros”.

Mais “biloute” n’a pas que ce sens premier. Dans la langue chti, ce mot désigne l'organe génital masculin. Lorsqu’un habitant de la région Nord-Pas-de-Calais s’adresse à l’un de ses amis, il peut lui dire “Cha va tcho’ bilout”. Traduction littérale : “Ça va mon petit gars ?”, “Ça va l’ami ?” ou de façon plus familière “Ça va ma couille ?”. Il convient de bien connaître le destinataire de cette phrase avant de la formuler de cette façon.

"Biloute" est une expression typique du Nord de la France - © iStock

“Biloute” popularisé grâce au cinéma français

Si certains mots d’argot comme “OKLM” et “moula” ont été popularisés par le rap français grâce à un certain Booba, “biloute” a conquis le cœur des Français grâce au cinéma. En 2008, l’humoriste Dany Boon réalise son deuxième long-métrage : “Bienvenue chez les Ch'tis”. Le film retrace les aventures de Philippe Abrams (Kad Merad), directeur d’une agence de la Poste à Salon-de-Provence, dans la région du sud-est des Bouches-du-Rhône. Suite à une mesure disciplinaire, il se retrouve muté pendant deux ans à Bergues, dans la région Nord-Pas-de-Calais.

Le 27 février 2008, le film sort en salles avec un casting 5 étoiles : Kad Merad, Dany Boon, Line Renaud, Anne Marivin ou encore Zoé Félix pour ne citer que ces acteurs. Très vite, le succès est au rendez-vous, à la surprise de ses protagonistes. Le public répond présent et au total, 20.489.303 entrées sont vendues. Il dépasse le nombre d’entrées du film “La Grande Vadrouille” (1966) en se classant meilleur film français au box-office. Il se classe également deuxième meilleur film au box-office national , juste après “Titanic” (1998) et ses 20.758.841 entrées.

Rien que pour le plaisir de rigoler un bon coup, on vous remet un extrait du film “Bienvenue chez les Ch’tis”.

“Biloute”, le mot chti tendance

Vous l’aurez compris, les Hauts-de-France ne se résument pas qu’à la bière, au maroilles et à la chicorée. Cette région française est également réputée pour ses expressions issues du patois du Nord. Et pas besoin d’habiter dans la région des Hauts-de-France pour comprendre la signification du mot “biloute”.

Et si ce mot est devenu tendance ces dernières années, c’est grâce au cinéma français, et plus particulièrement au film de Dany Boon, “Bienvenue chez les Ch’tis”. Signe que la culture populaire peut avoir une influence sur notre langage.

